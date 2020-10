Bon plan : le Galaxy S20 à prix cassé pour ces Samsung Days (site officiel) 🔥

Du 12 au 18 octobre, la boutique officielle Samsung casse les prix de plusieurs produits sur son site. Dans le cadre de ses Samsung Days, ce sont les Galaxy S20 qui perdent le plus. La version S20+ est aussi visée par l’offre. Pour ceux qui veulent un smartphone milieu de gamme, les A51 et A71 sont aussi visés par des réductions.

La gamme des Samsung Galaxy S20 a été présentée par la marque au mois de mars dernier. Depuis leur sortie sur le marché, ces nouveaux smartphones n’ont jamais profité de réductions aussi compétitives, que ce soit sur le site officiel ou sur d’autres plateformes marchandes. Au final, vous pouvez toucher 160€ de remise immédiate + 100€ de bonus à la reprise. Le Galaxy S20 tombe ainsi à 649€ au lieu de 909€ : c’est un must-have !

Que ce soit le Samsung Galaxy S20 ou le S20+, les deux smartphones sont une référence sur le créneau premium Android. Ils rivalisent directement avec les nouveaux iPhone 12 sur la partie photo. Si vous voulez faire des économies tout en ayant un excellent téléphone haut de gamme, il faut profiter de ces Samsung Days pour réduire ses frais.

Le Samsung Galaxy S20 est une pépite

Dans le cadre des Samsung Days, la marque vous permet de vous offrir le Galaxy S20 pour un prix nettement plus bas que le tarif initial. C’est également le cas avec le Galaxy S20+ qui a droit à la même réduction que le modèle classique de la récente gamme. Les deux modèles passent respectivement de 909 euros à 649 euros et de 1 009 euros à 749 euros. C’est une vraie opportunité de pouvoir profiter d’appareils aussi premium avec de telles promotions.

Les Samsung Days ont des avantages assez convaincants. Durant toute la semaine, la marque propose une reprise de votre smartphone pour un bonus immédiat de 100 euros. Cette économie s’additionne à la promo en cours, ce qui veut dire que vous économisez un total de 260 euros en prenant votre nouveau Samsung Galaxy S20 sur le site officiel. Autant dire que vous ne trouverez par une offre aussi convaincante ailleurs, sachant que cette gamme à 6 mois d’existence à peine sur le marché.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, il convient de rappeler que le Samsung Galaxy S20 actuellement en promo sur la boutique officielle met la barre haute. Comme à son habitude, la marque a misé sur son point fort : les écrans. Les modèles embarquent une belle dalle OLED dont la taille est de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces selon le modèle. Ils ont un taux de rafraichissement de 120 Hz, une option logique mais attendue sur des smartphones aussi premium.

Samsung mise aussi sur la photo avec les Galaxy S20. Sur le modèle classique, on retrouve un excellent triple module photo qui est à la hauteur tant le jour que la nuit. La marque a montré qu’elle était en mesure d’offrir de belles performances même en environnement obscur. De leur côté, les Galaxy S20+ et S20 Ultra bénéficient d’un quadruple photo, un petit changement qui explique pourquoi ils sont encore plus haut de gamme que le modèle standard.

Voici notre test vidéo du Galaxy S20 Ultra :

Samsung Days ou non, l’autre point fort de la marque coréenne concerne Up2You. Ce service de location de smartphones s’adresse à tous les utilisateurs qui aiment changer régulièrement de téléphone, mais sans sortir trop d’argent dans de nouveaux modèles haut de gamme.

Avec ce programme, vous pouvez profiter tranquillement du Samsung Galaxy S20 avec un premier versement de 119 euros puis 31 euros par mois pendant 24 mois. Le service remporte un franc succès auprès du public et continue de plaire aux adeptes de nouveautés. Il se veut flexible et efficace en plus d’être assez accessibles, des arguments qui ont du poids pour les amateurs de la marque (et les autres aussi).

Le Galaxy Note 20 et ses arguments solides

Après les Samsung Galaxy S20, la marque a dévoilé les Galaxy Note 20, des smartphones qui sont les derniers nés du constructeur (si on ne prend pas en compte le Galaxy Z Fold 2 et le S20 FE. Ils ont des caractéristiques communes avec les Galaxy S20 présentés plus tôt, mais pas que. On retrouve un écran plus grand et la présence du stylet S-Pen sur le modèle le plus jeune. Tous ceux qui utilisent leur téléphone à des fins pros trouveront leur bonheur.

Les Samsung Galaxy Note 20 ont été dévoilés à la fin de l’été, ce qui justifie le fait qu’ils n’aient pas droit à des avantages aussi séduisants que les Galaxy S20. Toutefois, on peut trouver quelques atouts agressifs à l’occasion de ces Samsung Days. Le bonus reprise sur votre smartphone actuel est aussi de 100 euros et la marque vous offre la garantie Samsung Care+ sur 2 ans, sachant que celle-ci coûte habituellement 149 euros, avec le code SCN20 valable jusqu’au 31 octobre. Vous profitez aussi de 30% de remise sur l’achat d’une coque ainsi que l’accès gratuit à YouTube Premium et Spotify pendant respectivement 4 et 6 mois.

Que ce soit avec le Samsung Galaxy S20 et le Galaxy Note 20, vous avez la certitude de trouver votre bonheur. Par contre, les deals prennent tous fin dès ce 18 octobre, la date de fin des Samsung Days. N’hésitez pas à être vif pour espérer en profiter avant les prix ne reviennent à la normale. Les deux gammes sont récentes et n’ont jamais eu droit à des promotions aussi agressives. Ces bons plans sont valables dans la limite des stocks disponibles, profitez-en vite.

