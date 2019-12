Bon plan : les Huawei P30 en chute jusqu’à -50% chez Amazon 🔥

Pour ses fameuses Ventes Flash de NoĂ«l, Amazon n’hĂ©site pas Ă faire chuter le prix de produits comme les Huawei P30 et Mate 20 pour attirer le public. Ces deux gammes de smartphones sont parmi les plus populaires du moment – et les rĂ©ductions affichĂ©es ne devraient que vous conforter de franchir le pas. Elles sont mĂŞme plus gĂ©nĂ©reuses que lors du Black Friday, il faut vite profiter de cette occasion.

Pour ses ventes flash de dĂ©cembre, Amazon a dĂ©cidĂ© de faire de très belles rĂ©ductions sur les plus grandes marques. Huawei et sa dernière gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones P30, P30 Pro et Mate 20 et Mate 20 Pro se positionne comme un acteur de rĂ©fĂ©rence sous Android. Ces excellents smartphones sont aujourd’hui parmi les plus populaires en France sur le segment premium, et les promotions prĂ©sentĂ©es par Amazon ne renforcent que cette situation.

Faut-il opter pour le dernier Huawei P30 Pro ?

Avec une rĂ©duction de plusieurs centaines d’euros sur le dernier Huawei P30 Pro (mais Ă©galement sur la version classique ou la version Lite), ce tĂ©lĂ©phone offre un rapport qualitĂ© prix assez imbattable. Les experts sont sĂ©duits par cet appareil Ă©lectronique – et la remise supplĂ©mentaire proposĂ©e pour ces Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon ne devrait que les conforter dans cet Ă©tat d’esprit.

Pour rappel, les Huawei P30 et P30 Pro ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s Ă l’occasion du MWC qui s’est tenu Ă Barcelone cette annĂ©e. Ils appartiennent Ă la dernière gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones du fabricant chinois qui sont Ă©quipĂ©s de tous les services Google. Les nouveaux Mate 30 et Mate 30 Pro font malheureusement face Ă un boycott amĂ©ricain qui les empĂŞche d’embarquer le Google Play Store et des applications comme Gmail ou encore YouTube. S’ils sont disponibles depuis quelques heures en France, les Huawei P30 et P30 Pro restent pour le moment les meilleurs choix.

Les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro ont Ă©tĂ© officialisĂ©s il y a environ une annĂ©e, tandis que les P30 l’ont Ă©tĂ© il y a quelques mois. La diffĂ©rence entre les deux rĂ©side dans le design et l’offre photo – en sachant que les Huawei P30 et P30 Pro qui sont en promotion ont connu des amĂ©liorations sur les deux points. Évidemment, le prix n’est pas tout Ă fait le mĂŞme. Si vous avez envie d’avoir le meilleur de la photographie en ce moment, le Huawei P30 Pro sera la rĂ©fĂ©rence. Il n’empĂŞche que le rapport qualitĂ© prix des Mate 20 est excellent avec les remises affichĂ©es chez Amazon.

Amazon table sur les Huawei P30 Pro

Que ce soit les Huawei Mate 20 ou les P30 Pro, tous ces téléphones sont résolument haut de gamme. Pour ceux qui ne veulent pas débourser trop pour un smartphone, la marque offre aussi une autre marque, Honor, qui peut être un bon compromis. Elle rivalise toutefois avec les Xiaomi et autres Redmi qui sont aussi très populaires dans les petits prix. Le site Amazon ne fait toutefois pas de remise sur ces derniers.

Certes, ces appareils Huawei appartiennent au haut de gamme, mais ils sont nettement moins chers que ses concurrents directs comme le Galaxy S10 de Samsung ou la dernière gĂ©nĂ©ration d’iPhone 11 du fabricant Apple. Avec les promotions affichĂ©es par Amazon ce mardi, on est presque Ă la moitiĂ© du prix ses rivaux tout en ayant le mĂŞme niveau de performances. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir Ă NoĂ«l, le Huawei P30 Pro est un excellent choix. Nous avons d’ailleurs fait un test en vidĂ©o dans lequel nous vous prĂ©sentons ses fonctionnalitĂ©s majeures.

Amazon fait des promotions de Noël

Entre le 9 et le 22 dĂ©cembre, Amazon a promis une nouvelle vague de ventes flash qui s’assimile Ă un Black Friday post Black Friday. La plateforme marchande ne fait pas que des promotions sur les Huawei P30 et P30 Pro, mais bel et bien sur une très large palette de produits. Cela va d’ailleurs bien au delĂ de l’Ă©lectronique puisque la mode, le bricolage ou encore la dĂ©coration font partie de ses milliers de bonnes affaires.

Si vous aviez l’intention de faire encore quelques cadeaux de NoĂ«l – que ce soit avec un Huawei Mate 20 ou P30 ou autre – c’est le moment d’en profiter. Les remises sont très gĂ©nĂ©reuses et pourront vous faire Ă©conomiser beaucoup sur vos achats. Dans tous les cas, sachez qu’une pĂ©riode de 30 jours vous permet de changer d’avis sur vos achats rĂ©alisĂ©s sur Amazon. Autrement dit, mĂŞme si vous offrez un cadeau Ă NoĂ«l et que celui-ci ne plait pas vraiment, vous pouvez le renvoyer et obtenir un remboursement complet.

Mais encore une fois, le vrai dĂ©fi pour ce mardi est de parvenir Ă saisir les ventes flash. En effet, obtenir des centaines d’euros de rĂ©duction sur les Huawei P30, P30 Pro ou la gamme Mate 20 est assez extraordinaire – surtout aussi proche de NoĂ«l. Si vous avez l’intention de prendre l’un de ces smartphones, c’est maintenant qu’il faut foncer pour ne surtout pas ĂŞtre déçu de manquer la promotion.

Voici tous les deals chez Amazon :

