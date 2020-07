Bon plan : les Samsung Galaxy S20 en chute libre (Buds offerts) !

Samsung a décidé de frapper très fort ce weekend avec de très fortes réductions sur les Galaxy S20 et les S10. Outre des remises conséquentes sur chacun des produits, on a aussi droit à une paire de Galaxy Buds offerts pour l’achat d’un appareil des gammes Galaxy S20 et S10.

Les remises sont toutes conséquentes, c’est indéniable, surtout si on prend en compte les prix de base des deux modèles concernés. Amazon n’est pas le seul à pouvoir vous faire réaliser des économies, car Samsung lui-même casse les prix sur les smartphones en proposant ses écouteurs sans fil Galaxy Buds gratuitement.

Si vous voulez voir toutes les réductions Samsung, c’est par là :

Voir les offres Samsung

Dévoilés par la marque il y a un an à l’occasion du MWC 2019, les Samsung Galaxy S10 font toujours partie des smartphones les plus populaires du marché. L’année suivante, le constructeur a levé le voile sur les Samsung Galaxy S20, des téléphones qui se présentent comme les dignes successeurs des trois modèles présentés un an plus tôt. Compte tenu de la sortie de la nouvelle gamme, les Samsung Galaxy S10 ont vu leur prix baisser. Ces tarifs deviennent encore plus séduisants avec les réductions proposées dans le cadre de la vente flash des différents marchands. Mais les prix cassés sur les S20 sont aussi très intéressants.

Sur les trois modèles de la gamme, ce sont les Samsung Galaxy S10 et S10+ qui profitent de belles remises chez Amazon et Samsung. Les deux smartphones ont droit à des écrans assez imposants, ce qui conviendra à tous les utilisateurs en quête d’une dalle conséquente sans pour autant dépenser trop. Le constructeur n’a pas fait le choix de la traditionnelle encoche au profit d’une caméra directement intégrée dans l’écran. C’est cette méthode qui permet un beau gain de place pour un écran de taille. Sur le store officiel Samsung, ce sont les S20, S20+ et S20 Ultra qui ont droit à des promotions.

Grosse baisse des prix pour le Samsung Galaxy S10

S’ils étaient déjà attractifs avant la promotion sur Amazon et Samsung, les Samsung Galaxy S10 deviennent encore plus séduisants. Ils se dotent d’une fiche technique solide qui contribue à leur succès, ce qui explique pourquoi il est aussi plaisant de retrouver une telle remise sur ces deux modèles. Les Samsung Galaxy S10 et S10+ se positionnement comme deux modèles haut de gamme, tandis que le Samsung Galaxy S10e fait office de smartphone plus compact.

D’ordinaire, le mois de juillet est assez calme du côté des marchands en ligne. Mais Amazon aime bouleverser les traditions et faire quelques surprises semblables à cette remise sur les Samsung Galaxy S10. Les deux modèles bénéficient d’une baisse des prix de 200 euros chacun, c’est une remise rare sachant que les précédentes n’atteignaient que très rarement un tel niveau. Le montant des économies représente une véritable affaire pour tous ceux qui souhaiteraient se tourner vers un smartphone haut de gamme très populaire.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Avec cette promotion signée Amazon, les Samsung Galaxy S10 voient leur prix chuter, si bien que cette baisse radicale est d’environ -40% par rapport aux prix de base des téléphones. Si le tarif est séduisant, il l’est encore plus quand on prend en compte la popularité et l’attrait des smartphones concernés. Chez le marchand en ligne ou directement chez Samsung, les promotions de ce niveau sont plutôt rares et font quelques apparitions à peine. Dès leur sortie, les deux modèles se sont hissés au rang des smartphones sous Android les plus populaires du marché, une place qu’ils n’ont pas quittée même si la marque a dévoilé sa nouvelle gamme.

Si elle est de -40%, cette promotion représente des économies de 200 euros sur les Samsung Galaxy S10. Suite à la présentation de la gamme, les smartphones sont devenus très populaires en raison de leurs caractéristiques, dont leur puissance respective. Nul doute qu’ils font encore partie de cette catégorie haut de gamme à ce jour. Il faut le noter, vous avez droit à la même garantie constructeur chez Amazon et chez le fournisseur officiel.

Le Samsung Galaxy S10+ est le modèle le plus premium de la gamme des trois smartphones présentés par le constructeur. Il embarque un grand écran AMOLED de 6,4 pouces tandis qu’on retrouve un puissant processeur Exynos 9820. Le reste de la fiche technique de ce téléphone premium contribue aussi à son succès sur le marché, ce qui signifie que la vente flash va disparaitre dans quelques heures —sachant que les stocks sont très restreints sur Amazon.

À petit prix sur Amazon, le Samsung Galaxy S10+ répond aux attentes des adeptes de la photo avec son triple module photo arrière. À l’avant, on retrouve une double caméra installée directement dans un coin de l’écran. Ce choix de Samsung permet au téléphone de profiter d’un impressionnant ratio écran/corps de 88,9%. Le constructeur est aussi à la hauteur avec OneUI, une surcouche Android qui coche les bonnes cases côté interface et expérience utilisateur. Elle est très aboutie, ce qui n’est pas encore le cas de certaines solutions des concurrents de la marque.

Samsung Galaxy S10 ou S20, à vous de choisir

Si vous choisissez un Samsung Galaxy S10 sur Amazon dans le cadre de cette offre flash, sachez que vous avez droit à quelques avantages. Le prix est évidemment le prix, puisque les remises affichées par le marchand sont d’environ -40%. Actuellement, il s’agit du meilleur prix du marché. Les modèles ont la puissance et la robustesse nécessaire pour rester parmi les smartphones les plus populaires pendant encore un bon moment.

C’est une offre de choix sur les Samsung Galaxy S10, ce qui veut logiquement dire que la promotion affichée risque de disparaitre très vite. Amazon a tendance à limiter les stocks sur les smartphones profitant d’une telle remise, si bien qu’il est possible que l’offre ne soit plus disponible d’ici quelques heures. Si vous avez le budget, toute la gamme S20 est meilleure sur tous les points, et sur le podium des meilleurs smartphones en 2020.

Dans le cas où vous avez été trop rapide, Amazon vous offre une seconde chance après l’achat du Samsung Galaxy S10. Vous avez droit à un délai de rétractation de 30 jours, ce qui vous permet de tester le téléphone et de le renvoyer s’il ne vous plait pas. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un remboursement intégral sur l’article. Chez Samsung, cette même période est de 15 jours.

