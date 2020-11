Bon plan : les Redmi Note 9 Pro en chute lourde au Black Friday (-45%) 🔥

Avant mĂŞme que Black Friday ne dĂ©bute, Amazon enchaine dĂ©jĂ les promotions. Ce samedi, le marchand fait chuter drastiquement le prix du Redmi Note 9 Pro. Cet excellent smartphone qui a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© par Xiaomi en avril voit son prix chuter Ă 194€ au lieu de 299€. Si vous cherchez un modèle dans cette gamme de tarifs, c’est le MEILLEUR deal que l’on puisse voir en cette pĂ©riode.

Voir l’offre sur Amazon

Le Redmi Note 9 Pro dispose de nombreux arguments et il garde un prix accessible Ă un large public. DĂ©voilĂ© durant le premier confinement, il lui a fallu quelques semaines Ă peine pour atteindre le Top 3 des smartphones chez Amazon. Pourquoi ? Parce qu’il offre un rapport qualitĂ© prix irrĂ©prochable – ce qui est une marque de fabricant de Xiaomi.

La firme a dĂ©voilĂ© une gamme Redmi Note 9 composĂ©e de 3 modèles. On retrouve le Redmi Note 9 Pro, la dĂ©clinaison la plus premium de cette gĂ©nĂ©ration. Sinon, on retrouve aussi les Redmi Note 9 et le Redmi Note 9S. Les deux tĂ©lĂ©phones sont un peu moins chers – mais aussi moins performants, ils sont Ă 179 euros et 199 euros. En ce moment, ils sont aussi en promotion chez Amazon.

Le Redmi Note 9 Pro est le tĂ©lĂ©phone qui se dote de la meilleure offre photo, en partie grâce Ă son capteur principal de 64 MP. Son Ă©cran est aussi un peu plus grand que les deux autres modèles, ce qui justifie la diffĂ©rence de prix avec les deux autres. C’est Ă prendre en compte lors du choix de votre futur smartphone et cela peut valoir le coup de dĂ©penser quelques euros de plus.

Le Redmi Note 9 Pro, notre préféré

Le Redmi Note 9 Pro est un Ă©norme succès depuis sa sortie sur le marchĂ©. Il se dote d’un excellent rapport qualitĂ© prix et ne fait pas de concessions sur la technique. Compte tenu de son prix, on ne peut pas le comparer Ă la performance des iPhone 12 ou au Galaxy S20. Cela dit, il se place facilement parmi les meilleurs appareils de sa catĂ©gorie de prix.

Il a aussi la capacitĂ© de convenir Ă beaucoup plus de clients par rapport Ă des tĂ©lĂ©phones premium dont le prix reste très onĂ©reux. Ă€ moins de 200 euros pour le smartphone, vous ne pourrez pas ĂŞtre déçu. Cette offre spĂ©ciale prĂ© Black Friday est probablement l’une des meilleures offres que l’on puisse voir sur Amazon.

CĂ´tĂ© fiche technique, le Redmi Note 9 Pro possède un Ă©cran LCD de 6,7 pouces. La camĂ©ra selfie est intĂ©grĂ©e directement dans l’Ă©cran sous forme de bulle, ce qui permet un beau gain de place sur toute la dalle avant. Grâce Ă cette mĂ©thode, le ratio Ă©cran/corps du tĂ©lĂ©phone est de 84%, c’est consĂ©quent pour un smartphone entrĂ©e de gamme. Le verre Gorilla Glass 5 Ă©vite les risques de rayures, ce qui vous Ă©vitera une dĂ©sillusion après l’achat.

Le Redmi Note 9 Pro est au top de sa catĂ©gorie cĂ´tĂ© photo, c’est sur ce point qu’il vient taquiner les smartphones milieux de gamme. Son prix reste plus accessible que ces derniers tandis qu’il se dote d’un quadruple module avec capteur principal de 64 MP. On retrouve aussi un capteur ultra grand-angle, un objectif macro et capteur de profondeur. La capacitĂ© de stockage de l’appareil est de 64 Go, mais vous pouvez Ă©tendre grâce Ă des microSD ou nano-SIM.

Outre la photo, le Redmi Note 9 Pro se dĂ©fend bien cĂ´tĂ© photo. Il intègre une batterie de 5 020 mAh, c’est plus que beaucoup de modèles prĂ©sents sur le marchĂ©, mĂŞme des smartphones premium. L’autonomie affichĂ©e vous permet de tenir 2 jours. CĂ´tĂ© puissance, le tĂ©lĂ©phone a droit Ă une puce Qualcomm Snapdragon 720G qui saura très bien rĂ©pondre aux attentes du grand public.

Le prix du Redmi Note 9 Pro fait qu’on ne s’attendait pas Ă ce que le tĂ©lĂ©phone profite de la puce la plus rĂ©cente du constructeur. MalgrĂ© tout, elle est bien pour un usage quotidien, vous n’en souffrirez pas. Au global, ce tĂ©lĂ©phone est idĂ©al pour un usage au quotidien, que ce soit pour la photo, l’autonomie ou autre.

Le Redmi Note 9 Pro Ă prix fou chez Amazon

C’est une surprise que de voir le Redmi Note 9 Pro Ă un tel prix sur Amazon. Le Black Friday n’a pas encore commencĂ© sur le site marchand qu’il affiche dĂ©jĂ des deals de ce calibre. Le prix du smartphone Ă©tait dĂ©jĂ attrayant sans rĂ©duction, mais lĂ il devient imbattable. Attention, le stock devrait partir Ă toute vitesse.

D’ordinaire, le dĂ©lai de retour sur Amazon est de 30 jours. Mais pour cette pĂ©riode, le marchand fait encore mieux et vous offres la possibilitĂ© de renvoyer un produit jusqu’au 31 janvier 2021, que ce soit le Redmi Note 9 Pro ou n’importe quel autre produit. C’est super pour la pĂ©riode et plus long que chez la majoritĂ© de ses rivaux comme Fnac qui se limitent Ă 14 jours.

Avec ce nouveau dĂ©lai, vous avez tout le loisir de sĂ©curiser vos cadeaux de NoĂ«l ce week-end dĂ©jĂ . Vous pouvez choisir le Redmi Note 9 Pro Ă prix barrĂ© pour l’offrir lors des fĂŞtes, vous aurez tout le mois de janvier pour faire le retour si son destinataire n’est pas comblĂ©. Cela vous Ă©vitera d’avoir Ă le revendre ailleurs, sachant que le marchand vous rembourse en intĂ©gralitĂ©.

Pour Black Friday, Amazon devrait faire très fort cette annĂ©e. On voit dĂ©jĂ des offres en amont, comme celle sur le Redmi Note 9 Pro. Le marchand prĂ©fère Ă©taler les promos pour ne pas avoir trop de pression sur ses entrepĂ´ts. Pour les clients, mieux vaut sĂ©curiser son achat au plus vite : les dĂ©lais de livraison sont dĂ©jĂ rallongĂ©s, donc autant faire son achat avant NoĂ«l – dès ce samedi.

