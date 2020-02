Bon plan : les aspirateurs Dyson jusqu’à -35% chez Darty 🔥

Comme vous le savez probablement, Dyson est une marque d’Ă©lectromĂ©nager britannique haut de gamme. Elle est particulièrement connue pour ses aspirateurs très puissants et au design marquant. Ce week-end, contre toute attente, c’est le cyber-marchand Darty qui offre de très belles rĂ©ductions sur plusieurs modèles. Ainsi, on voit les aspirateurs Dyson V8 Animal chuter de 160€, soit 35% de remise par rapport au prix de base. Le Dyson V8 Motorhead + kit de brosses tombe lui aussi de 100€.

La marque anglaise n’est pas une grande habituĂ©e des remises. Sur le mĂŞme principe qu’Apple dans l’Ă©lectronique, Dyson protège sa marque premium en Ă©vitant de casser les prix sur ses appareils. Ce week-end, l’offre spĂ©ciale mise en avant par Darty sur ces aspirateurs britanniques est donc vraiment exceptionnelle. Il ne faut pas s’attendre Ă ce que les stocks soient infinis, il faudra donc ĂŞtre rapide pour ne pas manquer l’occasion.

Voir les offres Darty

Dyson, une gamme d’aspirateurs très premium

Aujourd’hui, les aspirateurs Dyson sont rĂ©putĂ©s pour ĂŞtre les meilleurs du marchĂ©, sans rĂ©el concurrent. Les modèles V8 Animal et Motorhead ont la particularitĂ© d’ĂŞtre sans fil, avec une autonomie qui oscille entre 30 et 40 minutes. La diffĂ©rence entre ces modèles d’aspirateurs Dyson qui sont en promotion rĂ©side dans le nombre de brosses qui sont incluses dans les offres.

Chaque modèle d’aspirateur peut s’accompagner d’un nombre plus ou moins grand de brosses, qui s’adaptent Ă diffĂ©rentes surfaces. Si le modèle « Absolute » est le plus complet, bon nombre d’utilisateurs se contenteront des Dyson V8 Animal et Motorhead. Dans les dernières annĂ©es, les modèles V10 et V11 ont pris le relais du V8 – mais ce dernier reste encore une rĂ©fĂ©rence.

Si le marque se fĂ©licite d’avoir renforcĂ© l’autonomie, ou encore baissĂ© les nuisances sonores, le Dyson V8 reste un excellent modèle qui est encore commercialisĂ©. Avec les rĂ©ductions respectives de -35% et -22% sur les modèles mis en avant chez Darty, c’est probablement l’un des meilleurs compromis et rapports qualitĂ© prix du marchĂ©. Dans tous les cas, vous pouvez le tester pendant 15 jours, si vous n’ĂŞtes pas satisfaits, Darty s’engage Ă vous le reprendre et vous rembourser.

Encore une fois, le dĂ©fi sera de rĂ©ussir Ă ĂŞtre suffisamment rapide pour profiter de ces rĂ©ductions sur les aspirateurs Dyson avant qu’elles n’arrivent au bout de leur stock. Si vous aviez l’intention de faire un tel achat, c’est le moment ou jamais de faire des Ă©conomies.

Pour voir ces offres Dyson sur Darty :

Voir les offres Darty