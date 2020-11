Bon plan : les enceintes Sonos One en chute sur Fnac 🔥

C’est toujours l’un des produits les plus attendus pour la fin d’annĂ©e. En attendant le Black Friday, Fnac vient de dĂ©voiler une offre choc sur les enceintes Sonos One (et la version Sonos One SL). Si vous cherchez Ă vous munir avec du matĂ©riel audio d’excellente qualitĂ©, c’est le moment de foncer. Ci-dessous, notre sĂ©lection des offres Ă ne pas manquer ce jour.

Pour voir les offres Sonos sur Fnac, c’est par ici :

Voir les offres Fnac

Pour rappel, la Sonos One SL se distingue de la Sonos One parce qu’elle n’inclut pas d’assistant vocal. C’est la seule diffĂ©rence entre les deux. Cela implique qu’il est possible de contrĂ´ler la Sonos One par la voix via Google Assistant ou Alexa (Amazon). C’est aussi ce qui explique cette diffĂ©rence de prix. Hormis cela, les deux produits ont les mĂŞmes lignes, la mĂŞme finition et les mĂŞmes fonctionnalitĂ©s.

Pourquoi profiter de l’offre spĂ©ciale Sonos ?

Aujourd’hui, Sonos est une rĂ©fĂ©rence en matière d’enceintes connectĂ©es. La version Sonos One est la plus populaire de toute la gamme. Il s’agit d’une enceinte au design Ă©purĂ© qui se contrĂ´le simplement depuis l’application Sonos. Contrairement Ă certains modèles chez Bose, la Sonos One est uniquement contrĂ´lable en Wi-Fi (et non en Bluetooth) – ce qui implique d’avoir une connexion internet Ă disposition.

Par ailleurs, on rappellera que la Sonos One est uniquement disponible en filaire. Il ne s’agit donc pas d’une enceinte portable, comme on pourrait le voir avec la Bose SoundLink Mini II. Cela dit, cette enceinte Sonos est un très bon produit – et le son est un rĂ©gal. En matière de rapport qualitĂ© prix, vous pourrez difficilement trouver mieux ailleurs.

Vous avez plusieurs possibilitĂ©s pour contrĂ´ler votre enceinte Sonos. Cela passe par le contrĂ´le vocal (via Google Assistant ou Alexa), mais aussi via l’application Sonos ou via AirPlay 2 (Apple). Sachez aussi que la prĂ©cieuse fonction Spotify Connect permet de mettre ses playlists directement sur le haut parleur. Il peut aussi utiliser Deezer sur un principe similaire. Au niveau de l’expĂ©rience utilisateur, le système Sonos est une vraie rĂ©ussite.

Une enceinte Sonos (enfin) en promotion

Pendant l’annĂ©e, les enceintes Sonos ont ne sont strictement jamais en promotion. La seule opportunitĂ© d’obtenir une petite remise est d’attendre le Black Friday. La marque amĂ©ricaine propose cette semaine une rĂ©duction standardisĂ©e dans le monde, chez quelques rares marchands partenaires. Si le Black Friday n’a pas dĂ©butĂ© en France, elle lance une campagne mondiale – et donc les enceintes Wi-Fi sont aussi en promo dans l’Hexagone.

En France, il faut donc se tourner vers la Fnac pour obtenir une rĂ©duction sur les enceintes Sonos One, One SL ou Move. Les deux coloris pour chacun des modèles (noir ou blanc) sont disponibles et Ă©ligibles Ă la remise de 25%. Cela reprĂ©sente quelques dizaines d’euros sur une seule enceinte – ou plusieurs centaines d’euros sur une installation.

Si les Sonos One sont aussi demandĂ©es, c’est qu’elles offrent aussi une solution multi-room. Cela permet de diffuser des musiques / contenus diffĂ©rents selon la pièce oĂą se trouvent les enceintes. En plus de la remise sur les enceintes Sonos, Fnac offre Ă©galement 4 mois d’abonnement au service Deezer Premium. Vous pouvez donc tester pleinement la connexion pour vous assurer de la qualitĂ© de votre installation.

Enfin, sachez aussi que Fnac vous permet de retourner votre achat dans les 14 jours suivant la livraison. C’est un filet de sĂ©curitĂ© qui vous permet d’investir dans la solution Sonos Ă moindre risque. Sachez toutefois que c’est l’unique moyen pour profiter des Sonos Ă moindre coĂ»t. Au delĂ de ce week-end, la remise ne sera plus disponible.

Au delĂ de l’enceinte Sonos, le marchand propose aujourd’hui des milliers de promotions. Si le Black Friday n’a pas encore commencĂ©, il a dĂ©cidĂ© de faciliter les achats de NoĂ«l des français en leur offrant des remises. Vous pouvez donc retrouver toutes les marques premium en promotion. Cela concerne Apple, Samsung ou encore Xiaomi pour la high-tech. Les rĂ©ductions vont au delĂ de cette thĂ©matique, libre Ă vous de les voir sur le site marchand.

Pour en voir plus, c’est ici :

Voir les offres Fnac