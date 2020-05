Bon plan : les MacBook Pro bénéficient d’une double promo 🔥

Les MacBook Pro 2019 sont en forte baisse ce samedi sur Amazon. Le géant du e-commerce a décidé de faire plaisir aux amateurs de la marque à la pomme avec cette réduction dans le cadre des French Days 2020. Comme à chaque fois, il s’agit d’une vente flash et les stocks sont limités. Il ne faut pas espérer les voir toujours demain à ce tarif-là.

C’est une vraie surprise que de voir les MacBook Pro de 16 pouces être en promotion. Ces ordinateurs qui ont été annoncés en novembre dernier bénéficient déjà de réductions de plus de 350 euros pour ces French Days. C’est jamais du dans l’histoire d’Apple que de voir de telles remises après seulement 6 mois d’ancienneté. C’est vraiment une très belle opportunité, mieux vaut en profiter au plus vite.

Pour découvrir les MacBook Pro 16″, c’est ici :

Une vraie surprise sur ces MacBook Pro 16″

Avec sa nouvelle génération de MacBook Pro 2019, Apple a frappé un grand coup. Non seulement leur prix n’a pas évolué par rapport aux modèles précédents, mais les performances se sont nettement améliorées. Cela concerne aussi bien son processeur que l’audio ou encore le nouveau clavier (qui est un retour à l’ancienne version, moins bruyante). Ce sont aussi les premiers ordinateurs de type MacBook Pro avec une diagonale de 16 pouces, ce qui n’est pas négligeable.

Avec ces ordinateurs, si vous voulez regarder une vidéo ou un film, vous serez royalement servis. Le son est incroyable (pour la première fois sur un ordinateur…) et la qualité de l’écran est irréprochable. Par défaut, il faut quand même débourser plus de 2 000 euros pour un MacBook Pro 16″, ce qui n’est pas donné. Pendant quelques heures, Amazon vous donne une opportunité de baisser ce coût.

Pourquoi une double promo sur cet ordinateur ?

Il y a quelques jours, Amazon annonçait déjà une première réduction sur les MacBook Pro 16″. La version avec 512 Go de stockage et un processeur Intel Core i7 était d’abord à 2499€ (au lieu de 2699€). Cette première remise de 200€ a ensuite été améliorée avec une seconde réduction ce samedi. Au total, cet ordinateur tombe aujourd’hui à 2339€ seulement, soit 360€ de moins que le prix de base.

Bref, avec cette double promo sur les MacBook Pro 16″, vous pouvez réellement économiser 15% sur ces appareils. Si la Fnac a été historiquement fort sur les MacBook en offrant autour de 10% de réduction sur les précédents 13″ et 15″, Amazon lui passe devant sur les versions 2019. En seulement 6 mois, voir un ordinateur Apple baisser de 15% est tout simplement exceptionnel. Si vous aviez l’intention d’en acheter un, c’est maintenant qu’il faut le faire.

Comme toujours, Apple n’aime pas trop que ses revendeurs fassent des réductions sur ses produits premium. Les nouveaux iPad Pro et les iPhone 11 ne le sont pas. En revanche, il n’a pas pu empêcher Amazon offrir de vraies remises sur les MacBook Pro 16 pouces ou encore sur les AirPods Pro. Ces deux produits ont tous deux une baisse de 15%, alors même qu’ils ont été présentés fin 2019.

En prenant l’un de ces MacBook Pro sur Amazon, vous avez plusieurs avantages. Tout d’abord, vous aurez la garantie du constructeur sur le même principe que si vous l’aviez acheté dans une boutique Apple. La seule différence est que dans cette dernière, vous n’auriez jamais eu de réduction. Apple ne fait pas de remise en direct, ni sur son site, ni en magasin.

Par ailleurs, vous bénéficiez aussi d’une période de 30 jours pendant laquelle vous pouvez changer d’avis sur le MacBook Pro 16″. Si jamais vous le trouvez trop grand, si vous ne le trouvez pas assez performant (peu probable) ou si vous avez dédié de réallouer votre budget ailleurs (plus plausible), Amazon vous rembourse. Il faut pour cela que l’ordinateur soit comme neuf et pleinement fonctionnel. Le marchand s’occupera de la reprise et il vous re-créditera dans les quelques jours suivants le retour.

