Bon plan : les iPhone 11 Pro rechutent (encore) sur Amazon 🔥

Amazon continue de prouver sa domination sur ces soldes avec une nouvelle vente flash sur les iPhone 11 Pro. Le marchand en ligne a dĂ©voilĂ© plusieurs promotions sur les produits Apple depuis le dĂ©but de cette Ă©dition d’Ă©tĂ© pour faire chuter le prix des modèles plus rĂ©cents. Ă€ l’occasion de cette deuxième dĂ©marque qui commence ce mercredi, ce sont les iPhone 11 Pro / 11 Pro Max qui ont droit Ă d’excellentes remises.

Voici les deals flash encore valables :

Pour voir les offres sur les iPhone 11 Pro, c’est par ici :

Apple n’est dĂ©finitivement pas un grand fan des promotions. Qu’il y ait une occasion ou non, il ne rĂ©duit jamais les prix en boutique ou sur son site web. Soldes ou non, Amazon est autorisĂ© Ă faire des rĂ©ductions sur certaines versions comme les iPhone 11 Pro. Toutefois, les ventes flash de cet acabit restent toujours très rares. Avec cette offre flash, vous pouvez choisir un modèle rĂ©cent tout en ayant l’assurance de faire de belles Ă©conomies. Tous les iPhone en promo voient leur prix chuter de 100 Ă 160 euros.

Dans le cas oĂą vous craquez pour un iPhone 11 Pro sur Amazon pendant les soldes, vous profitez de quelques avantages de choix… En plus d’un prix rĂ©duit. DĂ©jĂ , la garantie constructeur sur le tĂ©lĂ©phone est la mĂŞme que sur Apple, c’est-Ă -dire 2 ans. La seule diffĂ©rence est le tarif de votre nouveau smartphone, nettement moins cher sur la plateforme marchande du leader français. C’est une bonne occasion pour se faire plaisir de manière plus raisonnable.

Les iPhone 11 Pro, au top… des ventes sur Amazon

Amazon a le droit de faire des rĂ©ductions sur les produits Apple depuis deux ans seulement. Dès lors, il a commencĂ© Ă faire quelques remises timides sur certains modèles comme les iPhone 11 Pro pour les soldes. Il faut retenir que les promos sont peu nombreuses et qu’elles ne voient le jour que lors des soldes ou pendant le Black Friday. Dans tous les cas, il est assez rare qu’elles concernent les derniers modèles de la marque amĂ©ricaine, si bien que cette offre est une vraie surprise.

Sans afficher toute la fiche technique des iPhone 11 Pro en promo sur Amazon pour les soldes, il est important de rappeler quelques caractĂ©ristiques de ce modèle haut de gamme —comme l’iPhone XS. DĂ©voilĂ©s en 2019 et 2018, les 2 smartphones ont un Ă©cran OLED ainsi que d’un capteur photo x3. Apple a misĂ© sur la photo et cela se ressent sur la qualitĂ© des images, au point que le fabricant se positionne parmi les meilleures du marchĂ© mondial.

La principale diffĂ©rence entre les iPhone 11 Pro et iPhone XS est la qualitĂ© photo, encore meilleure —logiquement, sur les modèles les plus rĂ©cents. Apple a aussi travaillĂ© sur l’autonomie des tĂ©lĂ©phones pour qu’elle soit enfin Ă la hauteur, c’est aujourd’hui le cas. La dernière gĂ©nĂ©ration vient avec la puce A13 Bionic pour Ă©viter Ă l’utilisateur tous les temps de latence lors de la navigation sur une ou plusieurs applications. Cette mĂŞme puce est aussi disponible sur l’iPhone SE 2020, un modèle aussi en forte promo sur Amazon.

Apple est sur Amazon

Si Amazon nous habitue aux promos choc, il Ă©tait difficile de se douter que les iPhone 11 Pro auraient droit Ă de tels prix pour les soldes et cette deuxième dĂ©marque. Durant les French Days, le marchand en ligne n’a pas montrĂ© une grande gĂ©nĂ©rositĂ© sur les produits Apple. Les modèles en promo aujourd’hui n’avaient pas vu leur prix chuter de la sorte. C’est une surprise du marchand – que nous voulons voir aussi plus souvent sur la plateforme marchande. Autant dire que le leader devrait continuer cette Ă©dition de la mĂŞme façon.

Si vous prenez un iPhone 11 Pro pendant les soldes, Amazon propose quelques avantages consĂ©quents. On note Ă©videmment le prix qui comprend une remise allant de 100 Ă 160 euros, mais ce n'est pas tout.

Dans le cas oĂą vous rĂ©flĂ©chissez encore, on rappelle que le marchand Amazon propose un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours, soldes ou non. Cette pĂ©riode de quatre semaines vous permet de tester le produit tranquillement et de le retourner s’il ne vous plait pas. Si vous retourner l’iPhone 11 Pro, la plateforme marchande vous rembourse en intĂ©gralitĂ© dans les jours qui suivent.

On le redit, les iPhone 11 Pro sur Amazon sont disponibles en stocks restreints pendant les soldes. Sachant que la promo affichĂ©e va de 100 Ă 160 euros, il est certain que les nombreux internautes intĂ©ressĂ©s ne pourront pas bĂ©nĂ©ficier du meilleur prix. Soyez rapide pour Ă©viter que l’offre flash ne disparaisse. Ces types de promos ne durent habituellement pas plus de quelques heures.

Pour voir les iPhone 11 Pro en promo lors des soldes sur Amazon, c’est par ici :

