Bon plan : les Philips Hue à -50%, ça finit ce soir à minuit 🔥

Philips Hue est la seule grande marque de référence pour les ampoules connectées, et elle est très rarement en promotion. Pour ce dernier jour du Prime Day Amazon, c’est la dernière chance de saisir des ampoules intelligentes à un prix avantageux. Pour rappel, il faut être membre Prime pour bénéficier de l’offre (vous pouvez l’obtenir aussi en utilisant la version gratuite de 30 jours). Aussi bien les kits de démarrage que les ampoules individuelles sont disponibles.

Alors que la domotique s’avère être l’un des segments les plus porteurs dans les objets connectés, il n’y a que très peu de marques qui se positionnent en force sur ce créneau. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que Philips avec ses Hue en fait partie. Il s’agit d’un produit qui est non seulement utile, mais il est surtout très simple à installer pour tout le monde (et non pas réservé aux technophiles).

Pour faire simple, les ampoules Philips Hue peuvent être contrôlées par différents moyens qu’un simple interrupteur, et cela permet de créer toute une série de scénarios qui peuvent faire économies de l’argent (comme le contrôle de l’éclairage à distance pour réduire sa consommation d’énergie, ou encore utiliser les Philips Hue comme un outil de sécurité en créant des présences lumineuses). Ainsi, on peut contrôler les Philips Hue via une application mobile, par la voix (via Alexa par exemple) ou encore depuis une télécommande. Le tout est contrôlé grâce au Wi-Fi.

Kit de démarrage Philips Hue à -54%, du jamais vu

Quand une personne veut se mettre aux Philips Hue, elle doit obligatoirement prendre dans un premier temps un kit de démarrage. Dans cette boite, en plus d’y avoir des ampoules Philips Hue, il y a également un pont de connexion. Il s’agit d’un petit boitier carré (que vous pouvez voir sur la fiche du Amazon Prime Day) qui permet de connecter les ampoules à internet. C’est très simple à installer, cela se fait en quelques instants.

Une fois que l’ampoule Philips Hue est connectée à internet, elle peut alors être contrôlée par l’application mobile (ou tout autre moyen mentionné plus haut). Il est ensuite possible de rajouter d’autres ampoules à installation – et de créer des scénarios entre elles. Par exemple, dans le cas des ampoules Philips Hue de couleur, il est possible de créer une ambiance dans une pièce (comme par exemple Tropical Twilight qui sera aux tons orangers).

Il faut le reconnaître, en dehors des promotions et autres Prime Day Amazon, les ampoules Philips Hue sont plutôt chères. Et c’est pour cette raison que la plupart des gens attendent des promotions pour s’équiper et étoffer leur installation lumineuse. En ce moment, avec des réductions entre 30 et 50% sur tous les produits de la gamme (y compris les ampoules individuelles), c’est vraiment le moment de foncer. Sinon, il faudra attendre novembre et le Black Friday pour espérer en voir de nouvelles.

