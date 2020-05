Bon plan : les MacBook Pro 13″ en baisse jusqu’à -20% sur Fnac

Apple est une marque premium, et elle ne fait jamais de remise sur ses MacBook Pro en direct. Fnac arrive cependant à négocier parfois avec le constructeur des remises pour le plus grand bonheur de tous. Depuis ce lundi midi, une nouvelle vente flash permet d’économiser jusqu’à 20% sur les derniers MacBook Pro 13″. Ci-dessous, une petite sélection des modèles éligibles à une remise.

Pour voir tous les MacBook Pro en promotion sur Fnac, c'est ici :

Pour ce premier jour de déconfinement, Fnac a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Alors que le marchand français vient de réouvrir 95% de ses boutiques physiques, il en profite pour faire de très belles promotions sur les excellents MacBook Pro 13″. Cela concerne aussi bien les modèles les plus standards (pratiques pour une utilisation standard) que les modèles plus avancés (pour les graphistes ou monteurs par exemple).

Jusqu’à 500€ de remise sur un MacBook Pro

Dans certains cas, la réduction sur les MacBook Pro 13″ peut atteindre jusqu’à 500€ par rapport au prix initial. C’est le cas par exemple du MacBook Pro 13″ avec 1 Go de stockage en SSD, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7 à 2,4 GHz. Son prix chute à 2 619€ au lieu de 3 229€, ce qui est assez exceptionnel. On voit très rarement des remises sur des produits aussi premium et populaires chez Apple, mieux vaut en profiter.

La semaine dernière, le marchand faisait une très belle réduction sur les MacBook Pro 16″, qui sont sortis à la fin de l’année 2019. Cela dit, le format 13″ se porte beaucoup plus au transport – et il est aussi beaucoup moins cher. C’est donc une bonne solution pour ceux qui veulent profiter de la qualité Apple, tout en déboursant un prix plus raisonnable.

Pourquoi acheter chez Fnac ?

En achetant votre MacBook Pro 13″ en promotion à la Fnac, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Tout d’abord, c’est le prix avantageux qui est mis en avant qui devrait vous faire succomber. Le marchand propose également de payer en plusieurs fois sans frais (3 ou 4 fois), ce qui permet d’étaler le coût de l’ordinateur dans la durée. En prenant le plus petit modèle, vous pouvez donc payer moins de 350€ par mois pendant 4 mois pour que le MacBook Pro 13″ soit à vous.

Il faut également savoir que l’achat d’un MacBook Pro (comme de tout autre produit Apple) sur Fnac vous donne le droit à la garantie du constructeur pendant 2 ans. Autrement dit, c’est exactement la même chose que si vous l’aviez acheté dans une boutique officielle Apple. Vous pouvez donc vous rendre dans les magasins pour obtenir un support auprès du Genius Bar, de manière classique et sans aucun frais.

Enfin, il est important de rappeler que l’achat d’un MacBook Pro 13″ en promotion vous donne également le droit aux 15 jours de période d’essai. Pendant cette durée, vous pouvez donc essayer le produit – et le retourner sans aucun frais s’il ne vous convient pas. Fnac s’arrange pour venir le récupérer et vous rembourser intégralement.

Pour découvrir tous les bons plans MacBook Pro chez Fnac, c’est ici :

