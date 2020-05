Bon plan : les Huawei P30 Pro et P40 en chute brutale 🔥

Si les French Days sont passĂ©s Ă la trappe, cela n’empĂŞche pas les marchands en ligne de faire des offres flash sur certains produits très populaires. C’est le cas de Fnac et Amazon qui proposent actuellement les excellents Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro Ă des prix cassĂ©s. Les quatre modèles bĂ©nĂ©ficient de remises plus qu’intĂ©ressantes qui ne font que renforcer l’intĂ©rĂŞt pour ces smartphones qui sont parmi les meilleurs modèles du marchĂ©.

Ci-dessus, notre sélection des meilleurs prix en cours sur les Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro. Les versions Lite de ces modèles ont également droit à une réduction flash. Par exemple, les Huawei P30 Lite et le Huawei P40 Lite reviennent tout deux à 249€ seulement à la Fnac.

Que ce soit dans leur version Lite ou non, les stocks des smartphones Huawei P30 et P40 en promotion sont très limitĂ©s, ce qui veut dire que l’offre ne va pas durer très longtemps. Il faudra agir dans les quelques heures, faute de quoi vous risquez de voir le modèle qui vous intĂ©resse vous passez sous le nez chez Fnac ou Amazon.

DĂ©cider entre le Huawei P30 et le P40

Comme Apple, Huawei profite d’un Ă©vĂ©nement annuel pour dĂ©voiler les nouveaux modèles qui composent sa gamme. En 2019, le constructeur a dĂ©voilĂ© les Huawei P30 et P30, deux smartphones haut de gamme qui se positionnement dans les meilleures ventes de la marque. Encore aujourd’hui, ils font partie des meilleurs smartphones du marchĂ© sous Android. Nous avons pu tester les deux modèles et approuver leur design autant que leurs caractĂ©ristiques techniques. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test en vidĂ©o ci-dessous.

Les Huawei P40 et P40 sont les grands successeurs des Huawei P30 et P30 dĂ©voilĂ©s il y un an. Il s’agit des derniers modèles de la gamme du constructeur. S’ils sont plus rĂ©cents, ils font moins parler que leurs grands frères, car ils ne sont pas dotĂ©s des services de Google. Ă€ cause d’un contentieux avec les USA, Huawei ne peut plus collaborer avec les sociĂ©tĂ©s amĂ©ricaines, si bien que les deux smartphones n’ont pas droit Ă Android et aux applications comme Gmail, YouTube et les autres. C’est un problème sachant que les caractĂ©ristiques techniques du tĂ©lĂ©phone sont largement Ă la hauteur des attentes des utilisateurs.

Si on ne mentionne pas l’absence des services des Google, les Huawei P40 et P40 Pro sont logiquement au-dessus des P30 et P30 Pro, du cĂ´tĂ© de la photo par exemple. Ils se positionnent aussi parmi le cercle fermĂ© des smartphones puissants du marchĂ©. De plus, ils sont parmi dans les premiers modèles Ă se doter de la technologie 5G, ce qui est encore assez rare et pas d’actualitĂ© chez tous les constructeurs dans le monde. Cependant, la France prend du retard et les opĂ©rateurs de France ne devraient pas officialiser d’offres dans ce domaine avant la fin de l’annĂ©e, si la situation sanitaire n’entraĂ®ne pas plus de retard.

Choisir un Huawei P30 ou P40 chez Fnac

Comme Fnac, Amazon profite de cette pĂ©riode de fin de confinement pour lancer quelques offres flash qui devraient sĂ©duire les utilisateurs et les adeptes des petits prix. De son cĂ´tĂ©, le marchand en ligne français a d’ailleurs rĂ©cemment lancĂ© une opĂ©ration spĂ©ciale d’une semaine afin de dĂ©voiler des prix mini et de compenser les pertes de ses boutiques en dur qui sont fermĂ©es depuis plusieurs semaines. Cela explique ces fortes promotions sur les Huawei P40, sachant que celles-ci dĂ©passent largement les -30%.

Si vous choisissez votre Huawei P40 ou P40 Pro chez Fnac, vous avez aussi doit Ă un autre avantage. En effet, le marchand en ligne propose un dĂ©lai de rĂ©tractation de 15 jours. Durant cette pĂ©riode, vous pouvez retourner le tĂ©lĂ©phone s’il ne vous convient pas et profiter d’un remboursement intĂ©gral. Chez Amazon, cette mĂŞme pĂ©riode dure 30 jours, un temps suffisamment loin pour se rendre compte que le Huawei P30 ou P30 Pro n’est finalement pas Ă votre goĂ»t.

Chez Fnac, le dernier avantage vous permet de profiter de trois mois offerts Ă Deezer Premium, le service de streaming musical dont l’abonnement revient habituellement Ă 9,99 euros mensuel. Autant dire que vous pourrez faire des Ă©conomies sur la musique tout en Ă©coutant vos morceaux prĂ©fĂ©rĂ©s directement depuis votre nouveau Huawei P30 ou P40, achetĂ© Ă prix rĂ©duit. Fnac fait donc preuve d’un petit bonus de plus qui n’est pas Ă nĂ©gliger.

