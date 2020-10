Bon plan : les robots aspirateurs iRobot sont en promotion sur Amazon

Passer l’aspirateur peut prendre du temps surtout si vous avez une grande maison. Les animaux mettent des poils partout et vos enfants tapissent le sol de miettes de pain après leurs gouters. Prenez du temps pour vous et laissez les robots aspirateurs de la marque iRobot gérer la propreté de votre maison à votre place. D’ailleurs, ils sont en promotions sur Amazon. Le premier modèle est à 199 € au lieu de 399 € soit 50 % de réduction.

iRobot Roomba 692 : le robot aspirateur à moins de 200 €

Pourquoi acheter le Roomba 692 alors qu’il existe des robots aspirateurs à main beaucoup moins cher et tout aussi performant ? La marque iRobot totalise trente ans d’expertises dans le milieu de la robotique. Ils ont réussi à vendre plus de trente millions de robots aspirateurs à travers le monde. Hormis un succès indéniable, le robots aspirateur tel que le Roomba 692 sera votre compagnon de ménage idéal. Il possède des fonctionnalités qui vous feront gagner du temps et vous permettront par la même occasion de rentrer du travail dans une maison propre.

Grâce à ses différents capteurs, le Roomba 692 peut analyser le taux de salissure qu’il aspire. Il procède en trois étapes. La première permet au robot d’aspirer la poussière. La seconde capture les saletés. La dernière permet quant à elle d’aspirer les petits débris sur le sol ou sur les tapis, très pratique pour les miettes de pain ou les croquettes de chats par exemple. Mieux qu’un aspirateur, un assistant de nettoyage personnel, le iRobot Roomba 692 pourra vous suggérer des programmes de nettoyage spécifique selon la journée, l’heure ou la saison. En effet, vous pourrez le programmer pour qu’il aspire plus souvent le sol pendant la saison où les allergies se propagent.

Un robot aspirateur connecté

Vous pouvez le contrôler à distance à l’aide de l’application que vous trouverez gratuitement sur le Google Play Store ou l’App Store. D’ailleurs, c’est dans l’application que vous pourrez programmer les jours ou les heures de nettoyage. Vous pourrez programmer le Roomba 692 en quelques secondes pour qu’il aspire votre salle à manger votre repas. Les assistants vocaux tels que Google Assistant ou Amazon Alexa sont également compatibles avec le robot aspirateur. Cependant, il faudra posséder un appareil avec un de ces deux assistants vocaux pour profiter de cette fonctionnalité. En tout cas, aspirer les sols durs ou les tapis sera un jeu d’enfant avec le iRobot Roomba 692. Il est disponible sur Amazon avec d’autres modèles de la même marque au prix de 199 € au lieu de 399 € soit une belle réduction de 200 €.

