Bon plan : le Galaxy S20 et Note 20 en chute libre chez Amazon 🔥

Certes, on ne l’appelle plus « Black Friday », mais Amazon nous rĂ©gale chaque jour avec quelques belles ventes flash. Ce mardi, on retrouve les excellents Samsung Galaxy S20 et Note 20 en forte promotion. Tous les modèles disponibles voient leur prix chuter de plusieurs centaines d’euros. Attention, le stock pourrait disparaitre Ă toute vitesse. Ci-dessous, les bonnes affaires pour ce jour.

Voir l’offre sur Amazon

Le Samsung Galaxy S20 a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© en mars dernier, et il se positionne comme le nouveau flagship premium de la marque corĂ©enne. Comme toujours, une version pro sort en Ă©tĂ©, et elle a Ă©tĂ© baptisĂ©e sobrement Galaxy Note 20. Ces gammes sont aujourd’hui ce qui se fait de mieux pour des tĂ©lĂ©phones sous Android. Ils viennent directement rivaliser avec Apple et ses iPhone 12.

Depuis quelques heures, Amazon rend leur rapport qualitĂ© prix quasiment imbattable. Certains modèles voient leur prix chuter de quasiment 300 euros, alors que ces smartphones premium n’ont mĂŞme pas 6 mois d’anciennetĂ©. Si vous voulez rĂ©aliser de belles Ă©conomies – tout en vous faisant plaisir, c’est l’heure de foncer. Les stocks partent vite, il faudra attendre plusieurs jours avant la livraison de certains modèles.

Si vous avez l’intention d’acheter un Samsung Galaxy S20 / Note 20 pour la fin d’annĂ©e, mieux vaut ne pas attendre le vrai Black Friday. En effet, il est possible que les offres ne sont pas meilleures, voire qu’elle ne soient pas du tout disponibles. En effet, il plane aujourd’hui un doute sur la tenue de cet Ă©vĂ©nement, il est possible qu’il soit annulĂ© complètement. Vous auriez alors ratĂ© l’une des rares occasions de faire des Ă©conomies sur ces tĂ©lĂ©phones prestigieux.

Les Galaxy S20 et Note 20, les belles pépites

Pour cette Ă©dition 2020 de smartphones Samsung, vous aurez le droit Ă l’Ă©lite du marchĂ©. Tout d’abord, sur les Samsung Galaxy S20, vous avez un magnifique Ă©cran super AMOLED de 6,2″ (et 6,7″ pour le S20+). A l’arrière, on retrouve un triple capteur photo de haut niveau, capable de prendre parmi les meilleures photos du marchĂ© en environnement sombre. A l’avant, le capteur selfie est aussi très performant.

Le tout est propulsĂ© par un processeur dernier cri (Snapdragon 865 ou Exynos 990) qui offre une autonomie de quasiment 2 jours. Les deux modèles de Galaxu S20 viennent avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Pour les Galaxy Note 20, on retrouve des caractĂ©ristiques techniques assez Ă©quivalentes. Le vrai changement visible est la prĂ©sence d’un stylet (S Pen) qui est idĂ©al dans une utilisation pro.

Enfin, le Galaxy Note 20 Ultra qui est aussi en promotion rajoute deux arguments supplĂ©mentaires : la compatibilitĂ© 5G ainsi qu’un capteur photo encore plus performant (108 MP pour le capteur principal). C’est l’un des meilleurs tĂ©lĂ©phones du moment, mais il reste quand mĂŞme plus onĂ©reux que ses confrères dans la gamme.

On rappelle aussi que les S20 et S20+ ont eux aussi leur dĂ©clinaison 5G, mais elle coĂ»te par dĂ©faut 100€ de plus que la version compatible 4G. Si le rĂ©seau 5G n’est pas encore disponible en France, il pourrait l’ĂŞtre dans les prochains mois. Pour les particuliers, cela ne changera pas grand chose dans un premier temps. Certes, la vitesse sera plus rapide (que la 4G, mais est-ce utile maintenant ?), mais la consommation d’Ă©nergie sera aussi bien plus importante. Il faut donc trouver un bon compromis pour que la batterie ne se vide pas trop rapidement.

Amazon fait preuve de souplesse

Depuis le milieu du mois d’octobre, Amazon fait preuve de davantage de souplesse sur les achats de ses clients. Si vous achetez un Galaxy S20 ou Note 20 aujourd’hui, vous n’avez pas seulement « 30 jours » pour rendre votre achat sans frais et obtenir remboursement. La plateforme e-commerce vous laisse jusqu’au 31 janvier 2021 pour le renvoyer.

Quelle logique derrière cette stratĂ©gie ? En donnant la possibilitĂ© de renvoyer son Samsung Galaxy S20 / Note 20 (ou tout autre produit sur Amazon) jusqu’Ă cette pĂ©riode-lĂ , cela permet de les offrir Ă NoĂ«l sans aucun risque. Si vous dĂ©marrez vos achats de NoĂ«l dès ce jour, vous pouvez donc les rendre mĂŞme après NoĂ«l si le bĂ©nĂ©ficiaire du cadeau ne l’aime pas. C’est un bon moyen de prendre toute ses prĂ©cautions.

Par dĂ©faut, Amazon imposait juste 30 jours de pĂ©riode de « satisfait ou remboursé ». C’Ă©tait dĂ©jĂ mieux que ses confrères Fnac et Cdiscount qui limitent Ă 14 jours le temps de renvoi. Ils n’ont pas bougĂ© cette limite (qui est le minimum lĂ©gal), ce qui n’est pas le plus pratique pour les achats de NoĂ«l. Par ailleurs, ces derniers ne font pas non plus de rĂ©duction sur les Samsung Galaxy S20.

Encore une fois, il faudra vous montrer très vif sur ces Samsung Galaxy S20 et Note 20. En effet, les rĂ©ductions affichĂ©es n’ont encore jamais Ă©tĂ© vues pour ce tels produits. Sur la version Galaxy S20+, c’est mĂŞme 290 euros de rĂ©duction immĂ©diate qui sont disponibles. C’est tout simplement le meilleur prix du marchĂ©. On rappellera que les garanties du fabricant (2 ans) sont incluses si vous le prenez sur Amazon.

Pour dĂ©couvrir les Galaxy S20, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon