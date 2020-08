Bon plan : les robots aspirateurs de chez iRobot sont en promotion !

Ces petits robots aspirateurs ont convaincu beaucoup d’entre vous. La marque numéro une des ventes, iRobot possède beaucoup de références ! C’est pour ça que nous vous avons trié et relevé les meilleurs bons plans. À l’origine, les robots aspirateurs avaient comme seule fonction d’aspirer. Cependant, le temps à su faire évoluer les choses c’est pour ça que l’iRobot Brava est né, un robot laveur de sol ! Celui-ci combiné à un de ses confrères sera parfait pour avoir une maison propre tous les jours sans aucun effort.

iRobot Braava 390t

Ce robot remplacera votre corvée de serpillère (panosse, wassingue, pâte, cinse, etc.). Le iRobot Braava 390t pourra laver le sol de votre domicile ou même les multiples bureaux de votre entreprise. Le robot pourra passer un coup de balai dans un endroit de 92 m² de surface avec la fonction « un passage ». Cette fonction permet simplement de balayer la poussière, la saleté ou même les poils d’animaux. Néanmoins, sa fonction la plus intéressante est son nettoyage humide. Si vous souhaitez utiliser celle-ci, vous devrez utiliser la fonction « trois passages ». Le iRobot Braava 390t nettoiera votre maison pour qu’elle soit propre à votre retour.

En plus de ça, le robot possède un mode de navigation très intelligent nommé iAdapt 2.0. Celle-ci permet au iRobot Braava de se souvenir des précédents passages afin de ne pas y repasser. Vous pourrez l’utiliser sur tous types de sols ! Le robot laveur est vendu avec quatre lingettes réutilisables en microfibre. Il est disponible sur Amazon au prix de 199 € au lieu de 349 € soit 43 % de réduction !

iRobot Braava 390t

iRobot Roomba 971

C’est le robot aspirateur le plus vendu par iRobot. Celui-ci sera parfait pour aspirer n’importe quel type de sol. Sa puissance d’aspiration permet à l’iRobot Roomba 971 d’effectuer un nettoyage performant et en profondeur. Ces capteurs permettent d’analyser la maison et les saletés présentes. Des capteurs qui définiront la puissance d’aspiration du robot aspirateur. D’ailleurs, la capacité d’aspiration est cinq fois supérieure à celle d’une robot aspirateur classique. Le Roomba 921 revient à sa base lorsqu’il sera déchargé ou quand il aura fini le travail. Grâce à la technologie Imprint, le iRobot Roomba 971 fonctionne en duo avec le Braava jet M6 afin de passer la serpillère derrière lui. Rentrer dans une maison propre n’aura jamais été aussi facile ! Vous pourrez le trouver sur Amazon au tarif de 399 € au lieu de 499 € soit 20 % de réduction !

iRobot Roomba 971

iRobot Roomba 981

C’est à l’un des derniers nés de la marque ! Il est même l’un des plus puissants robots aspirateurs ! Le iRobot Roomba 981 possède des capteurs de nouvelles générations afin d’analyser le niveau de saleté des zones nettoyé. Celui-ci pourra augmenter le niveau d’aspiration pour récolter tout ce qui se trouve sur son passage pour un nettoyage efficace et en profondeur. La capacité d’aspiration est cinq fois supérieure que le Roomba 971. Comme le robot aspirateur présenté ci-dessus, le Roomba 981 vous permettra d’avoir une maison saine à votre retour du travail. Vous pourrez délimiter les zones qui ne doivent pas être nettoyées comme autour de la gamelle du chien ou du chat. Il est également pilotable directement depuis l’application dédiée ou par votre voix grâce à Amazon Alexa. Il est disponible chez Amazon au prix de 439 € au lieu de 699 € soit 260 € d’économie !

iRobot Roomba 981

D’autres modèles de robot aspirateur sont en promotion !

Amazon, le géant du e-commerce c’est que toutes les bourses sont différentes selon les foyers. D’ailleurs, il casse les prix d’autre robot aspirateur de chez iRobot ! Vous pourrez retrouver le Roomba e5154 pour 299 € au lieu de 499 € soit 40 % de réduction immédiate. Le iRobot Roomba 692 est également en promotion sur le e-commerçant ! Il est disponible sur le site à 229 € au lieu de 399 € soit 43 % d’économie !