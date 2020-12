Bon plan : les iPhone 12 voient leur prix baisser lourdement 🔥

Cette fin d’annĂ©e rĂ©serve bien des surprises. Les nouveaux iPhone 12 / 12 Pro du gĂ©ant Apple voient leur prix chuter dans le cadre d’une offre spĂ©ciale chez RED by SFR. Si vous voulez Ă©conomiser jusqu’Ă 130€ sur ces nouveaux appareils, la mĂ©thode est facile. Attention, il ne sera plus beaucoup de modèles Ă prix rĂ©duit, il faut se dĂ©pĂŞcher.

Apple fait attention aux promotions sur ses produits pour ne pas dĂ©grader le cĂ´tĂ© premium de sa marque. Depuis la sortie du premier iPhone, on n’a quasiment jamais vu de promotion durant la première annĂ©e de leur commercialisation. Ces iPhone 12 marquent un vrai tournant puisque RED by SFR a dĂ©cidĂ© de faire une très belle remise sur ces appareils. Seulement 2 mois après leur sortie.

RED by SFR, seul Ă faire des promos sur l’iPhone 12

Cette promotion spĂ©ciale sur les iPhone 12 est d’autant plus surprenante que les iPhone 12 se vendent très bien. Ils pourraient mĂŞme devenir la gĂ©nĂ©ration d’iPhone la plus vendue de tous les temps. Les premiers chiffres de ventes estimĂ©s sont juste impressionnants – notamment en raison d’un excellent rapport qualitĂ© prix. Si vous voulez acheter le smartphone premium, ces offres sur RED by SFR sauront vous satisfaire.

Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ allĂ© sur le site de RED by SFR, vous avez probablement vu que les stocks sont très limitĂ©s sur ces iPhone 12. Quelle que soit la dĂ©clinaison (12 mini, 12, 12 Pro ou 12 Pro Max), il y a dĂ©jĂ des ruptures de stock. Dans la plupart des cas, ce sont les smartphones avec le plus petit format de stockage – qui sont aussi les moins onĂ©reux – qui sont pris d’assaut.

Pour ceux qui ont reçu un peu d’argent Ă NoĂ«l et qui veulent se faire plaisir, cette offre RED by SFR est excellente. Cela vous permet d’obtenir entre 10 et 20% de rĂ©duction quel que soit le modèle. Cette promotion va dĂ©jĂ s’arrĂŞter dans les heures Ă venir, mieux vaut rapidement sauter sur l’occasion. Cela ne se reprĂ©sentera certainement pas en 2021, et aucun autre marchand ne fait de mĂŞme.

Que ce soit Amazon, Cdiscount ou Darty, aucun n’a tentĂ© de remise sur les iPhone 12. Ils sont d’ailleurs pour la plupart en rupture de stock – et les dĂ©lais de livraison sont rallongĂ©s. Avec RED by SFR, vous pouvez non seulement obtenir une rĂ©duction, mais la livraison est Ă©galement assurĂ©e dans les 2 Ă 5 jours ouvrĂ©s. C’est vraiment le bon plan du moment.

Comment avoir la réduction ?

Si vous allez sur le site officiel de RED by SFR, vous allez voir que cette promotion sur les iPhone 12 se décompose en deux parties. Il y a une remise immédiate sur le prix du smartphone, et il y a une réduction qui est conditionnée par la souscription à un forfait mobile de RED by SFR. Si vous ne voulez pas vous engager avec lui, vous pouvez très bien profiter uniquement de la première remise.

En l’occurrence, selon le modèle d’iPhone 12 que vous choisirez, la remise immĂ©diate oscille entre 20 et 30€. Étant donnĂ© que vous achetez le tĂ©lĂ©phone nu, vous ne serez pas engagĂ© avec l’opĂ©rateur. C’est un site e-commerce comme les autres, avec les garanties standards pour un achat sur internet. Par exemple, vous avez 14 jours pour changer d’avis et retourner le tĂ©lĂ©phone.

Ensuite, il y a une remise de 100€ qui est appliquĂ©e Ă tous les iPhone 12, et de manière gĂ©nĂ©rale Ă tous les smartphones dont le prix est supĂ©rieur Ă 600€. Cette offre est une « offre de remboursement » sur votre facture mobile RED by SFR. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com ou si vous souscrivez maintenant, vous aurez le droit Ă cette remise.

Sur le forfait actuel illimitĂ© 80 Go Ă 15€ par mois, cette offre vous permet d’avoir au final les 7 premiers mois gratuits (15 x 7 = 105€). C’est une bonne façon de faire une double Ă©conomie puisque ce forfait est Ă un prix très avantageux. Il est sans engagement, vous pouvez donc rĂ©silier Ă tout moment. Mais pour obtenir la remise maximale sur l’iPhone 12, il faudra donc attendre 7 mois.

Sur un iPhone 12 64 Go (quel que soit le coloris), vous pouvez donc l’obtenir Ă 789€ au lieu de 909€. C’est donc 15% d’Ă©conomie sur le prix normal du tĂ©lĂ©phone que l’on retrouve par exemple dans une boutique Apple. La marque Ă la pomme ne fait jamais de promotion, il est donc inutile d’aller chercher une meilleure offre sur son site officiel.

La souplesse d’un achat sur internet

En prenant votre iPhone 12 en promotion chez RED by SFR, vous avez tous les avantages classiques d’un achat sur internet. Outre la pĂ©riode d’essai de 14 jours, vous avez aussi toutes les garanties Apple puisque RED by SFR est un revendeur officiel. Votre tĂ©lĂ©phone est donc assurĂ© pendant 2 ans contre tout dĂ©faut qui surviendrait sur le tĂ©lĂ©phone.

Ensuite, il est important de rappeler que vous pourrez rapporter l’iPhone 12 dans un Apple Store si vous avez des questions. Il suffira de l’enregistrer et ensuite de prendre rendez-vous au Genius Bar pour obtenir de l’aide. Au final, le service est donc le mĂŞme que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique physique Apple. La diffĂ©rence est le prix, qui est bien plus bas si vous le prenez chez RED by SFR.

Dans quelques heures, cette promotion sur les iPhone 12 va se terminer. Si vous voulez faire une bonne action et des Ă©conomies avant la fin d’annĂ©e, c’est une opportunitĂ© Ă ne pas manquer. Beaucoup de modèles ne sont dĂ©jĂ plus disponibles, il ne faut plus attendre.

