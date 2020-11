Bon plan : les iPhone 12 déjà en forte baisse pour Black Friday

Apple a officialisé ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro au courant du mois de septembre. Alors qu’ils sont disponibles à l’achat depuis quelques semaines, et voici qu’ils sont déjà en promotion. Il faudra se tourner vers le site e-commerce de RED by SFR pour obtenir une belle remise de 50 euros sur ces modèles. Si vous suivez Apple, vous savez probablement qu’on n’a jamais vu un iPhone être en promo aussi peu de temps après sa sortie. Faites vite, le stock peut disparaitre à tout instant.

Pour voir tous les modèles en promo, c’est ici :

Voir toutes les offres

Note : si vous achetez un iPhone 12 en promo chez RED by SFR, vous l’achetez nu. Il n’y a donc aucunement besoin de souscrire à un forfait chez lui. Vous n’avez pas non plus besoin d’être un client existant chez lui. RED by SFR propose un site e-commerce comme Amazon ou Fnac. La seule différence ici, c’est qu’il est le seul à offrir une remise sur les iPhone 12 et 12 Pro.

Si vous prenez un iPhone 12 / 12 Pro chez RED by SFR, vous avez toutes les garanties d’achat sur internet. Autrement dit, vous avez par exemple le droit de retourner votre appareil dans les 14 jours suivants la livraison. L’opérateur télécom s’engage alors à vous le rembourser de manière intégrale, sans demander de justification. C’est un bon moyen d’acheter en toute sécurité sur internet, sans avoir le risque d’être déçu.

Les iPhone 12, le smartphone de l’année

Tout le monde espérait secrètement que les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro auraient droit à une promotion pour la fin d’année. Evidemment, c’était assez peu probable quand on sait qu’Apple n’aime pas les promotions. On pensait que les offres viendraient sur Amazon, mais finalement il en a été différemment. Il faut aller sur le site de RED by SFR pour en profiter.

Tous les modèles d’iPhone 12 sont en réduction, avec des remises variant entre 30 et 50 euros par appareil. La plus petite remise concerne les iPhone 12 mini, qui sont aussi les moins chers. Les 50 euros de réduction sont disponibles sur les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Sur l’iPhone 12 64 Go (qui est le plus populaire), cela représente environ 7% de remise.

Certes, on n’est pas sur un pourcentage de réduction très élevé, mais la remise n’est pas négligeable. Quand on sait que les smartphones Apple ne sont jamais en promotion (y compris l’iPhone 11 de l’an dernier), c’est une bonne nouvelle. Ce qui est agréable chez RED by SFR, c’est que c’est une remise immédiate. Il n’y a pas de bons (ODR) ou autre à renvoyer pour être remboursé.

Pour cette fin d’année, les iPhone 12 sont pris d’assaut. On le voit par exemple chez Amazon, qui n’a même plus de stock disponible. Chez RED by SFR, il y a non seulement du stock, mais il y a aussi une promotion. Vous pouvez être livré dans les jours à venir, sans avoir à vous inquiéter pour les fêtes de fin d’année. Vous serez donc livré dans les temps si vous voulez en faire un cadeau de Noël.

Outre les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, RED by SFR fait des remises sur d’autres smartphones. Il suffit d’aller sur le site et découvrir ses offres smartphones nus pour voir les remises en cours. Ce Black Friday avant l’heure est animé chez l’opérateur, c’est le moment d’en profiter.

Apple rarement en promotion

Ces dernières années, on a vu les produits Apple doucement arriver en promotion : AirPods Pro, iPad Pro, MacBook. Cela dit, les iPhone sont très peu en promo, du fait notamment que ce soit le flagship de la marque à la pomme. Par ailleurs, la firme n’a plus augmenté le prix de ses produits depuis deux ans – mais elle a nettement amélioré leur qualité.

De tous les tests qui ont été faits sur les iPhone 12 et 12 Pro, tout le monde est d’accord sur le fait qu’il s’agisse des meilleurs iPhone jamais produits. Cela tant au niveau des performances que du rapport qualité prix. Avec la remise proposée par RED by SFR, ce dernier devient encore plus convaincant. Si vous voulez faire une économie sur votre achat, c’est le bon moment.

Clairement, d’ici à la fin d’année, il est peu probable qu’on voit un autre iPhone 12 être en promotion ailleurs. Si vous voulez acheter ce téléphone, mieux vaut en profiter dès maintenant. Les stocks sont toujours limités, la rupture peut arriver à tout moment. RED by SFR ne va pas continuer son offre flash très longtemps, c’est une bonne opportunité d’économiser 50 euros.

Est-ce que vous aurez les mêmes garanties en achetant un iPhone 12 sur RED by SFR que dans une boutique Apple ? Oui. Vous aurez donc la garantie constructeur de 2 ans, comme si vous l’achetiez dans un Apple Store. Par ailleurs, vous pourrez très bien aller solliciter le Genius Bar si vous avez des questions. C’est exactement la même chose, vous économisez juste 50 euros en l’achetant sur RED by SFR.

Encore une fois, vous n’aurez pas besoin d’être (ou devenir) client chez RED by SFR pour profiter de cette réduction spéciale. RED by SFR veut promouvoir son site e-commerce, et il le fait avec cette remise choc et inattendue. Il souhaite annoncer la couleur pour 2021 – où il espère bien venir titiller les géants du e-commerce sur la partie vente de smartphones.

