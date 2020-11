Bon plan : les iPhone 12 Pro en (re)chute au Black Friday 🔥

Coup de tonnerre en amont du Black Friday : les iPhone 12 Pro (et les iPhone 12) sont en chute. Les nouveaux iPhone qui viennent tout juste de sortir ont droit Ă une remise inĂ©dite. Dans l’histoire d’Apple, on n’a jamais vu de remise aussi Ă©levĂ©e et aussi peu de temps après la sortie d’un iPhone. Si vous voulez en profiter ce samedi, il ne faudra pas tarder. Le stock sera limitĂ©.

Pour obtenir de 50€ de remise sur les iPhone 12 Pro (et la mĂŞme chose sur les iPhone 12), il faudra aller sur le site e-commerce de RED by SFR. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com propose des smartphones nus comme le fait Amazon. C’est donc le mĂŞme principe, Ă la diffĂ©rence que RED by SFR offre lui une rĂ©duction. C’est une vente flash, elle peut disparaitre Ă tout moment.

Il ne faut plus perde de temps pour ĂŞtre livrĂ© avant NoĂ«l.



Les iPhone 12 Pro déjà en promo

Les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont en vente depuis quelques semaines Ă peine, tandis que les iPhone 12 et 12 Pro sont disponibles sur le marchĂ© depuis un peu plus longtemps. S’ils sont très rĂ©cents, ils seront les smartphones haut de gamme de rĂ©fĂ©rence en 2020 et 2021. Apple ne baisse jamais les prix, mĂŞme lors des opĂ©rations spĂ©ciales. Pour trouver ses smartphones Ă tarif rĂ©duit, il faut forcĂ©ment se tourner vers les revendeurs.

Les fĂŞtes de fin d’annĂ©e arrivent Ă grands pas. D’ici lĂ , il est très probable que les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro ne bĂ©nĂ©ficieront pas de rĂ©ductions plus agressives que celle affichĂ©e par RED by SFR. La remise affichĂ©e Ă -7% parait Ă©norme quand on sait que personne n’ose faire de remise dessus. Sur le modèle 64 Go de l’iPhone 12, le prix tombe Ă 859€ au lieu de 909€.

La rĂ©duction peut sembler futile, car elle ne dĂ©passe pas les -10%. Sauf que vous ne pourrez pas trouver meilleure offre sur les iPhone 12 – ni sur les iPhone 12 Pro. RED by SFR fait un effort en affichant une telle remise quelques semaines Ă peine après la sortie de ces derniers. Ce deal fait passer l’iPhone 12 Pro avec 64 Go de 1 159 euros Ă 1 109 euros.

Nous n’allons pas rentrer dans le dĂ©tail des iPhone mis en avant par RED by SFR. Vous pouvez lire notre test de l’iPhone 12 par ici ou celui de l’iPhone 12 Pro. Au niveau du rapport qualitĂ© prix, il est bien plus convaincants que les iPhone 11 prĂ©cĂ©dents. Les nouveaux iPhone 2020 n’ont pas changĂ© de tarif, mais ils ont une bien meilleure performance.

Un deal spĂ©cial Black Friday avant l’heure

Depuis peu, RED by SFR veut se faire une place sur le marchĂ© de la vente de smartphones. Il a lancĂ© une plateforme e-commerce sur laquelle il propose plusieurs modèles, dont les iPhone 12 Pro. Ce rĂ©cent projet – ambitieux – explique pourquoi il fait chuter les prix des smartphones. Le service devrait sĂ©duire un grand nombre de clients, surtout avec 50 euros de remise sur des tĂ©lĂ©phones datant de quelques semaines Ă peine. Par contre, les stocks sont limitĂ©s, il faut ĂŞtre vif.

On le redit, choisir votre iPhone 12 chez RED by SFR n’est nullement synonyme d’engagement auprès de l’opĂ©rateur. Vous n’avez pas Ă prendre de forfait mobile et vous ne devenez pas client. Par contre, vous avez le droit Ă tous les avantages habituels proposĂ©s par Apple, soit deux ans de garantie sur le tĂ©lĂ©phone. Vous avez aussi la possibilitĂ© de vous rendre dans les Apple Store en cas de question, il suffit de prendre rendez-vous en ligne pour obtenir l’aide du Genius Bar.

Autrement dit, vous avez droit au mĂŞme avantage que chez Apple en prenant l’iPhone 12 chez RED by SFR… sauf que le prix est rĂ©duit. Vous pouvez faire 50 euros d’Ă©conomies immĂ©diates chez l’opĂ©rateur, contrairement aux Apple Store ou Ă Amazon. Si l’expĂ©rience diffère un peu dans un Apple Store, cela ne justifie pas le fait de payer plus cher pour le mĂŞme iPhone.

Si vous craquez pour un iPhone 12 ou 12 Pro chez RED by SFR, sachez que vous avez droit de le renvoyer dans les 14 jours qui suivent la livraison s’il ne vous plait pas. Auquel cas le retour est gratuit et l’opĂ©rateur vous offre un remboursement complet. C’est parfait pour tous ceux qui ne sont pas habituĂ©s Ă faire des achats en ligne ou qui veulent essayer le smartphone.

Un deal flash voué à partir (très) vite

Chaque annĂ©e, Apple dĂ©voile une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’iPhone. Mais depuis deux ans, il augmente les performances de ses tĂ©lĂ©phones sans faire monter les prix. C’est le cas avec les iPhone 12, qui ont droit Ă de beaux avantages par rapport aux iPhone 11 ou Ă la gamme prĂ©cĂ©dente. La promotion de RED by SFR vient amĂ©liorer un rapport qualitĂ©-prix dĂ©jĂ très compĂ©titif pour des tĂ©lĂ©phones aussi premium.

DĂ©voilĂ© peu avant le Black Friday, ce deal sur les iPhone 12 ou 12 Pro signĂ© RED by SFR rend ces nouveaux tĂ©lĂ©phones encore plus attractifs sur le marchĂ©. Ils peuvent sembler encore onĂ©reux par rapport Ă certains modèles de la concurrence, mais il faut rappeler qu’ils ont toutes les caractĂ©ristiques pour se placer sur un segment haut de gamme. On note une puissance robuste, une offre photo amĂ©liorĂ©e et une mise Ă jour du design. Avec ces deals, les prix de ces modèles dĂ©butent Ă partir de 859 euros.

