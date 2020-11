Bon plan : les aspirateurs Dyson en chute libre au Black Friday 🔥

Le site officiel Dyson est un endroit incontournable pour tous ceux qui cherchent un produit d’Ă©lectromĂ©nager premium. La marque spĂ©cialisĂ©e dans les aspirateurs a pris de l’avance sur Black Friday en dĂ©marrant l’opĂ©ration il y a quelques jours. Ce week-end, les offres inĂ©dites sur les aspirateurs Dyson se terminent. Faites vite avant la fin des promotions.

Pour découvrir les offres sur les aspirateurs Dyson, c’est ici :

Voir les offres sur Dyson

Il a suffi de quelques annĂ©es pour que les aspirateurs Dyson se fassent une place de choix sur le marchĂ©. Ces modèles premium et sans fil se sont imposĂ©s grâce Ă leur puissance et leur qualitĂ© d’aspiration. Ils sont reconnus pour leur design unique, un critère qui a contribuĂ© Ă en faire des rĂ©fĂ©rences en sachant que tous les modèles ont pour habitude de se ressembler.

Les aspirateurs Dyson ont le vent en poupe

Quasiment chaque annĂ©e, Dyson dĂ©voile un nouvel aspirateur lors d’un grand Ă©vĂ©nement. Lors de celui-ci, le constructeur annonce une mise Ă jour de la gamme avec quelques nouveautĂ©s. Les dernières gĂ©nĂ©rations portent le nom de Dyson V8, V10 ou V11. L’aspirateur Dyson V11 est la version la plus rĂ©cente de la marque. Cela dit, ils bĂ©nĂ©ficient tous d’une excellente puissance d’aspiration.

Tous les aspirateurs sans fil Dyson affichent de belles performances. Les modèles les plus rĂ©cents sont plus puissants que les gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dentes, mais tous ont des qualitĂ©s qui justifient leur positionnement premium. Grâce Ă ces deals, vous avez l’occasion de faire de belles Ă©conomies sur plusieurs modèles. Ils sont plus chers qu’un aspirateur traditionnel, sauf que vous avez la certitude de profiter d’un produit beaucoup plus durable.

Chaque nouvelle gamme d’aspirateurs Dyson se compose d’un modèle de base qui se divise en plusieurs dĂ©clinaisons selon les besoins des utilisateurs. Le V8, par exemple, est disponible en version V8 Absolute, V8 Motorhead ou V8 Parquet. Chacun des modèles est plus ou moins spĂ©cifique Ă un type de revĂŞtement, et inclut plus ou moins de brosses dans la boite.

Comme Apple, Dyson n’est pas un adepte des remises. Mais contrairement Ă la marque Ă la pomme, il en affiche de temps en temps sur son site officiel, au rythme d’une Ă deux fois par an (maximum). C’est le cas pour cette Ă©dition du Black Friday, le site de Dyson nous fait la surprise de prĂ©senter des offres gĂ©nĂ©reuses. Mieux encore, ce sont toutes ses gammes qui sont en promotion – y compris le dernier V11.

Depuis vendredi dernier, la boutique est prise d’assaut au point que plusieurs modèles sont dĂ©jĂ indisponibles. Outre le fameux aspirateur Dyson, le Black Friday vous permet Ă©galement d’obtenir des remises sur d’autres produits. Les purificateurs d’air et les ventilateurs sont aussi en promotion.

Selon le modèle que vous choisirez, vous pouvez avoir jusqu’Ă 150€ de remise sur un aspirateur Dyson. C’est tout simplement inĂ©dit, et on ne l’a jamais vu sur un autre site marchand. Quelques revendeurs se tentent parfois Ă faire des promotions sur Dyson, mais le montant de rabais est très limitĂ©. Ce Black Friday est la seule et vraie opportunitĂ© d’acheter un tel produit moins cher.

La boutique de Dyson croule sous la demande

Comme nous l’expliquions, il est rare que les aspirateurs Dyson aient droit Ă de telles promotions sur le site officiel. C’est une belle opportunitĂ© pour accĂ©der Ă un produit premium en ayant droit Ă une remise supĂ©rieure Ă une centaine d’euros. En choisissant un de ces modèles, vous ĂŞtes certain de profiter d’un appareil qui vous permettra de garder votre logement le plus propre possible dans la durĂ©e.

Au moment de l’annonce des promotions du Black Friday, Dyson a vu son site officiel ĂŞtre inaccessible pendant plusieurs heures en raison de la forte demande. La file d’attente a Ă©tĂ© longue, plus de 30 000 personnes faisaient la queue pour choisir leur nouvel aspirateur premium. Cela a encore Ă©tĂ© le cas au courant de cette semaine, oĂą les premières ruptures ont Ă©tĂ© recensĂ©es.

Compte tenu de la file d’attente, il Ă©tait clair que la boutique officielle de Dyson a dĂ» faire face Ă de nombreuses ruptures. Quelques modèles d’aspirateurs affichent encore des remises, c’est encore possible de rĂ©aliser de belles Ă©conomies pendant cette pĂ©riode. N’hĂ©sitez pas vous rendre sur le site de la marque pour dĂ©couvrir les derniers deals en cours.

Le constructeur fait chuter lourdement le prix de plusieurs modèles sur son site officiel, toutes les gammes —allant du V7 au V11, sont concernĂ©es par des belles rĂ©ductions. Vous avez la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’un aspirateur Dyson Ă partir de 219 euros, ce qui est inĂ©dit. Attention, ces offres se terminent dĂ©jĂ ce dimanche. Il faut donc saisir les dernières opportunitĂ©s.

Si vous prenez un aspirateur Dyson sur le site officiel, vous avez droit Ă un peu de flexibilitĂ© avant de prendre une dĂ©cision dĂ©finitive sur cet achat. La marque vous permet de renvoyer l’appareil jusqu’Ă 30 jours après la livraison, c’est parfait si vous doutez encore. S’il ne vous plait pas, vous pouvez le rendre sans frais et obtenir un remboursement complet. Vous avez aussi la possibilitĂ© de payer en plusieurs fois jusqu’Ă 4 fois sans frais.

Pour voir les offres sur les aspirateurs Dyson, c’est par ici :

Voir les offres sur Dyson