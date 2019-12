Bon plan : les montres Garmin et Apple Watch jusqu’à -32% chez Amazon

Hier matin, Amazon a officialisé un grand programme de ventes flash qui met à l’honneur les Apple Watch, Garmin et autres marques très premium. On retrouve ainsi tout au long de la journée des promotions très attractives sur tous types de produits – de l’électronique en passant par la culture, la décoration ou la mode – qui feront d’excellents cadeaux de Noël à mini doux.

Si vous n’avez pas encore fait tous vos cadeaux de Noël, et que les grèves vous dissuadent de sortir de chez vous, Amazon peut être la solution : il propose ce mardi des ventes flash sur des produits aussi populaires que les montres connectées Garmin ou l’Apple Watch. Les réductions grimpent même jusqu’à -32% sur cette catégorie de produits phares – et elles peuvent aller jusqu’à -80% dans d’autres thématiques.

Les montres Apple et Garmin à prix mini

Apple et Garmin sont deux marques parmi les plus premium en matière de montres connectées. La première est non seulement utile pour les sportifs, mais elle a surtout un côté très branché que l’on peut même personnaliser grâce aux différents bracelets proposés par la marque à la pomme. De l’autre côté, Garmin est la montre GPS de référence pour les professionnels, et elle permet de suivre ses performances sportives dans le moindre détail.

Que ce soit l’Apple Watch ou les montres Garmin comme la Fenix 5 Plus, Amazon casse les prix en ce mardi matin avec des remises qui grimpent jusqu’à plusieurs centaines d’euros sur ces deux marques et produits. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont probablement les deux marques qui proposent les smartwatch les plus abouties du marché, il serait donc regrettable de manquer cette promotion.

Amazon casse les prix sur… tout !

Avec ce niveau de réduction sur les marques Garmin et Apple Watch, Amazon est au niveau (voire un peu au dessus) de ce que l’on a pu voir lors du Black Friday. Que ce soit la Fenix 5 Plus ou l’Apple Watch avec Wi-Fi + 4G, ce sont les modèles les plus premium de leur gamme de montres qui sont en promotion. Certes, le prix reste élevé par rapport à n’importe quelle autre marque concurrente, mais ce sont vraiment les plus performants.

Au delà de l’Apple Watch et des montres Garmin qui sont en vente flash, Amazon n’a pas hésité ce mardi matin à dévoiler des milliers de bons plans sur sa plateforme marchande. Cela concerne vraiment toutes les catégories, il y a vraiment de belles opportunités pour faire des cadeaux de Noël à un prix réduit. On peut voir par exemple de nombreuses PS4, Xbox et autres accessoires de divertissement en promotion mardi.

Attention, le stock est toujours limité sur Amazon – y compris sur les Apple Watch et les Garmin – ce qui oblige d’être réactif pour faire des économies. Si vous achetez un peu dans la précipitation, sachez que vous avez toujours 30 jours pour vous retourner et obtenir un remboursement complet du produit. Cela vous permet donc même de l’offrir à Noël – et de le renvoyer après les fêtes si le bénéficiaire n’est pas vraiment satisfait.

Pour ceux qui ont un peu de temps ce mardi, nous les invitons vraiment à découvrir toutes les offres flash du jour sur Amazon. En plus des montres Garmin et de l’Apple Watch, il y a des promotions très généreuses sur de très belles marques – dans le sport, l’électronique et toutes les thématiques populaires à Noël. Pour accéder directement aux offres, c’est ici :

Voir toutes les offres