Bon plan : les prix des Galaxy S20 et TV QLED en chute libre sur Samsung 🔥

Cette semaine, Samsung profite de la Samsung Week pour afficher de belles rĂ©ductions sur des produits premium directement sur sa boutique officielle. Jusqu’au 15 novembre, vous avez la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies de centaines d’euros, sachant que les offres spĂ©ciales concernent aussi des appareils très rĂ©cents comme les Galaxy S20.

Cette Samsung Week qui s’Ă©tale sur une durĂ©e limitĂ©e dans le temps vous permet de trouver des promotions sur les smartphones, mais aussi les TV, les tablettes, les objets connectĂ©s ou encore l’Ă©lectromĂ©nager. Cette pĂ©riode de l’annĂ©e est un vrai temps fort pour le fabricant corĂ©en, c’est l’occasion de trouver des excellents deals sur des articles premium apprĂ©ciĂ©s des utilisateurs dans le monde entier.

La Samsung Week affiche deux types de promotions diffĂ©rentes. D’un cĂ´tĂ©, on retrouve les deals Blue Week, ils vous offrent la possibilitĂ© de rĂ©aliser des Ă©conomies en cas d’achats multiples. Les remises vont jusqu’Ă -10%, -15% ou -20% selon le nombre d’articles que vous choisissez. Afin de simplifier ce type d’offres au maximum, la marque a mis en place un simulateur efficace qui vous permet de savoir combien vous allez Ă©conomiser.

Le deuxième type de remise efficiente pendant Samsung Week consiste en des deals flash sur plusieurs appareils de la marque. On retrouve des produits très populaires comme les Samsung Galaxy A51 ou A71 ou le Galaxy Note 10 —dont le tarif passe sous la barre des 700 euros. Si vous n’ĂŞtes pas en quĂŞte d’un nouveau smartphone, le constructeur casse aussi les prix de ses tĂ©lĂ©viseurs premium, que ce soit la gamme QLED ou la version The Frame. Les Ă©conomies peuvent se chiffrer Ă plusieurs centaines d’euros selon le produit.

La Samsung Blue Week, c’est jusqu’Ă 20% de remise

Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un appareil qui n’est pas concernĂ© par les remises immĂ©diates lors de la Samsung Week, vous avez une autre solution. Le premier type de deals baptisĂ© Samsung Blue Week vous offre la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies jusqu’Ă -20% si vous prenez plusieurs produits en mĂŞme temps. Celle-ci continuera jusqu’au 15 novembre puis elle sera officiellement finie, cela vous laisse pile le temps de vous dĂ©cider. Pour que les promotions soient le plus claires possible, Samsung a mis en place un système de paliers :

La Samsung Blue Week a l’avantage de concerner des produits très rĂ©cents. Elle ne laisse pas de cĂ´tĂ© les derniers Galaxy Note 20 et les Galaxy S20 et S20 FE. Les promotions ne concernent pas non plus que les tĂ©lĂ©phones, loin de lĂ . On retrouve aussi des deals très agressifs sur les tĂ©lĂ©viseurs, les montres connectĂ©es et les tablettes. Avec ces offres Ă©clair, le prix du Galaxy S20 chute de 909 euros Ă 727 euros, c’est une surprise de voir un tĂ©lĂ©phone aussi rĂ©cent afficher un tel tarif au cours de la pĂ©riode.

Tout au long de la Samsung Blue Week, la marque propose aussi un bonus de reprise entre 100 euros et 200 euros sur votre smartphone. Imaginons que vous décidiez de prendre le dernier Samsung Galaxy S20 FE. Cette semaine, il peut facilement tomber à 583 euros au lieu de 759 euros grâce à la remise immédiate et au bonus reprise.

Vous pouvez mĂŞme faire chuter le prix Ă presque 500 euros (507 euros) si vous prenez 2 autres produits en promotion. Cela reprĂ©sente des Ă©conomies de -35%, autant dire que ce tĂ©lĂ©phone ultra rĂ©cent n’a pas eu droit Ă un tel prix depuis sa sortie. C’est un simple exemple, beaucoup d’autres produits dont la qualitĂ© n’est plus Ă prouver sur le marchĂ© bĂ©nĂ©ficient aussi d’avantages similaires.

Afin de profiter de ces rĂ©ductions, vous devez vous rendre sur le site officiel du corĂ©en Samsung et passer par l’offre de remboursement (ODR). Il suffit de se rendre sur la boutique de la marque pour faire la demande jusqu’au 1er dĂ©cembre, suite Ă quoi vous ĂŞtes crĂ©ditĂ©e de la somme concernĂ©e dans les trois semaines suivantes. On rappelle qu’il existe deux types d’offres.

L’offre de remboursement vise les articles mis en avant pour la Samsung Blue Week, ceux qui sont avantageux selon leur nombre. Les autres promotions sont des remises immĂ©diates et s’appliquent dès l’achat, elles sont reprĂ©sentĂ©es par un prix barrĂ© sur le site de Samsung. C’est le moment de se faire plaisir, l’opĂ©ration prend bientĂ´t fin et on ne reverra pas des avantages aussi compĂ©titifs avant un moment.

