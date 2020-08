Bon plan : les Huawei P30 Pro en réduction choc chez Amazon 🔥

Le Huawei P30 Pro reste en 2020 une rĂ©fĂ©rence incontournable sur le segment des smartphones premium. Ce modèle, sorti en 2019, continue de susciter un très fort intĂ©rĂŞt grâce Ă un rapport qualitĂ© prix qui s’est amĂ©liorĂ© avec le temps. Le fabricant haut de gamme chinois a doucement rĂ©duit le prix avec le temps, ce qui le rend encore plus compĂ©titif face aux modèles de 2020.

Ci-dessus, vous pouvez voir que tous les modèles de Huawei P30 sont en promotion sur Amazon. La version Huawei P30 classique profite de la plus grande remise (moitié prix). La version premium Huawei P30 Pro, qui est aussi la plus prisée de tous les produits de la série, voit aussi son prix chuter drastiquement. Enfin, la version Lite, nettement moins chère, figure aussi dans le Top 5 des ventes sur Amazon.

Il ne faut pas croire que ces rĂ©ductions sur les Huawei P30 Pro et consorts vont durer longtemps. Il s’agit de ventes flash mises en avant par Amazon ce dimanche des soldes. Très souvent, c’est le stock qui est limitĂ©. Dans d’autres cas, le marchand amĂ©ricain arrĂŞte simplement les deals flash Ă un instant T. Il faut donc savoir ĂŞtre rĂ©actif pour ne pas passer Ă cĂ´tĂ©.

Pourquoi le Huawei P30 Pro enregistre un grand succès

Aujourd’hui, il faut le reconnaĂ®tre : le rapport qualitĂ© prix du Huawei P30 Pro est imbattable. Avec une telle rĂ©duction chez Amazon, vous ne pourrez pas trouver de smartphone aussi premium Ă un tarif aussi accessible. Si vous regardez les Samsung Galaxy S20, iPhone 11 ou autres OnePlus 8 Pro, les prix sont supĂ©rieurs de 200 Ă 500€. Pour une offre flash, Amazon est très gĂ©nĂ©reux.

Au niveau des caractĂ©ristiques techniques, le Huawei P30 Pro reste parmi les meilleurs – mĂŞme une annĂ©e après sa sortie. Le premier atout n’est autre que son Ă©cran OLED de 6,47 pouces. Huawei a rĂ©ussi Ă faire très fort avec ce smartphone dont les finitions esthĂ©tiques sont juste parfaites. Elles sont au niveau de tous les tĂ©lĂ©phones les plus premium de sa gĂ©nĂ©ration, iPhone 11 compris.

Ensuite, le Huawei P30 Pro est excellent sur la puissance. Il vient avec un processeur Kirin 980, qui a Ă©tĂ© mis au point par la sociĂ©tĂ© elle-mĂŞme. C’est l’un des plus puissants du marchĂ©, toutes les applications tournent très bien et sans aucune latence. Ce processeur permet Ă©galement de gĂ©rer les capteurs photos, qui sont particulièrement avancĂ©s. On recense un quadruple capteur photo Ă l’arrière, avec un capteur principal de 40 MP en partenariat avec Leica. En 2020, Huawei reste l’un des meilleurs smartphones pour la photo.

Parmi les autres avantages, on peut citer la charge rapide (Super Charge 2.0), la charge inversĂ©e ou encore une autonomie gĂ©nĂ©reuse. Avec le Huawei P30 Pro, la marque n’a nĂ©gligĂ© aucun dĂ©tail. Si les plus rĂ©cents Mate 30 Pro et P40 Pro sont techniquement encore plus avancĂ©s, ils n’ont pas les services Google (Gmail, YouTube, Google…) en raison d’une sanction de Trump. Mieux vaut donc partir sur le Huawei P30 Pro qui en profite – et qui est moins cher.

Une réduction éclair à ne pas manquer

Que vous partiez sur le Huawei P30 Pro, le P30 ou le P30 Lite, ces offres sont Ă ne pas rater. Amazon se montre très gĂ©nĂ©reux en ce dimanche, et cela ne va peut-ĂŞtre pas durer. Si vous voulez vous Ă©quiper Ă coĂ»t rĂ©duit pour la rentrĂ©e en septembre, c’est le moment de profiter des soldes. En plus de la rĂ©duction, Amazon offre aussi une pĂ©riode de test de 30 jours.

Pendant cette pĂ©riode, vous pouvez alors tester le produit chez vous et vous en convaincre. Si le Huawei P30 Pro ne vous plait pas, le marchand le reprend et vous rembourse. C’est un bon moyen d’acheter un produit en ligne sans aucun risque. Vous n’aurez pas Ă vous expliquer lorsque vous rendrez le produit. Attention, il faut que celui-ci soit comme neuf pour que le site le reprenne.

Clairement, avec presque 400€ de rĂ©duction par rapport Ă son prix de sortie, le Huawei P30 Pro est un excellent deal. Il ne faut pas penser qu’il durera très longtemps. Entre les stocks limitĂ©s et le temps, les clients devront ĂŞtre très rapides. Ce deal exclusif permet de faire de vraies Ă©conomies ce dimanche, tout en profitant d’un smartphone premium… Ă un prix milieu de gamme.

