Bon plan : les MacBook Pro à prix cassé pour ce Prime Day 🔥

Depuis quelques années, le Prime Day Amazon fait mieux que le Black Friday. Pour cette nouvelle édition, le marchand a fait chuter le prix de tous les produits les plus premium, y compris les MacBook Pro. Ci-dessous, nous avons listé tous les modèles en forte réduction. Attention, stock limité.

Pour voir toutes les offres, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon

Ci-dessus dans notre liste, vous avez le détail de tous les MacBook Pro / Air 13″ de 2020, et les MacBook Pro de 16″ de fin 2019. Comme vous pouvez le constater, ils bénéficient tous d’une réduction de 10 à 15% selon le modèle. Pour son Prime Day, Amazon ne fait pas dans la demie mesure sur ces ordinateurs qui n’ont même pas une année d’ancienneté.

Le marchand en fait de même pour toute la gamme Apple. Que ce soit les ordinateurs, les tablettes, les smartphones ou les écouteurs, ils sont tous en réduction. Ce Prime Day vous permet ainsi de réaliser une économise jusqu’à 465€ sur le plus puissant des MacBook Pro. Clairement, Amazon fait mieux que pour le Black Friday de l’année précédente. Il est donc fort probable que le Black Friday de cette année ne fasse pas mieux que les offres affichées en ce moment.

Les MacBook Pro, une belle pépite

Si vous voulez changer d’ordinateur, c’est le moment idéal pour le faire. Amazon baisse le prix de tous les modèles les plus récents de MacBook Pro. Si vous cherchez un ordinateur robuste, les versions Pro seront adaptées. Le modèle de 16″ que nous avons essayé est idéal pour ceux qui ont des métiers dans le web et le design. Quant au MacBook Air, il conviendra à ceux qui veulent un ordinateur facilement transportable.

Dans tous les nouveaux modèles (2019 et 2020), Apple a réduit le prix versus leur modèle précédent. En parallèle, il a amélioré les performances techniques. Avec la remise supplémentaire affichée pour le Prime Day, vous êtes donc doublement gagnant. Au niveau du rapport qualité prix et en incluant la réduction, les MacBook Pro sont parmi les meilleurs du marché.

Évidemment, Apple fait des produits premium – dont ils restent encore chers. Mais si vous voulez un produit qui tienne dans la durée et que vous cherchez une bonne expérience utilisateur, les MacBook Pro seront le parfait investissement. Vous pouvez largement tenir 5 ans (voire plus) avec un tel ordinateur, vous pouvez donc amortir le coût sur la durée.

Le Prime Day Amazon fait forte impression

Que ce soit sur les MacBook Pro, les MacBook Air ou tout autre produit Apple, Amazon ne plaisante pas pour ce Prime Day. Le cyber-marchand a créé la surprise en faisant chuter les prix de tous les produits les plus populaires du moment. Cela concerne également tous les produits premium, à l’instar de ces ordinateurs. On retrouve aussi toute la gamme Apple en promotion.

Au delà des MacBook Pro, il y a aussi de fortes baisses sur les dernier iPhone, iPad Pro ou encore les AirPods Pro. Si vous voulez faire des économies, les remises sur toutes les références Apple oscillent entre -10 et -30%. Il y a vraiment de quoi économiser plusieurs centaines d’euros sur certains produits. Par exemple, sur le MacBook Pro 16″ avec 1 To de stockage, c’est 465€ de remise immédiate qui vous est offerte pour le Prime Day.

En achetant votre MacBook Pro sur Amazon, vous bénéficiez des garanties constructeur habituelles : c’est exactement la même chose que si vous l’achetiez dans un Apple Store. La seule différence réside dans le prix, qui est nettement plus faible sur Amazon pour ce Prime Day.

Par ailleurs, Amazon vous donne de la souplesse sur votre achat. Après livraison de votre MacBook Pro (ou tout autre produit commandé), vous avez ensuite une période de 30 jours pour changer d’avis et le renvoyer. Le marchand américain s’engage à le reprendre s’il est comme neuf et vous offrir un remboursement complet. Il maitrise parfaitement la logistique, vous ne serez pas surpris et cela va très vite.

Sachez enfin que les MacBook Pro ne sont pas les seuls en promotion pour cet Amazon Prime Day. Il y a vraiment des tas de bons plan à saisir pendant ces 48 heures. Il faudra toutefois être membre Prime dans la plupart des cas pour être éligible aux offres. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez toujours souscrire à l’offre gratuite de 30 jours pour accéder à ces deals généreux.

Outre l’électronique et l’informatique, toutes les catégories de produits sont éligibles aux promotions du Prime Day. Il vous suffit de visiter le site marchand pour avoir un aperçu des dizaines de milliers de bons plans qui sont affichés en ce moment-même. Attention, à tout instant, le stock peut arriver au bout – y compris sur les MacBook Pro. Soyez rapide pour ne pas manquer d’opportunités.

Pour voir les MacBook Pro au Prime Day, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon