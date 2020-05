Bon plan : les iPhone 11 sont en baisse chez Amazon

Amazon se fait discret depuis quelques semaines. Pour autant, le marchand numéro 1 en France continue de faire de très belles offres. Ce matin, ce sont les derniers iPhone 11 et iPhone 11 Pro / 11 Pro Max qui sont en vente flash. Vous pouvez faire une économie de quasiment 100€ sur certains modèles, ce qui est plutôt rare sur un produit Apple de ce type. Ci-dessous, une petite sélection des offres en cours.

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, tous les modèles d’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont éligibles à une remise de 5% par rapport à leur prix d’origine. Sur les iPhone 11 les moins chers, cela représente presque 50 euros de réduction immédiate. Sur les modèles les plus avancés et onéreux, la réduction grimpe presque jusqu’à 100€ par rapport au prix d’origine.

Un rapport qualité prix encore amélioré

Fin 2019, Apple a officialisé sa nouvelle génération de smartphones. Les iPhone 11 et 11 Pro ont remplacé les précédents modèles avec un rapport qualité prix encore meilleur. La marque à la pomme a décidé de baisser le coût d’achat des téléphones, tout en offrant davantage de performance. Très logiquement, les précédents iPhone XS ont été retirés du marché puisqu’ils sont moins compétitifs.

Quels sont les points forts de ces iPhone 11 en promotion sur Amazon ? Tout d’abord, Apple a nettement amélioré l’offre photo pour proposer aujourd’hui quasiment la meilleure du marché. En optant pour un iPhone 11, vous aurez d’un double capteur photo à l’arrière (contre 1 seul capteur pour le précédent iPhone XR). L’iPhone 11 Pro et la version Max sont quant à eux équipés d’un triple capteur photo situé à l’arrière – dont un ultra-grand angle.

Parmi les autres atouts de ces téléphones, on peut citer la puce A13 Bionic qui est la plus puissante du marché (devant tous ses concurrents, sans exception) ou encore la batterie qui a été rallongée. On ne peut pas oublier le design toujours très réussi de l’iPhone 11 Pro avec une dalle OLED pour écran. L’iPhone 11 est quant à lui muni d’un écran LCD de très bonne qualité, toujours conforme à l’esprit Apple.

Comme vous pouvez le voir directement sur la fiche produit sur Amazon, les notes des utilisateurs sur ces appareils sont très positifs. Apple a vraiment travaillé sur le hardware, et le résultat est très réussi. Depuis la sortie de l’iPhone 11 en septembre 2019, le constructeur américain a fait de réels efforts pour mettre à jour toute sa gamme de produits, y compris les ordinateurs et les tablettes. Le public a globalement salué ces nouvelles versions.

Pourquoi prendre un iPhone 11 ou 11 Pro ?

Depuis leur sortie en septembre dernier, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro n’ont quasiment pas vu de baisse de prix. Apple contrôle toujours les tarifs, et il veut s’assurer que le prix ne soit jamais bradé. Autrement dit, même avec une petite remise (de plusieurs dizaines d’euros quand même), c’est une très belle opportunité à saisir. Alors que les derniers smartphones sous Android (y compris le Galaxy S20) ont déjà eu des réductions, l’iPhone 11 a été épargné.

En achetant un iPhone 11 sur Amazon, vous bénéficiez de toutes les garanties habituelles du constructeur. Autrement dit, vous êtes protégés pendant 2 ans, comme si vous l’aviez acheté dans une boutique officielle Apple. Par ailleurs, Amazon est le seul grand marchand en ligne en France à vous proposer une période d’essai de 30 jours. Pendant cette durée, vous pouvez à tout moment le retourner et obtenir un remboursement complet de votre achat.

Encore une fois, il faudra vous montrer très réactif sur cette vente flash. Même avec 5% de remise sur les smartphones, c’est une économie non-négligeable que vous pouvez réaliser sur ces iPhone 11 et 11 Pro. Le stock est toujours très limité sur ces opérations éclair, il faudra donc se dépêcher pour bénéficier des quelques dizaines d’exemplaires à prix réduit.

