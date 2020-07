Bon plan : les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max en chute sur Amazon 🔥

Apple est loin d’ĂŞtre habituĂ© des promotions, au point qu’il n’en fait jamais lui-mĂŞme. Cependant, les adeptes de la marque Ă la pomme peuvent profiter de petits prix grâce aux marchands en ligne comme Amazon. Ce jour, il fait baisser les prix des iPhone 11 et 11 Pro Max d’une centaine d’euros. OfficialisĂ©s par Apple en septembre dernier, ce sont les modèles les plus rĂ©cents du constructeur (sans compter l’iPhone SE 2020 qui se place sur un autre crĂ©neau). Les smartphones n’ont jamais chutĂ© Ă un tel tarif, c’est le moment d’en profiter sachant que les stocks sont très limitĂ©s.

Voici les offres flash Amazon sur les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max :

Voici les offres flash Amazon sur les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max :

Une fois de plus, Amazon sait surprendre ses clients avec une telle promotion sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Habituellement, le mois de juillet est assez calme du cĂ´tĂ© du e-commerce, sachant que les soldes ne commencent pas avant la semaine prochaine. Autant dire que cette surprise sur les prix des smartphones est Ă la hauteur, puisque les deux modèles d’Apple chutent respectivement de 100 euros peu importe le format de stockage.

Des avantages Ă choisir un iPhone 11 Pro chez Amazon ?

Dans le cas oĂą vous choisissez un iPhone Pro ou iPhone 11 Pro Max sur Amazon dans le cadre de cette offre flash, sachez que vous profitez de quelques avantages, dont la garantie. Celle-ci est la mĂŞme que si vous achetiez le smartphone directement sur le site web officiel ou dans une boutique Apple, c’est-Ă -dire deux ans. Vous pouvez aussi choisir Apple Care+, cette fois-ci auprès d’Apple en ligne après avoir effectuĂ© votre achat. L’iPhone 11 Pro profite de tous les avantages habituels… Si ce n’est qu’il coĂ»te 100 euros de moins que d’habitude.

On le rappelle, Apple ne fait jamais de promotions directement dans ses magasins ou sur son site web, mĂŞme lors des soldes. Les remises sont prĂ©sentes uniquement chez les marchands en ligne, c’est le seul moyen de trouver des prix sur les smartphones comme l’iPhone 11 Pro Ă prix rĂ©duit chez Amazon. Depuis environ un an, ce dernier est officiellement revendeur des articles de la marque Ă la pomme, quoique les offres flash restent encore rares. Elles sont encore plus surprenantes quand elles concernent des produits de dernière gĂ©nĂ©ration.

Si vous choisissez l’iPhone 11 Pro sur Amazon, que ce soit dans le cadre de cette rĂ©duction ou non, vous profitez d’un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours. En somme, vous avez la possibilitĂ© de tester le smartphone durant toute la pĂ©riode avant de le renvoyer s’il ne vous convient pas. Si c’est le cas, le marchand en ligne vous propose un remboursement complet. Vous avez donc le temps de savoir si le tĂ©lĂ©phone est Ă votre goĂ»t en toute sĂ©curitĂ© et sans risque.

Il faut le redire, les offres flash Amazon comme celles sur l’iPhone 11 Pro ne durent pas très longtemps. Si vous souhaitez faire l’acquisition de ce smartphone, vous devez ĂŞtre rapide. Les stocks sur les modèles en promo sont très rĂ©duits, ce qui explique pourquoi les deals comme celui-ci disparaissent en quelques heures. Si vous hĂ©sitez, vous pouvez profiter de cette remise de 100 euros et profiter de la deuxième chance proposĂ©e par le marchand en renvoyant le tĂ©lĂ©phone.

iPhone 11 Pro, un incontournable chez Apple

DĂ©voilĂ© l’an dernier, l’iPhone 11 Pro avait pour obligation d’ĂŞtre Ă la hauteur des attentes des utilisateurs. Il a su rĂ©pondre au marchĂ© grâce Ă plusieurs avantages. Son prix est le mĂŞme que la gamme prĂ©cĂ©dente, mais Apple a amĂ©liorĂ© certaines caractĂ©ristiques techniques. C’est le cas de la photo, sachant que ce modèle se dote d’un triple module photo avec un capteur grand-angle qui fait largement vaciller la concurrence. Encore aujourd’hui, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max se placent dans la catĂ©gorie des meilleurs smartphones du marchĂ©.

En plus de son design bien fini, Apple a Ă©galement misĂ© du cĂ´tĂ© de la puissance avec cet iPhone 11 Pro. Le tĂ©lĂ©phone embarque la nouvelle puce A13 Bionic, un dispositif aisĂ©ment classĂ© parmi les plus puissants du marchĂ© face Ă des concurrents comme Qualcomm. Ă€ cela, le constructeur a ajoutĂ© une couche d’intelligence artificielle afin d’Ă©viter tous les temps de latence lors de l’utilisation des applications et de proposer un excellent traitement d’images.

Apple a aussi travaillĂ© sur un point oĂą il Ă©tait très attendu par les utilisateurs. L’iPhone 11 Pro se dote d’une batterie consĂ©quente qui permet au tĂ©lĂ©phone d’avoir une autonomie de plus d’une journĂ©e et demie. La marque Ă la pomme avait dĂ©jĂ travaillĂ© ce point avec la gamme prĂ©cĂ©dente, mais elle a fait un effort supplĂ©mentaire sur les derniers modèles disponibles. Compte tenu du fait que la marque propose des produits haut de gamme comme l’iPhone 11 Pro et son grand frère l’iPhone 11 Pro Max, il fallait que la batterie soit Ă la hauteur du prix et des autres caractĂ©ristiques techniques.

On le rappelle, vous devez ĂŞtre rapide pour bĂ©nĂ©ficier de cette promo flash sur les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sur Amazon. Plusieurs coloris et formats de stockage ont dĂ©jĂ disparu depuis que l’offre est en ligne. Évidemment, les modèles de 54 Go disparaissent souvent en premier, car ce sont les modèles les plus accessibles. Pour voir le dĂ©tail de la remise, c’est par ici :

