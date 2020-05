Bon plan : le prix du Huawei P30 et P40 en chute brutale 🔥

Alors que les French Days sont officiellement repoussĂ©s Ă fin mai, quelques marchands n’ont pas attendu cette opĂ©ration spĂ©ciale made in France pour dĂ©voiler quelques offres flash très attrayantes. C’est le cas du cĂ´tĂ© de Fnac et Amazon qui ont pris la dĂ©cision de faire baisser les prix des Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro pour votre plus grand bonheur.

Voici la liste des bons plans chez Amazon :

Vous pouvez donc voir les meilleurs prix du moment pour les Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Les versions Lite de ces smartphones n’ont pas Ă©tĂ© oubliĂ©es par les rĂ©ductions, au point qu’il est possible de les trouver Ă des tarifs tout aussi sĂ©duisants. Actuellement Ă la Fnac, les Huawei P30 Lite et le Huawei P40 Lite reviennent Ă 249 euros seulement grâce aux offres flash dĂ©voilĂ©es par le cyber-marchand français.

Que ce soit dans leur version Lite ou non, les Huawei P30 Pro et P40 Pro sont tous disponibles à ces tarifs là dans des stocks très limités. Cela veut dire les ventes flash ne vont pas durer, suite à quoi les smartphones ne seront plus accessibles à un tel tarif. Il faut donc être rapide pour espérer faire des économies sur un nouveau smartphone tout en évitant que le téléphone convoité ne vous passe sous le nez en quelques heures à peine.

Huawei P30 ou plutĂ´t Huawei P40 ?

Toutes les annĂ©es, Huawei profite de sa traditionnelle keynote pour dĂ©voiler de nouveaux modèles et continuer Ă faire Ă©voluer sa gamme. Fin 2019, le constructeur chinois a choisi cet Ă©vĂ©nement pour dĂ©voiler les Huawei P30 et P30, deux modèles dont la qualitĂ© a pu ĂŞtre apprĂ©ciĂ©e par les utilisateurs dès la sortie. Ă€ ce jour, ils font encore partie des meilleurs tĂ©lĂ©phones du marchĂ© qui tournent sous l’OS Android. Lors de leur sortie, nous avons eu la possibilitĂ© de tester et de reconnaĂ®tre la qualitĂ© des P30 et P30 Pro, tant cĂ´tĂ© design que puissance et caractĂ©ristiques techniques. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux modèles, vous avez la possibilitĂ© de voir notre test vidĂ©o un peu plus bas.

Pour ce qui est des Huawei P40 et P40 Pro, ils ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s environ un an après les Huawei P30 et P30 Pro. DĂ©voilĂ©s en 2020, ils font moins parler d’eux que leur prĂ©dĂ©cesseur, particulièrement Ă cause un Ă©lĂ©ment spĂ©cifique. Les deux modèles n’embarquent pas l’OS ou les services de Google suite Ă un contentieux qui oppose la firme chinoise aux États-Unis depuis plusieurs mois. Le P40 ne marche donc pas sous Android et se passe des applications du gĂ©ant amĂ©ricain, Ă l’exemple de YouTube, Gmail et consorts. Cela peut ĂŞtre un Ă©lĂ©ment problĂ©matique malgrĂ© une fiche technique excellente sur tous les autres points.

Si on passe au-dessus de l’absence des services de Google, les Huawei P40 et P40 Pro sont Ă©videmment mieux positionnĂ©s que les Huawei P30 et P30 Pro, car ils sont plus rĂ©cents. Ils se dotent tous deux d’une fiche technique solide et d’une excellente qualitĂ© photo sur laquelle Huawei n’a de cesse de s’appliquer depuis plusieurs annĂ©es. Ils font partis des smartphones premium du marchĂ© tout en revendiquant une puissance qui font rougir certains concurrents.

Les P40 et P40 Pro se dotent Ă©galement de la 5G, ce qui n’est pas le cas des Huawei P30 et P30 Pro ni de la plupart des smartphones prĂ©sentĂ©s en 2020 d’ailleurs. En France, il faudra toutefois ĂŞtre encore un peu patient avant de profiter des qualitĂ©s de la technologie, car les opĂ©rateurs misent sur des offres qui seront dĂ©voilĂ©es Ă la fin de l’annĂ©e.

Choisir son Huawei P30 ou P40

Fnac n’a dĂ©voilĂ© aucune offre propre aux French Days comme l’Ă©vĂ©nement est officiellement repoussĂ©, mais cela n’empĂŞche pas de prĂ©senter quelques excellentes offres flash, une pratique Ă laquelle se plie aussi Amazon en ce moment. Avec cette pratique, le marchand français espère compenser les ventes physiques qu’il n’a pas pu faire en France Ă cause de cette pĂ©riode de confinement qui aura durĂ© près de 2 mois entiers. Cela explique pourquoi Fnac profite de ces quelques jours pour faire brutalement chuter les prix des Huawei P30 Pro ou des Huawei P40 Pro Ă hauteur de -30%.

Si vous choisissez un Huawei P40 ou P40 Pro chez Fnac, vous avez aussi droit Ă quelques avantages non nĂ©gligeable Ă l’achat d’un nouveau tĂ©lĂ©phone. Durant 15 jours, vous profitez par exemple d’un dĂ©lai de rĂ©traction qui vous permet de renvoyer le produit et d’ĂŞtre remboursĂ© dans son ensemble. Nul doute qu’il s’agit d’un point Ă prendre en compte, surtout si vous hĂ©sitez encore Ă choisir le Huawei P40 Ă cause de l’absence des services de Google. CĂ´tĂ© Amazon, la pĂ©riode est de 30 jours, soit un temps très suffisant si vous souhaitez finalement renvoyer votre Huawei P30 ou P30 Pro.

Fnac permet l’accès Ă un autre avantage si vous achetez un Huawei P40 ou P40 Pro. Si c’est le cas, vous avez un accès offert qui vous feront profiter gratuitement de Deezer Premium pendant trois mois, lĂ oĂą l’abonnement Ă la plateforme de streaming est au prix de 9,99 euros chaque mois. De quoi profiter des meilleurs morceaux directement sur votre nouveau smartphone Huawei.

