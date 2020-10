Bon Plan : les OnePlus Nord et OnePlus 8 Pro en forte baisse sur Amazon

Le OnePlus Nord et le OnePlus 8 Pro sont deux excellents smartphones du constructeur chinois. Le premier, a l’un des meilleurs rapports qualité-prix disponible sur l’ensemble du marché. Aujourd’hui, le OnePlus Nord de 256 Go en couleur « bleu marbre »est disponible avec une remise de 10 % sur Amazon faisant descendre son prix à 449 €. La version 128 Go est elle en rupture de stock sur la boutique Amazon.

De son côté le OnePlus 8 Pro est le plus haut de gamme que propose la marque. Il est disponible sur le site d’Amazon au prix de 749 € dans sa version 128 Go, au lieu de 899 € soit une remise de 17 %. Dans sa version avec 256 Go de stockage, le téléphone n’est qu’à 849 € au lieu des 999 € habituel, soit 15 % de remise.

Les trois téléphones sont compatibles 5G, dispose tous d’un écran AMOLED et de quatre objectifs photos à l’arrière. En bonus, ils sont garantis constructeur pour deux ans.

Les caractéristiques techniques

En tout point, le OnePlus 8 Pro est meilleur que le OnePlus Nord. Mais ce dernier propose malgré tout des caractéristiques très intéressantes pour un téléphone qui ne se définit pas comme haut de gamme. Déjà son écran, 6,4 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui offre une fluidité incroyable. De son côté, le OnePlus 8 Pro dispose d’un écran de 6,8 pouces QHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une image fluide à tout instant.

En ce qui concerne les appareils photo, le OnePlus Nord fait aussi bien que le OnePlus 8 Pro. Avec quatre objectifs à l’arrière, dont un de 48 Mpx il dispose aussi d’un système de stabilisation optique de l’image qui permet de réduire le flou de mouvement sur une photo ou une vidéo. Le téléphone arrive sur le marché également avec un ultra grand-angle de 8 Mpx et 119 °. Il dispose également d’un objectif pour la profondeur et un dédié uniquement à la macrophoto. Le tout avec un mode nuit baptisé « Nightscape » qui permet de prendre des photos en très basse luminosité avec des couleurs et des contrastes jamais vus.

Sur ce point, le OnePlus Nord dispose des mêmes arguments que le OnePlus 8 Pro. Mais ce dernier fait sa différence à l’intérieur. Le téléphone dispose d’un processeur Snapdragon 865, une référence en termes de rapidité d’exécution. De son côté le OnePlus Nord ne dispose « que » d’un Snapdragon 765G.

Le OnePlus Nord est disponible dans sa version 256 Go sur Amazon au prix de 449 € au lieu de 499 €, soit une remise de 10 %. De son côté le OnePlus 8 Pro est lui disponible dans sa version 128 Go au prix de 749 €, au lieu de 899 € soit une remise de 17 %. Sa version 256 Go de stockage est elle à 849 € contre 999 € habituellement.

