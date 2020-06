Bon plan : les MacBook Pro 16″ sont en chute sur Amazon 🔥

PrĂ©sentĂ©s Ă la fin de l’annĂ©e 2019, les MacBook Pro 16″ sont les nouvelles rĂ©fĂ©rences du marchĂ©. Ce sont des monstres de puissance, et ils offrent une nette amĂ©lioration par rapport aux modèles prĂ©cĂ©dents. Apple a fait de vrais efforts sur la performance, et Amazon en fait sur le prix. Une offre flash permet de toucher jusqu’Ă 250€ de remise sur ces excellents ordinateurs.

Vous pouvez découvrir tous les deals sur les MacBook Pro ici :

Voir les offres sur Amazon

Attention, ces offres spĂ©ciales ne vont pas durer longtemps. Apple ne fait jamais de remise sur ces produits, c’est une occasion unique de faire des Ă©conomies. Certes, cela reprĂ©sente seulement entre 8 et 10% de rĂ©duction sur ces appareils, mais c’est un vrai effort de la part d’Amazon. La nouvelle gamme d’ordinateurs de la marque Ă la pomme est très populaire, il

Pourquoi prendre le MacBook Pro 16″ ?

Avec l’arrivĂ©e du MacBook Pro 16″, c’est le MacBook 15″ qui a fait sa disparition dans la gamme. Cela dit, l’ordinateur en lui-mĂŞme n’est pas plus grand puisque Apple a travaillĂ© sur le ratio screen to body. C’est donc la bordure qui est plus petite et qui permet d’avoir un Ă©cran encore plus impressionnant.

Ce qui nous a vraiment impressionnĂ© sur cet ordinateur, c’est Ă©galement la qualitĂ© du son. C’est la première fois que nous sommes vraiment bluffĂ©s par la qualitĂ© audio d’un ordinateur. Si vous regardez beaucoup de films / vidĂ©os sur votre MacBook Pro, c’est un choix que vous ne regretterez pas. Il y a 6 haut parleurs qui permettent de diffuser un son en 3D de très bonne qualitĂ©. Certes, il est plus cher que les MacBook Air 2020, mais ils sont plus puissants. Les professionnels du web, de l’informatique et du graphisme seront ravis des performances de cet ordinateur.

Pour ce qui est de l’autonomie, Apple reste un modèle pour son MacBook Pro 16″ : elle est de 11 heures au total. Vous ne trouverez pas beaucoup mieux ailleurs, c’est l’une des marques de fabrique des ordinateurs de la firme amĂ©ricaine

Amazon offre 30 jours d’essai sur ce MacBook Pro

En achetant votre MacBook Pro 16″ sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez des mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© dans un Apple Store. Autrement dit, la seule diffĂ©rence est que vous faites 250 euros d’Ă©conomies sur les deux modèles citĂ©s plus haut. C’est donc un choix qui parait Ă©vident, d’autant plus qu’Amazon offre sa souplesse habituelle sur les achats.

En l’occurrence, vous avez 30 jours après la date de livraison pour tester le produit chez vous. Si cela ne vous convient pas, Amazon s’engage Ă les reprendre et Ă vous rembourser complètement. Il s’occupe de la reprise, vous n’aurez aucune contrainte. Encore une fois, ce deal est exclusif sur Amazon, vous ne le trouverez pas ailleurs : la boutique officielle Apple ne fait jamais de rĂ©duction, c’est une affaire Ă saisir au plus vite.

Comme toujours, le marchand limite ses plus belles offres Ă quelques dizaines d’exemplaires. Autrement dit, il faut ĂŞtre rapide. Ces MacBook Pro 16″ sont sortis il y a tout juste 6 mois, c’est une très belle promotion. Les premiers arrivĂ©s seront les premiers servis. Inutile de prĂ©ciser que ce deal ne durera pas au delĂ du week-end, c’est le moment de faire des Ă©conomies.

Pour dĂ©couvrir les offres sur Amazon, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon