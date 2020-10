Bon plan : les iPad Air (2019) sont en forte chute sur Amazon 🔥

Amazon nous l’avait promis, il est en train de le rĂ©aliser. Ce Prime Day est Ă la hauteur de toutes les attentes, et les offres ultra gĂ©nĂ©reuses. On retrouve par exemple un iPad Air de 2019, au format 10,5″ en Wi-Fi avec 64 Go de stockage qui passe Ă 458€ au lieu de 558€. C’est donc 100€ de remise immĂ©diate sur la tablette tactile du fabricant amĂ©ricain.

Si les MacBook Pro, iPhone 11 et autres AirPods sont en forte rĂ©duction, les iPad Air le sont beaucoup moins. Ainsi, on ne retrouve pas de remise sur les iPad Pro, ni sur les iPad Air les plus rĂ©cents. Il faudra donc se tourner vers le modèle de 2019 pour obtenir une remise immĂ©diate de 100€. Cela reprĂ©sente quasiment 18% de remise par rapport au prix officiel, c’est assez convaincant.

Un modèle de 2019 en promotion

Certes, il ne s’agit pas des derniers iPad Air en promotion pour le Prime Day. Cela n’empĂŞche pas que c’est une très bonne tablette tactile qui est en rĂ©duction. Au niveau des caractĂ©ristiques techniques, on retrouve un Ă©cran Retina de 10,5″ avec la technologie True Tone. A l’arrière, un capteur photo de 8 MP et Ă l’avant, une camĂ©ra pour FaceTime de 7 MP. La tablette intègre encore la puce A12 Bionic (prĂ©sentĂ©e fin 2018) et assure une autonomie d’environ 10 heures.

Ici, le modèle en promotion est la version Wi-Fi uniquement. Il n’est donc pas possible de prendre un abonnement pour qu’elle soit compatible avec la 4G. Cela dit, vous pouvez tout Ă fait faire un partage de connexion pour accĂ©der Ă internet depuis votre iPad Air 2019. Au final, cela vous coĂ»tera moins cher et les performances seront aussi bonnes.

A tout juste 458€, cet iPad Air est vraiment un bon plan. Comme toujours sur les produits Apple, les unitĂ©s disponibles en promotion partent très vite. Il faut donc savoir se montrer rĂ©actif pour ne pas manquer cette opportunitĂ©. Si vous aviez l’intention de prendre un iPad Air, c’est maintenant qu’il faut y aller. Vous savez probablement qu’Apple ne fait jamais de promotion en direct, mieux vaut donc se tourner vers un revendeur comme Amazon.

Amazon, une aubaine pour les Apple addicts

Ce mardi Amazon se montre très généreux sur tous les produits Apple : MacBook Pro, iPhone 11 / 11 Pro, AirPods 2 / Pro ou encore iPad Air (dans une moindre mesure). Pour ceux qui veulent mettre à jour leur équipement, Amazon leur offre une belle opportunité. Hormis les iPad, tous les autres produits Apple voient les derniers modèles être en réduction.

Quel que soit le produit Apple choisit, une garantie constructeur de 2 ans est appliquĂ©e. A cela, Amazon donne la possibilitĂ© Ă ses clients d’avoir une sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaire au moment de l’achat. Le marchand leur donne une pĂ©riode de 30 jours pendant laquelle ils peuvent changer d’avis et retourner leur tablette. Ils recevront ensuite un remboursement complet de leur achat.

Encore une fois, il faut rappeler que tous les deals mis en avant (y compris sur l’iPad Air) ne sont valables que pour les clients Prime. Si vous n’ĂŞtes pas (encore) client Prime, pas de panique. Le cyber-marchand vous donne la possibilitĂ© de tester ce programme de fidĂ©litĂ© pendant 30 jours gratuitement. A tout instant, vous pouvez donc le rĂ©silier. C’est un bon moyen si vous voulez passer une commande, sans pour autant vous abonner par la suite.

Il n’y a Ă©videmment pas que l’Ă©lectronique qui est en promotion au Prime Day. On retrouve toutes les thĂ©matiques de produits : du jardinage en passant par la beautĂ©, la culture (livres, DVD…), les jeux vidĂ©os ou encore le bricolage. Vous pouvez faire un tour sur Amazon, vous allez probablement trouver quelques bonnes affaires Ă saisir.

