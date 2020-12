Bon Plan : les aspirateurs robots Roomba à prix dingo chez Amazon (-50%) 🔥

Le Black Friday est lancé, Amazon commence fort en cassant les prix des aspirateurs robots iRobot Roomba. Il affiche des remises très compétitives sur plusieurs modèles de la marque. Trois appareils très appréciés ont droit à des promos aujourd’hui, ce sont les Roomba 671, le 960 et le 981. Les stocks sont très restreints, cette vente flash Roomba peut donc se terminer à tout instant.

Ces trois aspirateurs robots ne sont pas les seuls en promotions aujourd’hui, voici tous les autres :

Cette édition du Black Friday sur Amazon a été repoussée d’une semaine en France. À cette occasion, le marchand a lancé ses meilleures offres depuis quelques jours. On retrouve donc ces promotions agressives sur les aspirateurs iRobot Roomba dans le cadre de cette opération. C’est un plaisir, car ces appareils n’ont pas droit à beaucoup de remises, surtout pas à ce niveau sur la plateforme et ailleurs. C’est le bon moment pour faire des économies.

Les trois aspirateurs robots iRobot Roomba en promo chez Amazon proposent de belles performances. Tous ces modèles sont simples d’utilisation pour tous les utilisateurs, mais aussi assez robustes et efficaces pour durer dans le temps. Toutefois, les stocks sont restreints et les produits risquent de partir très vite. Pour profiter des promos en cours, pensez à être rapide.

Pourquoi opter pour un aspirateur iRobot Roomba ?

On le disait, c’est un plaisir de voir que ces aspirateurs iRobot Roomba ont droit à des réductions de ce niveau sur Amazon. Par contre, ces deals sont des offres flash. Cela veut dire qu’elles sont restreintes autant dans le temps que dans la limite des stocks disponibles. Il y a de grandes chances que ces promos s’écoulent en quelques heures à peine, c’est le moment de passer le cap.

Sur les trois aspirateurs iRobot Roomba mis en avant par Amazon, on retrouve le modèle Roomba 981. C’est une des références phares de la marque, il a conquis un grand nombre d’utilisateurs depuis sa sortie sur le marché. Il a de nombreux avantages, dont celui de pouvoir être contrôlé via l’application mobile dédiée ou la voix avec l’assistant Alexa. Si cela ne vous tente pas, vous avez tout à fait la possibilité de contrôler le système directement sur l’appareil.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba 981 peut se vanter de son système de détection, un dispositif capable d’analyser plus de 240 000 données à la seconde. Celui-ci cartographie toutes les pièces ainsi que les espaces de votre logement pour éviter de manquer un endroit lors de son passage. En une seule fois, ce modèle peut traiter une surface de 185m². Parfait pour les grandes maisons.

L’aspirateur robot iRobot Roomba 981 bénéficie d’une autonomie de 120 minutes, autant dire que c’est largement suffisant pour la grande majorité des logements. Vous êtes assuré de ne pas avoir à le charger alors qu’il n’a pas fini son passage. La qualité d’aspiration est également premium, vous n’aurez pas besoin de repasser derrière pour enlever une potentielle fine couche de poussière, comme c’est parfois le cas avec des aspirateurs concurrents de la marque.

Presque tous les aspirateurs robots iRobot Roomba en promotions sont de forme ronde. On pourrait penser que cela risquerait de leur faire manquer des coins, mais de petites brosses permettent de ramener tous les déchets vers le dispositif d’aspiration. Ainsi, même les angles de votre logement sont parfaitement nettoyés. Pour fonctionner en combinaison avec la puissance nécessaire à une bonne aspiration, le système utilise une brosse latérale et deux brosses contrarotatives. Et ça fait toute la différence.

Amazon explose les prix

Tous les aspirateurs iRobot Roomba affichent des performances premium, les modèles récents étant logiquement un peu plus puissants. Les appareils sont l’assurance de trouver un aspirateur qui tiendra dans le temps sans perdre en qualité au fil des mois qui passent. C’est un investissement qui vous fera gagner du temps et de l’énergie, car vous supprimez tout bonnement une partie de votre ménage.

En fonction de l’aspirateur iRobot Roomba que vous prenez, vous avez la possibilité de créer des départs différés depuis l’application disponible sur iOS et Android. Vous pouvez très bien faire tourner l’appareil alors que vous n’êtes pas chez vous pour retrouver votre logement propre en rentrant. Cet investissement premium devient beaucoup plus séduisant avec les deals mis en avant sur Amazon.

Amazon réserve plus de souplesse à ses clients en allongeant son délai pour les retours. Il est désormais possible de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021. Habituellement, la période de rétractation est de 30 jours. Les fêtes de fin d’années arrivent à grands pas, cette modification vous offre la possibilité de prendre de l’avance dès maintenant.

En effet, vous pouvez profiter des ventes proposées par Amazon sur les aspirateurs iRobot Roomba dès maintenant et offrir ce cadeau —ou n’importe quel autre produit, lors des fêtes. Si l’article n’est pas au goût de son destinataire, vous avez tout le temps de renvoyer le produit pendant le mois de janvier. Le retour est gratuit et vous êtes remboursé à 100%.

Amazon propose plus que ses 30 jours, mais la majorité des marchands se limitent toujours à 14 jours. C’est le cas de Fnac, Darty ou Boulanger, qui restent tous sur ce minimum légal. Chez Cdiscount, une grosse partir du catalogue profite du même délai que chez le marchand américain. Toutefois, ce dernier est le seul à proposer des prix aussi bas sur les aspirateurs iRobot Roomba.

Pour cette édition du Black Friday, Amazon a décidé d’attaquer fort. Il vise de nombreuses marques, si bien que beaucoup ont droit à des remises agressives, comme Apple, Microsoft, Huawei, Samsung et autres. Plusieurs articles qui sont pourtant très récents peuvent déjà avoir droit à des réductions qui vont jusqu’à -20% ou -30%.

