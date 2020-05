Bon plan : le fameux Huawei P30 Pro est en chute libre 🔥

Si les French Days n’ont pas eu lieu dĂ©but mai comme l’an dernier, plusieurs marchands en ligne ont dĂ©cidĂ© de dĂ©voiler quelques offres flash portant sur des produits populaires. De leur cĂ´tĂ©, Fnac et Amazon ont dĂ©cidĂ© de faire chuter les prix des Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Les 4 excellents tĂ©lĂ©phones profitent tous de prix barrĂ©s et d’une belle amĂ©lioration de leur rapport qualitĂ©-prix —dĂ©jĂ très intĂ©ressant par dĂ©faut. Tous figurent parmi les meilleurs smartphones du marchĂ©.

Ci-dessus, vous pouvez trouver les meilleurs prix actuels des Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Il ne faut pas non plus oublier les versions Lite de ces smartphones, car toutes ont aussi le droit Ă de belles rĂ©ductions en ce moment. A la Fnac, les Huawei P30 Lite et le Huawei P40 en version Lite reviennent actuellement Ă 249 euros chacun dans le cadre d’offres flash.

Version Lite ou non, tous les Huawei P30 Pro et P40 en promotion chez Fnac et Amazon sont disponibles dans des stocks très limitĂ©s, ce qui signifie que les ventes flash ne vont pas durer longtemps. Il faut donc se dĂ©cider rapidement pour faire des Ă©conomies, sinon le modèle de votre choix risque de disparaĂ®tre et de retrouver son prix habituel d’ici quelques heures au maximum.

Faire son choix entre les Huawei P30 et P40

Chaque annĂ©e, Huawei tient une keynote durant laquelle il dĂ©voile les nouveaux modèles qui viennent s’ajouter Ă sa gamme existante. Ă€ l’occasion d’un Ă©vĂ©nement qui a eu lieu en 2019, le constructeur a ainsi officialisĂ© les Huawei P30 et P30 Pro, 2 tĂ©lĂ©phones dont la qualitĂ© a Ă©tĂ© reconnue dès leur sortie. Encore aujourd’hui, ils se positionnement sans aucun doute parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© tournant sur Android. Ă€ leur sortie, nous avons pu les tester les deux modèles et de reconnaĂ®tre la qualitĂ© de leur fiche technique ainsi que celle de leur design respectif. Si vous souhaitez connaĂ®tre plus de dĂ©tails sur ces tĂ©lĂ©phones, vous pouvez voir notre test vidĂ©o ci-dessous.

Quant aux Huawei P40 et P40 Pro, ils se positionnement comme les dignes successeurs des Huawei P30 et P30 Pro prĂ©sentĂ©s un an plus tĂ´t. Datant de 2020, ils font toutefois moins parler d’eux que les prĂ©cĂ©dents modèles. En effet, ils n’embarquent pas les services de Google Ă cause d’un contentieux qui a opposĂ© le constructeur chinois aux États-Unis. Ce dernier n’autorise plus la marque chinois Ă collaborer avec les sociĂ©tĂ©s amĂ©ricaines, ce qui explique pourquoi le Huawei P40 est privĂ© de l’OS Android et des applications populaires de Google comme YouTube, Google et Gmail. Cela peut poser problème, malgrĂ© le fait que la fiche technique des 2 appareils Ă©lectroniques est Ă la hauteur.

Si on n’Ă©voque pas l’absence de Google, les Huawei P40 et P40 Pro se positionnent au-dessus des Huawei P30 et P30 Pro, ce qui est logique puisqu’ils sont plus rĂ©cents. Avec une excellente qualitĂ© photo et des caractĂ©ristiques très solides, ils ont fait leur entrĂ©e dans le cercle restreint des smartphones les plus puissants et hauts de gamme du marchĂ©.

On note Ă©galement que les P40 Pro – contrairement au Huawei P30 Pro – embarquent la technologie 5G, ce qui est loin d’ĂŞtre le cas de tous les smartphones dĂ©voilĂ©s en 2020, surtout du cĂ´tĂ© des rivaux de Huawei. En France, il faudra encore attendre un peu avant de profiter de la technologie 5G, si bien que les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ne devraient pas lancer d’offres dans l’hexagone avant la fin de l’annĂ©e 2020, dans le cas oĂą d’autres retards ne sont pas Ă dĂ©plorer d’ici là —en partie Ă cause de la crise actuelle.

Acheter un Huawei P30 ou P40 sur Fnac

Si Fnac dĂ©voile quelques bons plans qui sont les bienvenues en cette fin de confinement, Amazon n’est pas en retrait et lance aussi quelques offres flash de qualitĂ© pour sĂ©duire les fans des prix mini. Pour sa part, le cyber-marchand s’est dĂ©marquĂ© en lançant une opĂ©ration spĂ©ciale de promotions qui a eu lieu il y a quelques jours. Cela devrait lui permettre de compenser ses pertes liĂ©es Ă la fermeture de ses boutiques physique suite au confinement. Cela explique pourquoi Fnac dĂ©voile des rĂ©ductions sur les Huawei P40 et Huawei P30 Pro qui peuvent dĂ©passer facilement les -30%.

Dans le cas oĂą vous choisissez votre Huawei P40 ou P40 Pro chez Fnac, sachez que vous profiter d’un avantage autre que le prix. Le marchand en ligne vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode de rĂ©tractation de 15 jours, c’est-Ă -dire que vous avez tout ce temps pour renvoyer le smartphone et vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. C’est un point positif de plus, surtout si vous souhaitez tester l’usage du P40 qui ne profite pas de Google. Chez Amazon, ce mĂŞme dĂ©lai est de 30 jours, un temps qui devrait vous offrir la possibilitĂ© de juger si le Huawei P30 ou P30 Pro ne vous convient pas au final.

Fnac dĂ©voile un dernier avantage qui vient parfaire cette offre flash sur les Huawei P30 et P30 Pro. Le marchand en ligne offre un abonnement gratuit de 3 mois Ă Deezer Premium aux utilisateurs qui choisissent un smartphone de la marque premium. L’abonnement au service de streaming musical revient habituellement Ă 9,99 euros par mois, ce qui vous permet de rĂ©duire vos frais tout en profitant de milliers de morceaux directement depuis votre appareil. Ce petit bonus est le vĂ©ritable avantage de cette offre flash signĂ©e Fnac.

