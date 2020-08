Bon plan : les Huawei P30 Pro sont en chute chez Amazon 🔥

Grande rĂ©fĂ©rence du secteur des smartphones premium, le Huawei P30 Pro voit ce week-end une belle baisse de prix. DĂ©voilĂ© en 2019, il est toujours attractif grâce Ă un rapport qualitĂ© prix qui n’a cessĂ© de s’amĂ©liorer avec le temps. Le prix du tĂ©lĂ©phone s’est amĂ©liorĂ© ces derniers mois au point d’ĂŞtre très agressif face aux tĂ©lĂ©phones haut de gamme prĂ©sentĂ©s cette annĂ©e.

Comme vous pouvez le voir, toute la gamme des Huawei P30 Pro bĂ©nĂ©ficie de rĂ©duction sur Amazon. La version traditionnelle du Huawei P30 profite d’une remise de près de 50%, une rĂ©duction presque similaire sur le Huawei P30 Pro. Ce dernier est le modèle le plus haut de gamme et le plus sĂ©duisant des modèles de la marque. Le modèle Lite n’est pas mise de cĂ´tĂ© non plus par Amazon, sachant que le tĂ©lĂ©phone fait partie des Top 5 des ventes chez Amazon.

Ces remises spĂ©ciales sur les Huawei P30 Pro sont prĂ©sentĂ©es dans le cadre de ventes flash, ce qui veut dire qu’elles n’ont pas vocation Ă rester en ligne très longtemps. Le stock limite très largement la disponibilitĂ© des offres Ă©clair peu importe la pĂ©riode de l’annĂ©e, ce qui veut dire qu’il faut ĂŞtre rapide.

Les Huawei P30 Pro séduisent toujours autant

DĂ©jĂ excellent, le rapport qualitĂ© prix du Huawei P30 Pro est encore amĂ©liorĂ©. Cette offre flash signĂ©e Amazon est indĂ©niablement la meilleure du marchĂ© Ă l’heure actuelle, ce qui veut aussi dire qu’il s’agit du meilleur tarif pour un smartphone dont la qualitĂ© n’est plus Ă dĂ©montrer. En face, les Samsung Galaxy S20 ainsi que les iPhone 11 ou les OnePlus 8 Pro prĂ©sentent des tarifs supĂ©rieurs de 200 Ă 500 euros, une somme assez importante. Autant dire que l’offre Amazon est très compĂ©titive.

Du cĂ´tĂ© des caractĂ©ristiques, le Huawei P30 Pro se montre toujours Ă la hauteur —mĂŞme en 2020. Il a un bel Ă©cran OLED de 6,47 pouces en plus d’avoir des finitions esthĂ©tiques simples et très Ă©purĂ©es. La marque chinoise concurrence le haut de gamme du marchĂ©, reprĂ©sentĂ© par des concurrents comme l’iPhone 11.

Le Huawei P30 Pro a aussi fait ses preuves du cĂ´tĂ© de la puissance. Il est Ă©quipĂ© d’un processeur Kirin 980, une puce dĂ©veloppĂ©e par la sociĂ©tĂ© elle-mĂŞme. Cette dernière est une des plus puissantes du marchĂ©, ce qui permet aux applications de tourner sans latence, ce qui est agrĂ©able Ă la navigation. Ce SoC se concentre aussi sur la gestion des capteurs photo. Huawei a a collaborĂ© avec Leica pour proposer un rĂ©sultat premium, si bien que le smartphone embarque un quadruple module photo Ă l’arrière avec un capteur principal de 40 Mpx. En 2020, le Huawei P30 Pro fait encore très fort en termes d’images.

Difficile de parler du Huawei P30 Pro sans parler de la charge rapide (Super Charge 2.0) et de la charge inversĂ©e, en plus d’une autonomie supĂ©rieure Ă celle de beaucoup de ses concurrents. Les Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro, plus jeunes, sont logiquement plus avancĂ©s, sauf qu’ils sont privĂ©s de tous les services de Google (YouTube, Gmail, etc). En cause, une sanction Ă Huawei de Donald Trump. Les utilisateurs s’y retrouvent logiquement mieux avec le Huawei P30 Pro, dont le rapport qualitĂ©-prix est amĂ©liorĂ© par cette offre spĂ©ciale.

Amazon est toujours excellent

Toutes les offres sur les Huawei P30 Pro, P30 ou P30 Lite vont partir vite, c’est indĂ©niable. Il faut le redire, les ventes flash Amazon disparaissent vite —surtout quand elles sont aussi sĂ©duisantes. Dans le cas oĂą vous souhaitez profiter d’un nouveau smartphone de qualitĂ© sans trop dĂ©penser, le tĂ©lĂ©phone saura rĂ©pondre Ă toutes vos attentes. Le cyber-marchand amĂ©ricain propose une pĂ©riode de test de 30 jours en guise de garantie.

Durant ces quatre semaines, Amazon vous offre la possibilitĂ© d’essayer le Huawei P30 Pro afin de savoir s’il vous convient. Cette pĂ©riode est un bon filet de sĂ©curitĂ©, car vous pouvez renvoyer le tĂ©lĂ©phone si ce n’est pas le cas —afin d’ĂŞtre remboursĂ© intĂ©gralement. Il faut seulement que le produit soit comme neuf, vous n’avez aucune justification Ă apporter Ă votre choix de retour.

Le Huawei P30 Pro est un excellent tĂ©lĂ©phone, c’est un plaisir de le voir profiter d’une remise de presque 400 euros aujourd’hui. Il faut ĂŞtre rapide, car tout le monde ne peut pas en profiter avant la fin de ce deal. Vous avez la possibilitĂ© de faire de belles Ă©conomies sans nĂ©gliger la qualitĂ© et la puissance de votre nouveau smartphone.

Pour voir la promo sur le Huawei P30 Pro, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon