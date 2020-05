Bon plan : les Samsung Galaxy A51 et A71, leur prix en baisse

RED by SFR, ce ne sont pas que des forfaits mobiles. L’opérateur vend aussi des modèles de smartphones et propose des opérations spéciales de réduction. C’est aujourd’hui le prix des derniers venus de la gamme A, les Samsung Galaxy A51 et Galaxy A71 qui est en forte baisse, avec 90€ de réduction sur chacun des modèles.

Lancé au prix de 379€, le Galaxy A51 est proposé aujourd’hui à 289€, soit une réduction de 24%. De son côté, le Galaxy A71 passe de 479€ à 389€, ce qui leur permet d’avoir un rapport qualité-prix imbattable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au premier trimestre de l’année 2020, Samsung a vendu 6 millions de Galaxy A51, et c’est le modèle le plus populaire sur Android.

Samsung leader incontesté du milieu de gamme

Depuis des années, les Galaxy A tirent les ventes de smartphones vers le haut chez Samsung. Les deux modèles en promo chez RED by SFR, sont les toutes dernières évolutions de cette gamme. Ils sont très proches, mais bien différents. Le Galaxy A51 est un téléphone très complet, et le A71 une version améliorée, avec un meilleur capteur photo principal et un écran légèrement plus grand (6,7″ vs 6,5″).

Le point fort des smartphones Samsung, c’est la présence de OneUI. La surcouche de la marque a fait un bon en avant depuis 2 ans, et est l’une des plus agréables sur Android. Les deux smartphones nous ont bluffés pendant nos tests, et sont parmi les meilleurs choix sur le segment milieu de gamme. Avec cette chute de prix de 90€ chez RED by SFR, c’est très difficile de trouver un meilleur compromis.

Galaxy A51 vs A71, quel est le meilleur choix ?

Les deux smartphones en réduction chez RED by SFR sont similaires sur beaucoup de points. Ils utilisent la même sur-couche Android, et le design est identique, le A71 étant une version un peu plus grande que le A51. Si le A51 est idéal pour un bon nombre d’utilisateurs, le A71 ajoute 0,2 pouce à l’écran, mais surtout un meilleur combo SoC RAM avec son Snapdragon 730 et ses 6 Go de RAM (contre 4 Go pour le A51).

La taille des batteries (4500 mAh vs 4000 mAh) est différente, mais l’autonomie au quotidien est quasi la même, le A71 ayant un plus grand écran. L’autre atout du Samsung Galaxy A71 c’est au niveau de la photo. Les deux smartphones proposent trois capteurs identiques, mais le capteur principal du A71 diffère du A51 avec 64 Mpx contre 48 Mpx.

Cette vente flash chez RED by SFR est donc parfaite si vous voulez avoir le best-seller Android du moment à prix cassé, le Galaxy A51, ou sa version améliorée au même prix, à savoir le Galaxy A71.

RED by SFR baisse les prix des forfaits… et des smartphones

RED semble s’être fait une spécialité des promotions. Très régulièrement, l’opérateur mobile lance des ventes flash sur sa gamme de forfaits mobiles, mais aussi sur les smartphones de dernière génération. Après une opération pour le lancement des nouveaux iPhone SE, ce sont les Samsung Galaxy A51 et A71 qui sont en réduction aujourd’hui. Il faudra se dépêcher d’en profiter car cette offre ne va pas durer.

L’offre de forfaits mobiles RED by SFR est assez simple à lire, avec une offre unique agrémentée d’options. Jusqu’au 20 mai à 19h30, l’opérateur propose une très belle vente flash sur un forfait illimité 100 Go. Par défaut, il propose en parallèle une version avec 60 Go de data à un prix plus contenu. Ci-dessous, vous pouvez voir le prix d’un forfait sans engagement, que vous pouvez facilement coupler avec un Samsung Galaxy A51 ou A71.