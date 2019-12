Bon plan : les iPhone 11 (enfin) en promo choc sur Amazon 🔥

Depuis leur sortie en septembre dernier, les iPhone 11 n’ont quasiment pas Ă©tĂ© en promotion. Alors qu’on n’en attendait plus jusqu’Ă NoĂ«l, Amazon a finalement dĂ©cidĂ© ce samedi de faire quelques remises sur les derniers modèles d’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Si les remises s’Ă©lèvent Ă maximum une centaine d’euros, c’est toujours ça d’Ă©conomisĂ©.

Bons plans iPhone au Black Friday

Pour voir les bons plans iPhone 11 :

Voir toutes les offres

Si vous achetez un iPhone 11, iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max sur Amazon, la première chose Ă savoir est que vous bĂ©nĂ©ficiez de la mĂŞme garantie constructeur que si vous l’achetiez dans une boutique Apple (ou sur le site officiel de la marque, oĂą il n’y a pas de promotion). Cela vous permet aussi d’aller dans les Apple Store en cas de pĂ©pin.

Mais contrairement aux canaux officiels, Amazon est le seul Ă faire des rĂ©ductions sur ces produits premium. Apple n’aime pas vraiment les rĂ©ductions qui risquent de dĂ©grader sa marque, elles sont par consĂ©quent très rares. C’est d’autant plus surprenant que les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont des modèles qui se vendent très bien – et dont le rapport qualitĂ© prix est saluĂ© par les experts.

Les iPhone 11 en vente flash sur Amazon

Entre le 9 et le 22 dĂ©cembre, Amazon organise des ventes flash dans tous les sens, sur toutes les plus belles marques du monde. Apple est forcĂ©ment Ă part, et le marchand ne peut pas faire ce qu’il veut avec cette dernière. Pour rappel, suite Ă un contentieux, Amazon a seulement pu rĂ©fĂ©rencer la marque Ă la pomme il y a une annĂ©e environ, il doit donc respecter un certain nombre de règles – y compris sur les promotions sur les iPhone 11.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans notre liste, les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max en promotion ne sont pas disponibles dans tous les coloris, ni dans tous les formats. Il faut vraiment se dĂ©pĂŞcher car un certain nombre d’entre eux sont dĂ©jĂ en rupture de stock – et nous mettons la liste Ă jour en temps rĂ©el selon les expirations sur Amazon.

De plus, il faut faire attention car les dates de livraison se rapprochent vite de NoĂ«l. Autrement dit, si vous voulez vous assurer que votre iPhone 11 ou iPhone 11 Pro arrivent dans les temps avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, il faut le commander vite. Amazon affiche en temps rĂ©el la date de livraison, vous n’aurez donc aucune surprise de ce point de vue-lĂ . Il faut toutefois faire très attention, car par exemple, les AirPods Pro ne seront plus livrĂ©s avant NoĂ«l.

Le stock est très limité !

Certes, les rĂ©ductions ne se comptent pas en centaines d’euros. Mais il faut quand mĂŞme reconnaĂ®tre que pouvoir Ă©conomiser entre 100 et 200€ sur les iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max est tout de mĂŞme non nĂ©gligeable – d’autant plus que les garanties associĂ©es sont exactement les mĂŞmes que dans une boutique Apple. Par ailleurs, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer votre appareil sous 30 jours et obtenir un remboursement intĂ©gral de la part d’Amazon – ce qui est encore un autre argument qui justifie l’achat de l’iPhone 11 sur le site.

Encore une fois, les excellents iPhone 11 connaissent un succès tonitruant Ă travers le monde, et Amazon n’a pas pu faire de rĂ©duction sur tous les marchĂ©s oĂą il est prĂ©sent. En France, on a la chance de pouvoir en profiter, ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ© si près du but. Pour rappel, les nouveaux iPhone 11 en promotion sont tous Ă©quipĂ©s de la dernière puce A13 Bionic, et l’offre photo est parmi les meilleures du marchĂ© : double capteur pour l’iPhone 11, triple pour les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max – vous avez de quoi devenir un spĂ©cialiste de la photo avec ces smartphones.

Pour rappel, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s au grand public en septembre dernier. Ils remplacent les prĂ©cĂ©dents iPhone XR (toujours disponible Ă l’achat) et les iPhone XS et XS Max qui ne sont plus vendus. Ils ont l’avantage d’avoir le mĂŞme prix que les prĂ©dĂ©cesseurs, tout en ayant des performances bien plus convaincantes. Avec la promotion sur les iPhone 11 que l’on peut voir sur Amazon, il faut foncer.

Pour voir l’iPhone 11 sur Amazon :

Voir les offres Amazon