Bon plan : les Philips Hue de retour jusqu’à -47% sur Amazon 🔥

Les ampoules Philips Hue constituent un excellent cadeau de NoĂ«l, et la vente flash Amazon devrait vous aider Ă franchir le pas. Cet Ă©clairage intelligent s’installe en quelques secondes et vous permet de le contrĂ´ler Ă distance et d’optimiser votre consommation. C’est probablement l’un des objets connectĂ©s les plus utiles, et c’est ce qui fait tout son succès. Ci-dessous, les promotions mises en avant par Amazon.

Par dĂ©faut, les ampoules Philips Hue sont des produits assez haut de gamme – et donc assez onĂ©reux. Heureusement, on retrouve une ou deux fois par an des ventes flash, comme actuellement sur Amazon, qui permettent de faire des Ă©conomies sur ces bulbes intelligents. Ci-dessus, vous pouvez voir que les remises sont très attractives sur tous les modèles de Philips Hue – y compris les Lightstrip (rubans lumineux).

Philips Hue, le top de l’Ă©clairage intelligent

Aujourd’hui, les ampoules Philips Hue n’ont pas de concurrent Ă la hauteur sur le crĂ©neau de l’Ă©clairage intelligent. La sociĂ©tĂ© hollandaise a dĂ©veloppĂ© une large gamme de bulbes qui permettent de s’adapter Ă tous types de supports. Cela va de l’ampoule classique E27 de couleur blanche, Ă des formats plus originaux et des coloris qui peuvent varier. Les rubans lumineux Philips Hue en promotion sont parmi les plus populaires parce qu’ils permettent de crĂ©er un faisceau lumineux derrière un tĂ©lĂ©viseur, ou sur le coin d’un meuble.

Avec les Philips Hue, crĂ©er un Ă©clairage chaleureux devient un jeu d’enfant – et les rĂ©ductions affichĂ©es via cette vente flash Amazon devraient vous convaincre de franchir le pas. Si vous dĂ©cidez de vous mettre aux Philips Hue, il faudra d’abord opter pour un kit dotĂ© d’un « pont de connexion ». Par chance, il y a des promotions ce matin sur des packs qui incluent des ampoules ainsi que ce fameux pont.

Ce pont de connexion permet ensuite de connecter toutes les ampoules Philips Hue Ă internet (il convertit le langage domotique en Wi-Fi), pour pouvoir ensuite contrĂ´ler les ampoules depuis une application mobile, une tĂ©lĂ©commande ou encore par la voix. A l’heure actuelle, les ampoules sont compatibles avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, et Google Assistant.

Amazon pour les amateurs de domotique

Les ampoules connectĂ©es Philips Hue sont très populaires car elles ne viennent pas envahir, ni changer les habitudes de ses propriĂ©taires. Elles s’oublient vite, mais elles apportent une vraie valeur ajoutĂ©e. Selon le moment de la journĂ©e, il est possible de crĂ©er des ambiances diffĂ©rentes en changeant les couleurs et en faisant interagir les diffĂ©rentes Philips Hue entre elles : sur Amazon, on voit dans la majoritĂ© des cas des packs avec plusieurs ampoules, car c’est un peu dommage de les prendre toutes seules.

Ce n’est pas parce qu’elles sont techniques que ces ampoules Philips Hue en promo jusqu’Ă -47% sur Amazon durent moins longtemps. Selon le fabricant, elles ont mĂŞme une durĂ©e de vie qui est aussi longtemps que les ampoules classiques, Ă savoir 15 ans. C’est donc un produit qui apportera une vraie originalitĂ© dans une pièce – qui est certes plus cher qu’une ampoule classique – et ça sera apprĂ©ciĂ©.

Pendant les Ventes Flash sur Amazon, les Philips Hue font partie de toute une catĂ©gorie de produits dans la domotique qui sont en promotion. Si vous n’avez pas encore eu le temps de faire un tour ce lundi sur le site marchand, nous vous invitons Ă dĂ©couvrir les nouvelles ventes flash. Ce deal spĂ©cial sur les Philips Hue n’Ă©tait pas disponible ce week-end, il vient tout juste d’arriver. La fois prĂ©cĂ©dente, tous les produits ont Ă©tĂ© pris d’assaut – laissant la majoritĂ© d’entre eux en rupture de stock.

