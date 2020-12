Bon plan : les packs Nintendo Switch en forte chute au Black Friday 🔥

Cette annĂ©e, vous avez envie de craquer pour une Nintendo Switch ? Comme toujours, cette console portable se place parmi les meilleures ventes des fĂŞtes de NoĂ«l. Très rares sont les offres sur la Switch, d’autant plus qu’elle a Ă©tĂ© en rupture pendant une majoritĂ© de l’annĂ©e. Pour Black Friday, le seul Ă faire une rĂ©duction sur la console est Cdiscount avec des packs qui incluent la console, des jeux et des accessoires.

Pour voir toutes les deals, c’est ici :

Voir les offres Cdiscount

Ci-dessus, vous avez donc la liste avec les bons plans sur la Nintendo Switch. Elle ne vient jamais seule et s’accompagne des quelques jeux ou d’accessoires qui permettent d’amĂ©liorer encore l’expĂ©rience utilisateur. En soit, les packs Nintendo Switch (ou la version Switch Lite) sont cohĂ©rents puisqu’il faut des jeux pour profiter de la console.

Pourquoi choisir la Nintendo Switch Ă Black Friday ?

Depuis le mois de mars, dĂ©but de la crise sanitaire, la Nintendo Switch Ă©tait quasiment introuvable. On a commencĂ© Ă revoir des stocks il y a quelques semaines sur les sites marchands. Pour ceux qui veulent avoir une console sous le sapin de NoĂ«l (pour eux ou pour offrir), c’est le moment de profiter du Black Friday pour faire quelques Ă©conomies.

Sur les diffĂ©rents packs, vous pouvez faire quelques dizaines d’euros d’Ă©conomies. Le pack de console Nintendo Switch qui est le plus populaire est celui qui comprend Mario Kart avec deux volants ainsi qu’une housse de protection pour cette console. Etant donnĂ© qu’elle se transporte, il vaut mieux la protĂ©ger pour ne pas abimer l’Ă©cran.

Parmi les jeux qu’on retrouve dans ces bundle Nintendo Switch en promotion, il y a des noms cĂ©lèbres. On peut citer Mario Kart 8, Zelda, Super Mario Party ou encore Animal Crossing. Ce sont les produits phares, c’est donc un achat Ă©vident si vous prenez une Nintendo Switch. Ici, ce sont donc des combinaisons en promotion qui comprennent ces jeux et la console.

Au niveau du tarif, il faut compter entre 300€ et 400€ selon le type de formule que vous choisirez. Par défaut, la Nintendo Switch et à 299€, il faut donc rajouter le prix des jeux avec quelques remises. Attention, il se pourrait bien que la Nintendo Switch arrive à bout du stock dès les premières heures de ce Black Friday. Vous devez donc être rapide pour ne pas manquer les offres de Cdiscount.

Cdiscount baisse le prix

En 2019 et 2020, la Nintendo Switch devrait ĂŞtre la console de jeux la plus vendue dans le monde. Sortie en 2017, elle a rapidement connu un vif succès de par sa taille. C’est une console portable, contrairement aux Xbox One ou aux PS4. Si les nouvelles versions de consoles Microsoft et Sony sont sorties, elles ne sont toutefois pas disponibles. Leur rupture de stock est un vrai point faible.

Du fait que la Nintendo Switch soit portable, elle ne s’inscrit pas dans la mĂŞme logique que ces deux consoles de salon. C’est donc plutĂ´t un achat complĂ©mentaire qu’une console concurrente. Si vous avez une console PlayStation ou une Xbox, vous pouvez très bien partir sur une Switch pour le reste du temps. Elle vous permettra d’avoir une bonne expĂ©rience de jeux dans les transports ou dans votre chambre.

Depuis le dĂ©but du Black Friday, Cdiscount figure parmi les grands acteurs de cette opĂ©ration. Le marchand français est parmi les plus compĂ©titifs sur les produits premium. Il n’hĂ©site pas Ă baisser le prix de produits rĂ©cents qui connaissent un vif succès. Attention aux ruptures de stock, elles sont dĂ©jĂ très nombreuses. Le site a Ă©tĂ© victime de l’engouement des français pour les achats en ligne. La situation actuelle les incite Ă acheter sur le web plutĂ´t que d’aller dans des boutiques physiques.

Il est clair que la Nintendo Switch sera l’un des produits les plus populaires pour cette fin d’annĂ©e. Si vous voulez faire des Ă©conomies sur la console de jeux, c’est une bonne façon de procĂ©der. Ces packs de la console avec des jeux vidĂ©o sont cohĂ©rents et leur prix vous permet d’Ă©conomiser des dizaines d’euros sur l’ensemble.

Sachez par ailleurs que Cdiscount vous offre une pĂ©riode de « satisfait ou remboursé » pendant 14 jours. Durant cette durĂ©e, vous pouvez toujours changer d’avis et retourner votre console de jeux (et le pack). Le cyber-marchand français s’engage Ă vous les reprendre et vous rembourser. Vous n’avez donc aucun risque, mĂŞme si vous avez achetĂ© la Nintendo Switch un peu trop vite.

Outre la Nintendo Switch, il y a des milliers de bons plans Ă saisir pour ce Black Friday sur Cdiscount. Le site marchand vous permet de faire des Ă©conomies sur tous vos achats de NoĂ«l. Les deals sont vraiment gĂ©nĂ©reux, le marchand tient Ă coeur de faire une bonne fin d’annĂ©e. Il va donc pousser les remises au maximum pour finir tous ses stocks.

Pour voir les deals sur la Switch, c’est par ici :

Voir les offres Cdiscount