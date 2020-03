Bon plan : Huawei P30 Pro à prix cassé sur Amazon 🔥

Le printemps arrive, et les promotions sur Huawei sont déjà en fleurs. Aujourd’hui, ce sont les Huawei P30 Pro et le P30 qui sont à prix cassé sur Amazon. Comme à chaque fois, ces ventes flash sont toujours limitées par le temps – et surtout pas le stock. Les rares exemplaires qui ont le prix vraiment barré ne vont pas rester très longtemps en ligne. C’est tout simplement les meilleurs tarifs jamais constatés pour les Huawei P30 Pro sur Amazon.

Voici la liste des Huawei P30 et P30 Pro sur Amazon :

Si vous cherchiez à vous équiper d’un nouveau téléphone, Amazon vous permet en plus de réaliser de belles économies sur les Huawei P30 et P30 Pro. Si vous voulez partir sur un excellent téléphone avec une réduction supérieure à 40%, c’est le seul de la dernière génération à avoir un tarif aussi avantageux. Vous pouvez ainsi prétendre à du premium tout en payant le prix du moyen de gamme.

Si Huawei a officialisé le Mate 30 Pro entre temps, ce dernier n’est plus équipé d’Android (en raison d’un désaccord avec les États-Unis). Le Huawei P30 Pro reste donc l’unique flagship de la marque qui s’écoule en France. Si vous voulez avoir un téléphone sous Android avec un excellent appareil photo, et un maximum de puissance, vous allez être servi sur Amazon.

Le tarif du Huawei P30 Pro tombe très bas

Malgré les nouveautés en ce qui concerne le marché des smartphones, le Huawei P30 Pro reste l’un des meilleurs smartphones sous Android. Évidemment, le Mate 30 est bien au dessus, cependant l’embargo empêche Huawei d’utiliser le Play Store Google ce qui rend le smartphone bien moins séduisant, malgré ses grandes qualités. En France, sa sortie a été très discrète.

Les Mate 30 ne sont donc pas appréciés comme prévu et les Huawei P30 Pro et P30 en promo sur Amazon demeurent les plus populaires. Ils restent tout de même des smartphones très haut de gamme, avec un avantage qui n’est pas négligeable : la photo. En effet, les Huawei P30 et P30 Pro en réduction sur Amazon et Cdiscount font sans aucun doute parti des meilleurs du marché sur ce point-là. Ce sont des smartphones très haut de gamme avec un rapport qualité prix vraiment imbattable.

Si vous voulez vous convaincre sur le Huawei P30 Pro, notre test :

En ce jour, avec une telle promotion sur les Huawei P30 et P30 Pro chez Amazon, le ratio qualité prix devient tout simplement imbattable. Pour rappel, ces smartphones sous Android sont parmi les meilleures dans leur catégorie de produits. Ils parviennent même dans certains cas à concurrencer le Galaxy S10 et ils continuent à être très populaires en 2020.

Au niveau du tarif, ils sont deux fois moins chers que les nouveaux Galaxy S20. C’est donc un excellent choix, et certainement le meilleur compromis du marché. Pour rappel, les Huawei P30 et P30 Pro à l’honneur sur Amazon sont sortis il y a moins d’un an, ils restent parmi les meilleurs produits du moment. Vous pouvez le voir dans notre test en vidéo ci-dessus, nous avons été bluffé.

Amazon pousse Huawei

De telles promotions sur Amazon sont d’une aide précieuse pour des fabricants comme Huawei. En plus de cela, tout le monde y gagne, peut importe le modèle que vous choisissez vous êtes certains de réaliser des économies de plusieurs centaines d’euros. Dans ce cas précis, vous pouvez vous offrir le Huawei P30 Pro a presque la moitié de son prix. La réduction s’élève à plus de 400€ sur un modèle aussi populaire, c’est tout simplement jamais vu.

Même en promotion, si vous optez pour un Huawei P30 Pro, P30 ou encore un P30 Lite, vous bénéficiez de la garantie constructeur comme si vous l’achetiez directement en magasin ou en temps normal sur le site. En plus de cela, Amazon vous donne la possibilité de renvoyer votre colis si vous n’êtes pas satisfait. En effet, alors qu’Amazon vous propose une période de 30 jours pour se rétracter, y compris lorsque le produit est en promotion.

Attention, le seul risque aujourd’hui est de passer à côté de la remise d’Amazon sur les Huawei P30 Pro et P30. Si vous ne voulez rien manquer, il faudra mieux se précipiter sur ces offres. Elles sont éphémères, et elle ne vont pas durer jusqu’à demain.