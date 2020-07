Bon plan : les Samsung Galaxy A51 et A71 en chute libre chez Amazon 🔥

Encore un bon plan auquel on ne s’attendait pas ce lundi : les Samsung Galaxy A51 et A71 sont en vente flash sur Amazon. Les deux smartphones du corĂ©en se placent sur le crĂ©neau milieu de gamme avec des rapports qualitĂ© prix sans aucun doute. Avec les rĂ©ductions affichĂ©es en cours, c’est magique. Le Samsung Galaxy A51 est Ă 277€ au lieu de 379€ tandis que le A71 passe Ă 361€ au lieu de 479€.

Samsung excelle Ă tous les niveaux. Ses smartphones A10 se positionnent en force sur l’entrĂ©e de gamme, ses A51 / A71 sur le milieu de gamme et les S20 sur le haut de gamme. Le corĂ©en n’a nĂ©gligĂ© aucun dĂ©tail, et il propose parmi les meilleurs rapport qualitĂ© prix sur tous les crĂ©neaux de smartphones. Avec les rĂ©ductions actuelles disponibles sur le site Amazon (quel que soit le modèle), Samsung devient bien plus abordable.

Ce n’est pas une surprise si les Samsung Galaxy A51 et A71 figurent dans le Top 10 des meilleures ventes de smartphones sur la plateforme marchande. Ces deux appareils figurent aussi parmi les meilleures ventes du constructeur asiatique. Entre 250€ et 400€, c’est le montant que sont prĂŞts Ă dĂ©penser une large majoritĂ© de français pour leur appareil.

Les Galaxy A51 / A71, les pépites Samsung

Si vous cherchez un smartphone qui ne soit pas trop cher, mais qui bĂ©nĂ©ficie de caractĂ©ristiques performances, vous y ĂŞtes. Le Samsung Galaxy A51 est le moins cher des deux modèles. LĂ oĂą se distingue du Galaxy A71, c’est sur son offre photo qui est (lĂ©gèrement) moins bonne : le capteur principal offre 64 MP pour le premier, contre 48 MP pour le moins cher. De mĂŞme, l’Ă©cran du Galaxy A51 mesure 6,5 pouces contre 6,7 pouces pour le Galaxy A71. Cela dit, les deux Ă©crans sont grands, la diffĂ©rence ici n’est pas si importante.

LĂ oĂą le Samsung Galaxy A71 se distingue davantage du A51, c’est sur la puissance du produit. En effet, il est muni du processeur Qualcomm Snapdragon 730 – mais surtout de 6 Go de RAM. Pour le A51, il n’y a que 4 Go de RAM. Autrement dit, la version plus chère sera meilleure si vous jouez beaucoup aux jeux sur mobile. Enfin, on rappellera que la batterie est lĂ©gèrement plus grosse sur le Galaxy A71 (4 500 mAh contre 4 000 mAh pour le A51). Cela dit, vu que le Galaxy A71 est plus puissant, la batterie dure plus ou moins la mĂŞme durĂ©e sur les 2 modèles.

Enfin, si les Galaxy A51 et A71 plaisent autant, c’est aussi pour leur système d’exploitation. Le corĂ©en utilise Android avec une customisation maison : OneUI. Il y a beaucoup de gens qui considèrent cette surcouche comme la meilleure de tout le marchĂ©. Nous avons fait un test le Galaxy A51 ici, nous avons Ă©tĂ© sĂ©duit Ă tous les niveaux. Avec la rĂ©duction en plus disponible chez Amazon, « la question, elle est assez vite rĂ©pondue ».

Pourquoi les prendre sur Amazon pour les soldes ?

Amazon a Ă©tĂ© obligĂ© de dĂ©caler son Prime Day Ă cause de la pandĂ©mie. Par consĂ©quent, il mise tout sur les soldes – et il fait de l’ombre Ă ses concurrents. Sur les smartphones, il est loin devant les autres acteurs, avec zĂ©ro doute. Que ce soit sur les marques Apple, Xiaomi, Huawei ou Samsung, il est tout simplement excellent. Quelle que soit la marque que vous voulez acheter, elle est en rĂ©duction.

En utilisent un Samsung Galaxy A51 ou A71 sur Amazon en ce moment, vous avez donc 30% de remise en direct. C’est assez fort quand on sait que ces smartphones n’ont mĂŞme pas une annĂ©e d’anciennetĂ©. Ce sont des produits d’excellente qualitĂ©, et c’est probablement le meilleur compromis de toute la gamme Samsung. Si vous avez besoin de vous en convaincre, Amazon vous offre une pĂ©riode qui sert de sĂ©curitĂ©.

Pendant 30 jours, vous pouvez tester le Samsung Galaxy A51 (ou le A71) chez vous. A tout instant, s’il ne vous plait plus, Amazon s’engage Ă le reprendre neuf et Ă vous le rembourser. C’est un bon moyen d’avoir une sĂ©curitĂ© quand vous achetez des produits sur le web. Vous ne prenez ainsi aucun risque, vous pouvez pleinement tester le produit pour vous assurer qu’il rĂ©ponde Ă vos attentes.

Ce qui sera plus difficile en ce lundi, c’est de rĂ©ussir Ă obtenir ces smartphones Ă ce prix-lĂ . En effet, le nombre d’unitĂ©s de ce Galaxy A51 et A71 en soldes sur Amazon est très limitĂ©. Les mini prix peuvent disparaitre Ă tout instant. C’est donc Ă vous d’ĂŞtre vraiment très efficace pour ne pas vous voir ce deal passer sous votre nez.

