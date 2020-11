Bon plan : les nouveaux iPhone 12, 12 mini, Pro et Pro Max en promo flash ce weekend 🔥

Apple a dĂ©voilĂ© les nouveaux iPhone 12 il y a quelques semaines. Si la marque n’a pas communiquĂ© de chiffres, on sait dĂ©jĂ que cette gĂ©nĂ©ration cartonne auprès des utilisateurs. MĂŞme lors des prĂ©commandes de l’iPhone 12, certaines ruptures de stock ont eu lieu, le constructeur a mĂŞme Ă©tĂ© obligĂ© de rallonger ses dĂ©lais de livraison. Après les iPhone 12 et 12 Pro, c’est au tour des iPhone 12 mini et 12 Pro Max d’ĂŞtre disponibles.

Coup de chance, les quatre iPhone 12 profitent dĂ©jĂ de rĂ©duction chez RED by SFR. La remise n’est pas Ă©norme, mais c’est Ă prendre sur l’achat de votre nouveau smartphone. Si vous souhaitez changer de mobile, vous avez encore quelques heures pour le faire Ă prix rĂ©duit chez l’opĂ©rateur. Ce dernier propose une rĂ©duction sur les iPhone 12 sans que vous ne soyez obligĂ© de prendre un forfait mobile chez lui. Sur chaque modèle, vous avez la possibilitĂ© de faire une Ă©conomie de 30 euros. Voici les offres disponibles aujourd’hui :

Apple a fait fort avec les nouveaux iPhone 12. Le constructeur a su augmenter les caractĂ©ristiques techniques de cette gĂ©nĂ©ration sans faire montrer les prix (Ă l’exception du 12). Les tarifs restent similaires aux anciens modèles, mais le design, la qualitĂ© et les performances ont Ă©tĂ© nettement amĂ©liorĂ©s. Si votre budget est limitĂ©, nous vous conseillons de vous tourner vers l’iPhone 12 mini ou l’iPhone 12. Sinon, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont logiquement plus premium et un peu plus onĂ©reux.

Les iPhone 12 en promo sur RED by SFR

Si RED by SFR est connu pour ses forfaits mobiles et ses box Internet, l’opĂ©rateur dispose aussi d’une catĂ©gorie ecommerce traditionnelle qu’il dĂ©veloppe depuis quelques mois. Parmi cette sĂ©lection, vous trouvez donc les nouveaux iPhone 12 en rĂ©duction. RED by SFR espère bien mettre en avant cette activitĂ©, ce qui justifie les deals sur les rĂ©cents smartphones d’Apple.

Apple ne faisant jamais de promotions lui-mĂŞme, c’est un plaisir de retrouver une remise sur les iPhone 12 chez RED by SFR. Si elle n’est pas Ă©norme, c’est dĂ©jà ça de pris sur l’achat d’un nouveau smartphone. L’opĂ©rateur marque le coup avec cette rĂ©duction immĂ©diate de 30 euros affichĂ©e sur chaque modèle. Ainsi, l’iPhone 12 passe de 909 euros Ă 879 euros tandis que l’iPhone 12 mini voit son prix baisser de 809 euros Ă 779 euros.

De leur cotĂ©, les modèles plus premium ont aussi droit Ă cette promotion signĂ©e RED by SFR. L’iPhone 12 Pro baisse de 1 159 euros Ă 1 129 euros et l’iPhone 12 Pro Max passe de 1 259 euros Ă 1 229 euros. Toutefois, le deal affichĂ© par l’opĂ©rateur n’a pas vocation Ă durer dans le temps, il prendra fin dès ce dimanche soir. Si vous souhaitez choisir un des nouveaux smartphones d’Apple, c’est le moment. Vous n’avez pas besoin de prendre un nouveau forfait mobile et vous n’ĂŞtes pas liĂ© ou engagĂ© Ă RED by SFR.

Pour voir l’offre sur l’iPhone 12 mini, c’est par ici :

Quel iPhone 12 choisir ?

Vous l’avez peut-ĂŞtre vu dans notre comparatif des nouveaux iPhone 12, cette gamme composĂ©e de quatre modèles peut convenir Ă tous. Les iPhone 12 mini et 12 sont les modèles les plus accessibles de la gamme. La diffĂ©rence principale entre les deux appareils rĂ©side dans leur taille, le modèle mini mesure 5,4 pouces contre 6,1 pouces. Aussi, le premier a droit Ă un Ă©cran RĂ©tina tandis que le second profite de l’OLED, comme le reste de la gamme.

Globalement, tous les iPhone 12 sont Ă©quipĂ©s de la compatibilitĂ© avec le rĂ©seau 5G, de la puce A14 Bionic, de la reconnaissance faciale Face ID et du mode Nuit sur tous les capteurs photos (mĂŞme la camĂ©ra selfie). Tous ont aussi droit Ă un nouveau design plus carrĂ© que les modèles de la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration, il reprend celui de l’ancien iPhone 4. On retrouve une petite diffĂ©rence cĂ´tĂ© matĂ©riaux, sachant que les iPhone 12 mini et 12 ont droit Ă de l’aluminium contre de l’acier inoxydable pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont aussi quelques petites diffĂ©rences, dont le fait que le modèle plus haut de gamme embarque un capteur photo de plus et des finitions un peu diffĂ©rentes en termes de matĂ©riaux, comme nous le disions. Sinon, les deux appareils font la mĂŞme taille —soit 6,1 pouces contre 6,7 pouces pour le Pro Max. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont disponibles en couleur Or, Argent, Bleu Pacifique, Graphite. Du cĂ´tĂ© de l’iPhone 12, on retrouve un nouveau bleu marine dĂ©voilĂ© par la marque Ă la pomme, il est très apprĂ©ciĂ© par les utilisateurs depuis la sortie de l’appareil.

Pour voir la promotion sur l’iPhone 12 Pro Max, c’est par ici :

RED by SFR fait la promotion des iPhone 12

Si vous prenez un iPhone 12 chez RED by SFR dans le cadre de ce deal ou non, sachez que vous avez droit aux mĂŞmes garanties que si vous le choisissiez dans un Apple Store —soit deux ans. Vous pouvez Ă©galement choisir de payer en 4 fois sans frais et de retourner le tĂ©lĂ©phone dans les 15 jours s’il ne vous convient pas. Dans ce cas, l’opĂ©rateur vous rembourse en intĂ©gralitĂ©. Par la suite, vous pouvez très bien vous rendre en Apple Store en cas de question ou d’aide.

En somme, vous avez droit Ă tous les avantages similaires en prenant un iPhone 12 auprès de RED by SFR, sauf que le prix est plus mini. L’opĂ©rateur est le seul Ă proposer des remises sur cette nouvelle gamme sans obliger les clients Ă prendre un forfait mobile, c’est une belle opportunitĂ©. Attention, le deal se termine dès dimanche soir.

Pour dĂ©couvrir l’offre de RED by SFR, c’est par ici :

