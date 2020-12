Bon plan : les iPhone 12 en chute drastique ce samedi 🔥

Si vous connaissez un peu Apple, vous savez que la marque n’aime pas les remises. Aucun revendeur ne s’y aventure – ou presque. Ce samedi, RED by SFR enchaine avec une chute brutale sur les derniers iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Si vous voulez rĂ©aliser une Ă©conomie avant NoĂ«l, c’est le dernier moment pour en profiter. Attention, de nombreux modèles sont dĂ©jĂ en rupture de stock.

Pour accĂ©der aux offres sur les iPhone 12, c’est par ici :

RED by SFR est un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, mais c’est aussi un e-commerçant. Il propose des smartphones nus comme Amazon ou Cdiscount. Pour faire connaitre son site e-commerce, il n’hĂ©site pas Ă lancer parfois des offres drastiques. C’est le cas ce week-end avec une belle promotion sur les derniers iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max et 12 mini. Toute la nouvelle gamme voit son prix chuter.

Cette offre est assez extra pour plusieurs choses. Tout d’abord, aucun revendeur n’a encore fait de remise sur les iPhone 12 depuis leur sortir, en octobre dernier. Ensuite, la pĂ©riode est propice. On est Ă quelques jours de NoĂ«l, c’est le moment d’en profiter. Inutile de prĂ©ciser que ces iPhone de 2020 seront les stars sous le sapin de NoĂ«l cette annĂ©e.

Comment obtenir 150€ de remise sur cet iPhone 12 ?

RED by SFR a le mĂ©rite d’ĂŞtre très transparent sur son offre spĂ©ciale sur les iPhone 12. En l’occurrence, vous avez la possibilitĂ© de choisir entre tous les coloris et toutes les capacitĂ©s de stockage. Si tous les iPhone 12 / 12 Pro sont Ă©ligibles, il y a malheureusement dĂ©jĂ de nombreuses ruptures de stock depuis ce samedi matin. Il faut donc ĂŞtre très rapide et sauter sur les quelques modèles toujours disponibles.

Selon le modèle d’iPhone 12 que vous avez sĂ©lectionnĂ©, la remise oscille entre 130€ et 150€. Les iPhone 12 mini sont Ă©ligibles Ă 130€ de rĂ©duction, contre 150€ pour tous les autres modèles. Cette promotion se dĂ©compose en deux parties, il faut les avoir en tĂŞte avant de souscrire Ă cette offre spĂ©ciale chez RED by SFR.

En l’occurrence, vous avez d’un cĂ´tĂ© une remise immĂ©diate de 50€ sur les iPhone 12 / 12 Pro, sans aucune condition. C’est dĂ©jĂ une très belle offre quand on sait qu’aucun revendeur officiel (ni Apple en direct) n’a fait de telle remise depuis la sortie de ces nouveaux smartphones. Pour les iPhone 12 mini, vous avez 30€ de rĂ©duction immĂ©diate sur le tĂ©lĂ©phone.

Ensuite, il y a une deuxième remise de 100€ qui concerne tous les iPhone 12. En l’occurrence, RED by SFR offre cette ristourne sur tous les smartphones dont le prix est supĂ©rieur Ă 600€. Logiquement, tous les modèles de smartphones Apple prĂ©sentĂ©s en septembre sont Ă©ligibles. Attention, il ne s’agit ici pas d’une remise directe – mais d’une offre sous forme de remboursement de facture mobile.

Cela implique qu’il faut avoir un forfait mobile chez RED by SFR pour obtenir cette rĂ©duction de 100€ en plus. Il y a donc une condition sur cette deuxième partie de la promotion. Cela dit, elle reste quand mĂŞme ultra intĂ©ressante. Que vous soyez client existant ou nouveau client de l’opĂ©rateur, vous pouvez faire une Ă©conomie en plus. C’est d’autant plus vrai qu’il affiche en ce moment de meilleur tarif jamais vu pour une annĂ©e.

Un bonus intégral avec un forfait mobile

RED by SFR pousse cette annĂ©e très fort avec un iPhone 12 en promotion Ă quelques jours de NoĂ«l. Il faut savoir que la remise intĂ©grale sera dĂ©crochĂ©e uniquement si vous ĂŞtes client de l’opĂ©rateur. En l’occurrence, il y a une mĂ©ga promo sur son forfait mobile en ce moment, ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ© de ce dernier (mĂŞme sans iPhone 12). C’est la meilleure offre que l’on ait pu observer chez lui en 2020.

BaptisĂ©e Big RED, ce forfait mobile vous permet d’avoir 200 Go de data pour 15€ par mois. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs en ce moment. Si vous prenez un iPhone 12 avec, vous obtiendrez 100€ de remise sur vos premières factures. Autrement dit, c’et comme si les 7 premiers mois de votre abonnement Big RED Ă©taient gratuits. Par ailleurs, sachez que vous n’ĂŞtes jamais engagĂ© avec ce forfait.

Si vous achetez un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro chez RED by SFR, vous avez toutes les conditions classiques pour un e-commerçant français. Autrement dit, vous pouvez rendre le produit dans les 14 jours après votre livraison. C’est donc un bon moyen de rendre le produit après NoĂ«l s’il n’a pas plu au bĂ©nĂ©ficiaire du cadeau. Vous n’avez donc aucun risque lĂ -dessus. Il en va de mĂŞme pour le forfait oĂą vous pouvez vous rĂ©tracter dans les 14 jours après la souscription.

Plus on se rapproche de NoĂ«l, plus les dĂ©lais de livraison deviennent critiques. Pour avoir un maximum de chances d’obtenir votre iPhone 12 avant la date fatidique, mieux vaut le commander au plus vite ce samedi. En effet, RED by SFR vous permet de l’obtenir en 2 Ă 5 jours ouvrĂ©s. Vous devriez donc encore pouvoir l’obtenir avant NoĂ«l et le placer sous le sapin.

Comme vous pouvez le constater par vous-mĂŞme sur le site de RED by SFR, il ne reste plus beaucoup d’iPhone 12 / 12 Pro en promotion. Les coloris et les capacitĂ©s de stockage demandĂ©s partent Ă toute vitesse. Il est fort probable qu’aucun tĂ©lĂ©phone ne soit plus disponible avant la fin de la journĂ©e. C’est donc une dernière chance qui se prĂ©sente Ă vous, après ça il sera trop tard.

Encore une fois, c’est la seule promotion sur les iPhone 12. On ne s’attendait vraiment pas Ă voir une telle remise sur ces smartphones aussi peu de temps après leur sortie. MĂŞme les iPhone 11 qui sont sortis l’an dernier ne profitent toujours pas de rĂ©duction. C’est dire l’effort que fait l’opĂ©rateur avec cette belle promotion.

Pour voir tous les deals sur les iPhone 12, c’est par ici :

