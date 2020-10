Bon plan : les promos sur les iPhone 12 se finissent ce week-end 🔥

Les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont un carton sans précédent. Le géant Apple se félicite des premiers chiffres de ventes (sans les communiquer) et les ruptures ont déjà été nombreuses.

Si vous voulez acheter un iPhone « 2020 » avec une remise, il ne vous reste plus que quelques heures chez RED by SFR. L’opĂ©rateur vend ces nouveaux iPhone 12 « nus », sans aucun forfait associĂ© et moyennant une petite remise. Quel que soit le modèle que vous prendrez, vous pourrez Ă©conomiser 30€ Ă l’achat.

Si vous avez lu les premiers tests sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro (les notre sont ici et ici), vous avez probablement vu qu’Apple a travaillĂ© le rapport qualitĂ© prix. Les tarifs ne grimpent pas, mais la qualitĂ© et les performances des smartphones va en s’amĂ©liorant. Au final, les deux produits sont très convaincants. Si vous voulez le meilleur rapport qualitĂ© prix, l’iPhone 12 sera le choix Ă privilĂ©gier. Si vous cherchez le plus premium, c’est l’iPhone 12 Pro qui fait la course en tĂŞte.

Les iPhone 12 vendus nus sur RED by SFR

Certes, RED by SFR est un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com qui vend principalement des forfaits mobiles et des box internet. Cela dit, il a dĂ©veloppĂ© depuis le premier confinement sa partie e-commerce classique. Vous pouvez donc retrouver une (très) large sĂ©lection de tĂ©lĂ©phones – sur le mĂŞme principe qu’un Fnac, Cdiscount ou Amazon. Pour promouvoir cette activitĂ©, RED by SFR n’hĂ©site pas Ă faire des remises.

C’est justement ce qu’il fait avec les iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui sont en promotion. Certes, la rĂ©duction n’est pas gigantesque (30€ quel que soit l’iPhone que vous preniez) mais c’est très apprĂ©ciĂ©. Apple ne fait jamais de remise, et les cyber-marchands classiques n’ont aucune offre sur ces nouveaux iPhone 12. Il faudra attendre 2021 pour espĂ©rer en voir quelques-unes. RED by SFR marque le coup pour cette grande sortie de l’annĂ©e.

Toutefois, la promotion sur ces iPhone 12 ne va pas durer Ă©ternellement. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com va y mettre fin dès ce week-end. Si vous aviez l’intention de prendre un nouvel iPhone 12 (ou 12 Pro), autant profiter de cette remise supplĂ©mentaire. Encore une fois, vous n’avez aucun besoin de souscrire Ă un forfait mobile quelconque, c’est comme si vous l’achetiez chez un e-marchand classique.

Pourquoi acheter cet iPhone 12 ?

Selon les premières estimations, cette nouvelle gĂ©nĂ©ration d’iPhone pourrait s’Ă©couler Ă plus de 100 millions d’exemplaires. Il faut dire que les tĂ©lĂ©phones offrent un très bon rapport qualitĂ© prix (sur le crĂ©neau premium). On apprĂ©ciera entre autre l’Ă©cran OLED sur l’iPhone 12 mais aussi une excellente offre photo et une bonne autonomie. Le petit point noir est qu’aucun chargeur n’est plus fourni dans la boite.

Quant Ă l’iPhone 12 Pro, il est un cran au dessus en matière de performance. On retrouve dĂ©jĂ une finition plus premium (verre brossĂ© et acier inoxydable sur les rebords du tĂ©lĂ©phone), une offre photo excellente et une très bonne autonomie. Apple se distingue sur ce produit avec la meilleure offre vidĂ©o disponible de tout le marchĂ©. Au final, ces deux produits sont fidèles Ă la qualitĂ© Apple Ă tous les niveaux. On aimera aussi le chargeur Magsafe pour ceux qui s’y Ă©taient habituĂ©s sur Mac.

Les mĂŞmes garanties que le fabricant

Quand vous achetez un iPhone 12 sur RED by SFR, vous avez les mĂŞmes garanties que si vous le preniez dans un Apple Store. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilitĂ© de payer en 4x sans frais et retourner votre achat dans les 15 jours (pour un remboursement). Évidemment, si vous prenez cet iPhone sur le site de l’opĂ©rateur, vous pouvez aussi vous rendre en Apple Store pour obtenir de l’aide (au Genius Bar notamment).

Pour en savoir plus sur l’offre, c’est ici :

