Bon plan : les Huawei P30 Pro sont à -50% chez Amazon 🔥

Le Huawei P30 Pro fait toujours partie des meilleurs smartphones du marchĂ© en 2020, en partie grâce Ă son excellent rapport qualitĂ©-prix. Son prix devient imbattable avec cette remise Ă©clair du jour de -45% signĂ©e Amazon. DĂ©voilĂ© au cours 2019, le tĂ©lĂ©phone se situe encore largement parmi les meilleurs modèles de la marque, sachant qu’il profite des services et des applications de Google.

Voici les meilleurs deals flash sur le Huawei P30 Pro sur Amazon :

Amazon ne change pas ses habitudes et restreint le nombre de Huawei P30 Pro disponible en stock pour de tels tarifs dans le cadre de cette vente flash. Compte tenu des prix cassĂ©s dont profitent les Huawei P30 et P30 Pro, il est Ă©vident que les quantitĂ©s sont très rĂ©duites, ce qui fait que l’offre Ă©clair ne va pas durer plus de quelques heures. Un tel prix devrait dĂ©finitivement vous convaincre de passer Ă l’acte. Si toutefois ce n’est pas suffisant pour vous, vous avez la possibilitĂ© de vous tourner vers Bouygues Telecom pour profiter du Huawei P30 Pro dès 71 euros et du Huawei P30 dès 1 euro.

Quels sont les avantages du Huawei P30 Pro ?

Le Huawei P30 Pro fait partie des meilleurs smartphones dĂ©voilĂ©s par la marque, c’est une certitude. Depuis la sortie de cette gamme, le constructeur a prĂ©sentĂ© ses dignes successeurs sobrement baptisĂ©s les Huawei P40 et P40 Pro. Toutefois, ils n’embarquent pas les services de Google, si bien que les P30 sont les derniers Ă en profiter. Le prĂ©sident des États-Unis a mis Huawei sur sa liste noire, ce qui veut dire qu’elle n’est plus en mesure de faire du commerce avec les autres sociĂ©tĂ©s amĂ©ricaines comme Google. Ainsi, les nouveaux modèles de la gamme ne sont pas en mesure de profiter du Play Store ni des applications populaires comme YouTube, Gmail, etc. Si les performances des Huawei P40 sont supĂ©rieures Ă celles des autres modèles, il s’agit lĂ d’une vĂ©ritable ombre au tableau.

Pour ce qui est du Huawei P30 Pro, il faut noter quelques avantages majeurs qui font de lui un smartphone de choix. En plus de ses finitions de qualitĂ©, il se dote d’un Ă©cran OLED de 6,47 pouces qui offre un très bon ratio Ă©cran / boitier. Le capteur photo avant du tĂ©lĂ©phone a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans une minuscule encoche en forme de goutte d’eau qui permet un important gain de place.

En plus de son design soignĂ©, le Huawei P30 Pro en promo chez Amazon aujourd’hui a l’avantage d’ĂŞtre puissant. Sous le capot, on trouve une puce Kirin 980, une des plus puissantes du marchĂ© Ă ce jour, sachant qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par la marque en direct. Ce processeur permet d’Ă©viter les latences qui peuvent ĂŞtre prĂ©sentes lors de l’utilisation d’une application, mais offre Ă©galement une optimisation de ces dernières qui permet d’Ă©conomiser la batterie. Cette dernière est de 4 200 mAh, ce qui vous permettra largement de tenir toute la journĂ©e, ce qui n’est pas totalement le cas chez d’autres concurrents du marchĂ©.

Difficile de parler du Huawei P30 Pro sans évoquer la qualité photo du smartphone, sachant que la marque met toujours une attention particulière dans le développement de ce dernier. Le smartphone embarque un quadruple capteur photo à l’arrière —le capteur principal de 40 Mpx a été conçu avec Leica. En 2020, il reste parmi les meilleurs dispositifs du marché côté photo. Le Huawei P30 Pro devrait vous apporter toutes les qualités que vous espérez trouver en choisissant un nouveau smartphone.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques du Huawei P30 Pro, vous pouvez regarder notre test vidéo :

Pourquoi le Huawei P30 Pro sur Amazon ?

Le prix est un Ă©lĂ©ment clef dans l’achat d’un nouveau smartphone comme le Huawei P30 Pro. Ave Amazon, vous ĂŞtes certain de faire une affaire, car cette offre est actuellement la plus basse du marchĂ©. Dans le cas oĂą elle reste trop Ă©levĂ©e pour vous, il est possible de faire une affaire en se tournant chez Bouygues Telecom avec sa rĂ©duction de 100 euros et son bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone. Toutefois, l’offre de l’opĂ©rateur sur le Huawei P30 Pro prend Ă©galement fin sous peu, dans quelques jours tout au plus.

Dans le cas oĂą vous achetez un Huawei P30 Pro chez Amazon dans le cadre de cette offre flash, sachez que vous avez droit Ă quelques avantages. Entre autres, la garantie constructeur, car celle-ci est de deux ans, comme si vous choisissiez le smartphone directement sur le site officiel de la marque. Vous avez aussi droit Ă une pĂ©riode d’essai de 30 jours. Pendant cette pĂ©riode, vous pouvez tester le smartphone et choisir de le renvoyer pour profiter d’un remboursement intĂ©gral. Avec Bouygues Telecom, cette mĂŞme pĂ©riode est de 15 jours.

Si vous souhaitez profiter d’un smartphone haut de gamme Ă prix mini, le Huawei P30 Pro saura rĂ©pondre Ă vos attentes. Toutefois, cette promotion qui vous fait Ă©conomiser plus de 400 euros signifie aussi qu’elle va attirer beaucoup de monde. Les concurrents du gĂ©ant Amazon ne font pas aussi bien malgrĂ© quelques rĂ©ductions sur le tĂ©lĂ©phone. Bouygues Telecom se prĂ©sente aussi comme une alternative avec un petit prix et un engagement de 24 mois pour un forfait mobile adaptĂ©. Dans ce cas, vous aurez le Huawei P30 Pro Ă prix cassĂ©.

