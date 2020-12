Bon plan : les iPhone 12 sont en chute brutale pour Black Friday 🔥

C’est la surprise de cette Ă©dition du Black Friday : les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont en rĂ©duction chez RED by SFR. L’opĂ©rateur profite de son site e-commerce pour dĂ©voiler une excellente promotion sur ces smartphones prĂ©sentĂ©s rĂ©cemment par Apple. C’est la première vraie rĂ©duction sur ces modèles, les stocks vont s’Ă©couler très vite.

Pour voir les offres sur les iPhone 12 et 12 Pro, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Note : Si vous prenez un iPhone 12 chez RED by SFR, vous achetez juste le smartphone nu. En aucun cas vous n’ĂŞtes obligĂ© de choisir un forfait ou de devenir client chez l’opĂ©rateur français. Le site fonctionne exactement comme toutes les autres plateformes de e-commerce, que ce soit Amazon ou Fnac. La seule nuance rĂ©side dans le prix des iPhone 12, plus bas sur RED by SFR.

Si vous optez pour un des iPhone 12 ou iPhone 12 Pro auprès de RED by SFR, sachez que vous avez droit Ă toutes les garanties. Dans le cas oĂą le tĂ©lĂ©phone n’est finalement pas Ă votre goĂ»t, vous avez alors jusqu’Ă 14 jours pour le retourner après la livraison. Si cela arrive, l’opĂ©rateur vous permet de renvoyer l’appareil sans frais et vous rembourse en intĂ©gralitĂ©.

Les iPhone 12 sont incontournables

Cette annĂ©e, tous les fans d’Apple souhaitaient voir une promotion sur les iPhone 12 et 12 Pro avant l’an prochain. Ceux-ci savent très bien que le constructeur ne fait jamais de remises, que ce soit dans ses magasins physiques ou sur son site officiel. Amazon semblait pourtant bien placĂ© pour faire des promotions, mais RED by SFR a dĂ©gainĂ© en premier Ă la plus grande surprise de tous.

Tous ces nouveaux iPhone 12 sont en promotion chez RED by SFR pour Black Friday. Les remises en cours vont de 30 euros Ă 50 euros selon les smartphones. L’offre la moins gĂ©nĂ©reuse concerne les iPhone 12 mini, ce sont aussi les modèles les moins onĂ©reux de toute cette nouvelle gamme qui compte quatre dĂ©clinaisons. De leur cĂ´tĂ©, les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max prĂ©sentent des baisses de prix de 50 euros.

Si la rĂ©duction peut sembler un peu basse, il faut la remettre dans son contexte. Les iPhone n’ont jamais droit Ă des remises sur le site officiel et elles restent assez rares ailleurs, c’est pareil avec l’iPhone 11 de l’an dernier. RED by SFR publie donc une belle surprise en cette fin d’annĂ©e, surtout que la promotion est immĂ©diate. Vous profitez directement de la baisse de tarif et vous n’avez pas Ă rendre une ODR pour avoir droit au remboursement, c’est instantanĂ©.

Depuis leur sortie, les iPhone 12 remportent un franc succès. Amazon a connu plusieurs ruptures peu après la sortie diffĂ©rĂ©e de ces nouveaux modèles. Avec RED by SFR, vous ĂŞtes assurĂ© d’avoir accès aux tĂ©lĂ©phones, car il reste du stock, du moins pour le moment. Vous ĂŞtes aussi assurĂ© de recevoir le tĂ©lĂ©phone avant NoĂ«l, c’est parfait pour l’obtenir au plus vite et vous faire plaisir (ou l’offrir lors des fĂŞtes de fin d’annĂ©e).

RED by SFR ne se cantonne pas aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Le site marchand de l’opĂ©rateur met en avant plusieurs promotions sur les smartphones Ă l’occasion du Black Friday. Il suffit de se rendre sur la plateforme marchande pour accĂ©der aux deals. Comme pour les iPhone, les autres modèles se choisissent nus, donc sans aucun forfait ni souscription.

Voir toutes les offres

Les iPhone 12 baissent déjà le prix

Au fil des annĂ©es, quelques produits signĂ©s Apple ont droit Ă des remises —de temps en temps, comme les iPad Pro, les AirPods Pro ou encore certains MacBook. Toutefois, les iPhone restent encore en retrait quand il s’agit d’afficher des baisses de prix, car ils sont les grosses affaires du constructeur. Par contre, la marque Ă la pomme a rĂ©ussi Ă augmenter les performances de ses nouveaux modèles depuis 2 ans, sans hausse de prix.

Les iPhone 12 et 12 Pro sont excellents, comme en attestent plusieurs tests rĂ©alisĂ©s après leur sortie sur le marchĂ©. On note un excellent rapport qualitĂ©-prix de cette nouvelle gamme qui reste compĂ©titive mĂŞme sans promotion. Toutefois, cela reste une chance de retrouver cette remise spĂ©ciale Black Friday juste avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. C’est une bonne opportunitĂ© pour faire des Ă©conomies en prenant votre nouveau smartphone.

On se doute dĂ©jĂ que la gamme des iPhone 12 après Black Friday n’aura pas le droit Ă d’autres remises. Si vous hĂ©sitez encore, c’est le moment de passer Ă l’action. Pour l’instant, la dernière gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phone est encore en stock chez RED by SFR, mais cela ne sera pas encore le cas très longtemps. Le deal de l’opĂ©rateur ne va rester en ligne pour une Ă©ternitĂ©, pensez Ă faire vite pour Ă©conomiser 50 euros.

Outre les garanties Ă l’achat en ligne, les garanties du constructeur sur les iPhone 12 que vous prenez chez RED by SFR sont les mĂŞmes que chez Apple. Votre smartphone est garanti pendant deux ans, c’est strictement la mĂŞme chose. Vous avez tout le loisir de vous rendre au fameux Genius Bar et dans les boutiques de la marque. C’est la mĂŞme chose que si vous preniez l’appareil auprès du constructeur… mais vous rĂ©alisez des Ă©conomies.

Il faut le dire Ă nouveau, prendre un iPhone 12 auprès de RED by SFR ne vous engage en rien chez l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. Ce dernier souhaite faire connaĂ®tre son site marchand Ă un plus grand nombre, c’est pour cela qu’il propose une remise sur la dernière gamme de smartphones Apple. Il espère bien titiller les grands du secteur en Ă©tant le premier Ă dĂ©voiler de telles offres.

Pour voir ce deal Black Friday sur l’iPhone 12, c’est par ici :

Voir toutes les offres