Bon plan : les ampoules Philips Hue sont en baisse de -47% 🔥

Pour ses ventes flash de Noël, Amazon casse les prix sur les Philips Hue, des ampoules connectées qui permettent d’apporter une atmosphère toute nouvelle à votre appartement ou votre maison. L’installation se fait en quelques minutes et vous pouvez tout contrôler directement depuis votre smartphone. Voici les promotions actuellement proposées par le marchand Amazon.

Les Philips Hue sont des ampoules connectées plutôt haut de gamme, tant en termes de qualité que de tarif. Cette promotion en vigueur pour les ventes flash de Noël Amazon est donc une parfaite occasion pour se tourner vers un tel dispositif intelligent. Vous retrouverez donc de belles réductions sur les ampoules en elles-mêmes, mais aussi sur les packs et les rubans lumineux.

Philips Hue, la référence des ampoules connectées

Les ampoules Philips Hue sont aujourd’hui considérées comme le top de l’éclairage intelligent, si bien qu’ils n’ont pas de concurrent notoire sur le marché. La marque dispose aujourd’hui de plusieurs produits qui composent une gamme complète et bien fournie. Vous trouverez des ampoules traditionnelles à lumière blanche comme la E27 ainsi que des dispositifs plus originaux que vous pourrez adapter à vos envies. Également en réduction lors de ces ventes flash de Noël Amazon, les rubans lumineux de Philips Hue sont aussi très populaires et vous permettront de placer un faisceau lumineux derrière votre télévision ou dans le coin d’une de vos pièces favorites.

Les promotions en vigueur pour ces ventes flash de Noël Amazon convaincront certainement ceux qui hésitent encore, car les tarifs deviennent réellement avantageux. Si vous ne disposez d’aucun appareil de Philips Hue, vous devrez choisir un kit contenant un pont de connexion. Il y a d’excellentes promotions sur les packs contenant ce pont.

C’est grâce à ce pont de connexion que vous pourrez connecter toutes vos ampoules Philips Hue entre elles. Une fois cette connexion effectuée, vous pourrez contrôler tout votre dispositif depuis l’application mobile dédiée, mais aussi une télécommande ou tout simplement votre voix. La marque propose en effet une compatibilité avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

Les ventes flash de Noël Amazon pour les adeptes de domotique

Si les Philips Hue sont très populaires auprès du public, c’est aussi parce qu’elles sont simples d’utilisation au quotidien. Une fois que l’installation est faite, vous n’avez plus à vous soucier de devoir effectuer d’autres réglages longs et compliqués tous les jours. Lorsque tout est en place, ces ampoules connectées se fondent dans le décor de votre maison ou votre appartement avec simplicité, apportant du même coup une vraie valeur ajoutée à votre intérieur. Vous pouvez choisir de faire varier la température et la luminosité tout au long de la journée selon vos préférences et vos couleurs favorites. Pour ces ventes flash de Noël Amazon, il existe plusieurs promotions, dont certaines sur des packs. Cela vous permettra de réaliser des économies tout en faisant l’acquisition de plusieurs ampoules en même temps.

Les ampoules Philips Hue en promotion lors de ces ventes flash de Noël Amazon ont aussi l’avantage d’avoir une durée de vie longue. La marque assure qu’elles peuvent durer jusqu’à 15 ans, soit autant qu’une ampoule traditionnelle ne permettant logiquement pas autant de possibilités. Sans faire augmenter votre facture d’électricité non plus, vous ferez profiter votre intérieur d’une réelle plus-value.

Lors de ces ventes flash de Noël Amazon, les Philips Hue font définitivement partie des produits qui remportent un franc succès, au même titre que d’autres dispositifs dédiés à la domotique. N’hésitez pas à vous rendre sur la plateforme en ligne pour consulter les promotions en vigueur du 9 au 22 décembre, période durant laquelle le marchand casse les prix sur une multitude de produits de grandes marques. Il faut noter que les Philips Hue sont prises d’assaut dès qu’elles bénéficient d’une telle réduction. Pour vous saisir de cet éclairage intelligent, il faudra donc être rapide.

