Bon plan : les enceintes UE Boom en baisse de 70% 🔥

Ces French Days ne finissent plus de nous surprendre, et Amazon y aura largement contribu√©. Le marchand am√©ricain a d√©voil√© encore ce dimanche de nouvelles offres sp√©ciales. C’est le cas par exemple sur ces enceintes Bluetooth UE Boom, dont le prix tombe jusqu’√† 70% sur certains mod√®les. Vous pouvez √©conomiser plus de 100‚ā¨ sur ces appareils, reconnus pour √™tre excellents.

Pour voir les enceintes UE Boom sur Amazon, c’est par ici :

Voir les offres Amazon

Si vous voulez pr√©parer l’√©t√© de la meilleure mani√®re, ces enceintes sans fil sauront √©gay√©es vos soir√©es chez vous, ou √† la piscine. R√©put√©es pour √™tre √©tanches, elles permettent facilement de les transporter autour d’un bassin en toute tranquillit√©. Ce n’est pas le cas d’autres concurrents, √† l’instar des enceintes Bose Revolve qui ne sont pas waterproof.

Si le son n’est pas forc√©ment aussi clair que chez Bose, les enceintes UE Boom restent un excellent produit. La marque a acquis une vraie popularit√© avec des appareils dont le rapport qualit√© prix est imbattable. Il suffit de regarder les notes sur chacun des mod√®les pour comprendre la qualit√© de ces derni√®res.

Toutes les enceintes sont en promotion

Depuis le d√©but des French Days, les enceintes Ultimate Ears sont en promotion. Alors qu’on se rapproche de l’√©t√©, c’est le moment d’en profiter avec des remises qui montent jusqu’√† -70%. On peut citer par exemple la premi√®re enceinte UE Wonderboom qui chute de 55%. Elle passe ainsi √† 45 euros seulement, contre 99 euros en temps normal. C’est une tr√®s belle affaire, elle offre plus de 10 heures d’autonomie et elle est portable.

L’enceinte qui b√©n√©ficie de la plus belle r√©duction est la UE Boom 2 Lite. Elle passe de 199 euros √† 59 euros seulement, soit 70% de r√©duction. Elle est certifi√©e IPX7 (√©tanche), elle poss√®de une autonomie de 15 heures et le son est vraiment √† 360 degr√©s. C’est un r√©el avantage que l’on ne retrouve pas sur beaucoup d’enceintes portables et Bluetooth.

Amazon a relevé le niveau des French Days

Nous en sommes d√©sormais √† la cinqui√®me √©dition des French Days. Cette ann√©e, Amazon a vraiment chamboul√© l’op√©ration avec des deals tr√®s g√©n√©reux. Les sites fran√ßais ont √©t√© un peu pris au d√©pourvu face √† la d√©ferlante am√©ricaine. Cela dit, ils se sont rapidement adapt√©s en sortant de nouvelles offres tout au long de l’op√©ration. Alors qu’elle se termine demain, c’est le moment de saisir les derni√®res offres, comme sur les UE Boom.

Amazon est le seul √† avancer de telles remises sur les UE Boom pendant les French Days. Le marchand propose en outre la possibilit√© de retourner son achat sous 30 jours. Le droit de r√©tractation s’√©tale sur une dur√©e de 15 jours seulement chez Cdiscount, Fnac ou encore AliExpress. Amazon est donc l√©g√®rement devant, et cela peut peser dans la balance.

Que ce soit les UE Boom de type Wonderboom, Megaboom ou autre, il faudra √™tre rapide pour d√©crocher ces tarifs mini avant leur expiration. Depuis deux jours, les ruptures de stock s’enchainent sur tous les sites marchands. Il ne reste plus grand chose √† se mettre sous la dent, √† vous de foncer. Pour ceux qui cherchent d’autres affaires, Amazon profite des French Days pour couvrir toutes les th√©matiques de g√©n√©reuses remises.

Voici tous les deals flash chez Amazon :

Voir les offres Amazon