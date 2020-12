Bon plan : les iPhone 12 sont en chute libre… après le Black Friday 🔥

Mise Ă jour 10h53 : L’offre de remboursement de 100€ n’est plus disponible pour le moment. Il reste encore entre 30 et 50€ de remise immĂ©diate sur les iPhone 12 / 12 Pro / 12 mini, ce qui est dĂ©jĂ excellent. Aucun e-commerçant ne propose une telle remise sur les derniers tĂ©lĂ©phones Apple.

Voir les offres sur les iPhone 12

Si Black Friday est fini, RED by SFR dĂ©voile une grosse surprise aujourd’hui. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com avait dĂ©jĂ dĂ©voilĂ© des promotions sur les iPhone 12 lors de cette opĂ©ration, mais elles n’ont jamais atteint un tel niveau.

En cumulant une remise immédiate et une offre de remboursement (ODR), vous pouvez faire une économie de 150€ sur les nouveaux iPhone 12 / 12 Pro en ce mardi. Attention, les stocks sont ultra limités et les premiers modèles sont déjà en rupture.

Pour voir les deals sur l’iPhone 12, c’est par ici :

Voir l’offre sur l’iPhone 12

On rappelle que RED by SFR propose une plateforme de e-commerce comme les autres. En somme, vous avez la possibilitĂ© de prendre un iPhone 12 nu sans avoir besoin de vous engager auprès de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com.Vous n’ĂŞtes pas obligĂ© de prendre un forfait mobile ou de choisir un nouvel abonnement. Le site marchand fonctionne comme Amazon ou un Cdiscount.

La principale diffĂ©rence entre RED by SFR et les autres marchands, c’est que l’opĂ©rateur propose de fortes promotions sur les iPhone 12. Par contre, il va falloir ĂŞtre très rapide pour pouvoir profiter des promotions en cours. Certains coloris ou formats de stockage ne sont dĂ©jĂ plus disponibles depuis la mise en ligne de l’offre. Les ruptures de stock peuvent avoir lieu Ă tout instant.

Depuis la sortie des iPhone 12 et 12 Pro, RED by SFR est le seul marchand Ă avoir annoncĂ© des promotions sur cette nouvelle gamme. Aucune autre plateforme n’a partagĂ© de remise sur ces smartphones dĂ©voilĂ©s il y a quelques semaines Ă peine. L’opĂ©rateur fait fort avec ces remises jusqu’Ă 150€, elles n’ont jamais Ă©tĂ© observĂ©es depuis la sortie des iPhone 2020.

Avec les offres de RED by SFR, vous pouvez faire de grosses Ă©conomies sur les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro. C’est simple, les remises vont de 130 Ă 150 euros selon le modèle que vous prenez. Sachez aussi que vous ĂŞtes assurĂ© d’ĂŞtre livrĂ© avant les fĂŞtes de NoĂ«l, l’opĂ©rateur affiche que les dĂ©lais de livraison sont de 2 Ă 5 jours, soit largement avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Un iPhone 12 comme sur l’Apple Store… moins cher

Si vous voulez prendre un iPhone 12 Ă prix barrĂ©, c’est sur le site officiel de RED by SFR qu’il faut aller. Apple n’Ă©tant pas un fan des promotions, vous ne trouverez aucun deal dans ses Apple Store ou sur sa boutique officielle, car il ne fait tout simplement jamais de remise. MĂŞme les iPhone plus anciens n’ont pas droit Ă des promotions chez la marque Ă la pomme.

L’offre de RED by SFR sur les iPhone 12 se dĂ©compose en deux parties. D’un cĂ´tĂ©, vous avez une remise immĂ©diate de 50 euros sur le modèle. De l’autre, c’est l’ODR (offre de remboursement) qui vous permet de faire tomber le prix du smartphone de 100 euros de plus. C’est donc 150 euros que vous Ă©conomisez sur l’iPhone 12. Pour l’ODR, le coupon est Ă tĂ©lĂ©charger directement sur le site et Ă envoyer Ă RED by SFR.

Le deal sur les iPhone 12 et 12 Pro mis en avant par RED by SFR est tout simplement dingue. En plus de cette forte baisse de prix, on note que les avantages sont les mĂŞmes que lorsque vous prenez le tĂ©lĂ©phone auprès du fabricant. En effet, la garantie constructeur est Ă©galement de deux ans, exactement comme si vous aviez prix le tĂ©lĂ©phone en boutique… sauf que le prix est plus bas.

Quant Ă cette remise de RED by SFR sur les iPhone 12 et 12 Pro, elle va de 130 Ă 150 euros. C’est tout simplement du jamais vu sur des smartphones d’Apple dĂ©voilĂ©s il y a quelques semaines Ă peine. Cela reprĂ©sente jusqu’Ă 20% de remise sur les tĂ©lĂ©phones. Avec cette offre, le prix de l’iPhone 12 en version 64 Go passe Ă 759 euros au lieu de 909 euros.

Si vous prenez un iPhone 12 chez RED by SFR, sachez que vous avez le droit Ă quelques avantages non nĂ©gligeables. Le dĂ©lai de rĂ©tractation est de 14 jours après la livraison, cela vous laisse tout le loisir de tester le tĂ©lĂ©phone depuis chez vous. Si vous n’ĂŞtes pas convaincu, l’opĂ©rateur vous rembourse en intĂ©gralitĂ© (et sans frais). On rappelle aussi que les smartphones font face Ă plusieurs ruptures de stock – et notamment sur Amazon.

Un iPhone 12 pour Noël

La gamme des iPhone 12 a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© lors d’un keynote en septembre dernier. Certains modèles sont sortis le mĂŞme mois tandis que d’autres sont disponibles sur le marchĂ© depuis mi-novembre seulement. MĂŞme avec ces sorties rĂ©centes, ils gagnent tous un franc succès auprès du public, sachant que leur rapport qualitĂ©-prix est meilleur que les gĂ©nĂ©rations de 2018 et 2019.

Les deals avancĂ©s par RED by SFR rendent les iPhone 12 et 12 Pro encore plus compĂ©titifs sur le marchĂ©. Lors d’un test de plusieurs semaines, nous avons eu l’occasion de tester ces modèles —et autant dire que nous avons Ă©tĂ© sĂ©duits. Le prix des modèles est le mĂŞme que celui de la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente, mais les performances sont meilleures.

Lors du Black Friday, RED by SFR Ă©tait dĂ©jĂ le seul Ă faire des promotions sur les nouveaux iPhone 12. Par contre, elles n’ont jamais Ă©tĂ© de ce niveau. L’opĂ©rateur compte bien sur ces offres choc pour faire connaĂ®tre sa boutique officielle de smartphones et autant dire que le rĂ©sultat devrait ĂŞtre Ă la hauteur de ses attentes.

Si vous souhaitez faire des Ă©conomies en cette fin d’annĂ©e, RED by SFR saura vous permettre d’atteindre cet objectif. C’est l’occasion parfaite pour prendre le nouvel iPhone 12 Ă prix casĂ© tout en l’accompagnant —sans obligation, d’un nouveau forfait mobile pas cher. Dans tous les cas, soyez rapide, cette offre est la meilleure depuis la sortie des nouveaux modèles.

Pour voir les offres sur les iPhone 12, c’est ici :

Voir l’offre sur l’iPhone 12