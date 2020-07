Bon plan : l’iPhone 11 Pro (et Max) en chute libre sur Amazon 🔥

Vous connaissez Apple, vous savez qu’il n’aime pas les promotions. Heureusement, il y a des revendeurs qui peuvent parfois faire des remises. Et justement, lĂ c’est Amazon qui baisse sensiblement le prix des derniers iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Depuis leur sortie en septembre dernier, on n’a jamais vu un tarif qui soit aussi bas sur ces produits. Le stock disponible est très restreint, il faudra ĂŞtre rapide.

Amazon est le champion des surprises, et on ne s’attendait pas Ă ce qu’il soit aussi gĂ©nĂ©reux en ce dĂ©but de mois. Il n’y a aucune actualitĂ©, et les soldes dĂ©butent dans 2 semaines. Mais clairement, le cyber-marchand a dĂ©cidĂ© que c’Ă©tait le bon moment pour baisser les prix sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Vous pouvez donc faire une Ă©conomie de 100€ sur tous les modèles, quels que soient leur format de stockage.

La garantie sur l’iPhone 11 Pro

En prenant votre nouvel iPhone 11 Pro (ou le 11 Pro Max) sur Amazon, vous avez Ă©videmment le droit Ă toutes les garanties du constructeur. Celles-ci sont valables sur une pĂ©riode de 2 ans. Vous pouvez Ă©galement souscrire Ă l’assurance complĂ©mentaire Apple Care+ directement sur le site du fabricant, après l’avoir achetĂ© sur Amazon. Autrement dit, prendre un iPhone 11 Pro en forte promotion sur Amazon revient exactement au mĂŞme que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique, Ă une diffĂ©rence près : le prix.

Apple ne fait jamais (vraiment jamais) de remise sur son site web, ni dans ses boutiques physiques. Il faut donc espĂ©rer trouver des offres spĂ©ciales chez des revendeurs officiels. Amazon a ajoutĂ© la gamme de produits Apple assez rĂ©cemment dans son catalogue, et il offre très peu des rĂ©ductions sur ces produits. C’est encore moins le cas sur ceux de dernière gĂ©nĂ©ration, Ă l’instar de cet iPhone 11 Pro aujourd’hui.

Que ce soit sur cet iPhone 11 Pro ou sur tout autre produit, Amazon offre aussi une pĂ©riode d’essai. Vous pouvez donc tester le produit durant 30 jours et vous faire un avis sur ce dernier. Si vous n’en ĂŞtes pas vraiment sĂ©duit, vous pourrez le retourner et obtenir un remboursement complet. Amazon est très flexible et bien organisĂ©, le remboursement sera rapide et efficace. C’est un bon moyen d’essayer le produit sans aucun risque.

Attention, comme toujours, ces ventes flash ne durent pas très longtemps. Si vous voulez cet iPhone 11 Pro avec une rĂ©duction de 100€, il faudra sauter sur l’offre. Il n’y a guère plus que quelques dizaines d’unitĂ©s qui sont mises en promo. Il faut donc ĂŞtre rapide pour ne pas rater cette offre spĂ©ciale, quitte Ă le renvoyer sous 30 jours si vous vous ĂŞtes un peu emballĂ©.

Pourquoi prendre l’iPhone 11 Pro ?

On attendait une vraie mise Ă jour de l’iPhone depuis longtemps, et elle est arrivĂ©e avec l’iPhone 11 Pro. Ce dernier a conservĂ© le tarif des anciens modèles tout en offrant un appareil nettement amĂ©liorĂ© Ă tous les niveaux. Tout d’abord, sur l’offre photo, l’iPhone 11 Pro (et son grand frère, le 11 Pro Max) est parmi les meilleurs du marchĂ©. Avec son triple capteur photo sur le dos et son capteur ultra-grand angle, il fait paniquer la concurrence.

Au delĂ du design qui est toujours très rĂ©ussi, cet iPhone 11 Pro en promotion sur Amazon est aussi un monstre de puissance. Il vient avec la nouvelle puce A13 Bionic qui est elle-mĂŞme la plus puissante de tout le marchĂ©. Avec une couche d’intelligence artificielle, elle vous permet d’amĂ©liorer encore le traitement des images, et elle assure qu’il n’y ait aucune latence dans toutes vos applications mobiles.

Enfin, un dernier point sur lequel ce nouvel iPhone 11 Pro s’est amĂ©liorĂ© : la batterie. Apple a vraiment travaillĂ© pour pousser l’autonomie de l’appareil Ă plus d’une journĂ©e et demie. Alors qu’il avait dĂ©jĂ fait un effort sur la gamme 2018, cette nouvelle gamme d’iPhone est encore un cran au dessus. Compte tenu du prix premium, on apprĂ©ciera vraiment l’effort qui a Ă©tĂ© fait.

Encore une fois, il faudra ĂŞtre rapide pour obtenir l’iPhone 11 Pro Ă prix mini. Il y a dĂ©jĂ plusieurs modèles qui sont en rupture de stock. Tous les coloris ne sont plus disponibles, il faut donc ĂŞtre efficace sur le choix. Pareil, les petits formats de stockage (64 Go) ont tendance Ă ĂŞtre pris d’assaut, du fait de leur prix bien plus abordable. Si vous voulez dĂ©couvrir cette offre spĂ©ciale sur Amazon, c’est par ici :

