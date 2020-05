Bon plan : les Samsung Galaxy S10 et S10e sont en chute libre 🔥

Au cours de la semaine, Fnac a lancĂ© l’opĂ©ration spĂ©ciale « 6 jours pour concrĂ©tiser vos projets » et Darty a dĂ©voilĂ© « Les jours optimistes ». Les deux marchands en ligne proposent d’excellentes offres flash jusqu’Ă ce soir minuit, c’est donc l’occasion d’en profiter et de se faire plaisir. Nous avons regardĂ© les offres un peu plus en dĂ©tail afin de vous partager celles qui semblent le plus convaincantes.

Actuellement, les Samsung Galaxy S10, S10e et S10+ profitent de remises extraordinaires, si bien qu’ils atteignent des tarifs jamais vus auparavant. Les promotions vont jusqu’Ă -40%, ce qui reprĂ©sente des Ă©conomies rĂ©elles allant de 200 Ă 400 euros. Ces offres flash ne seront pas en ligne très longtemps, car les stocks sont très limitĂ©s et risquent de s’Ă©couler très vite. Voici les meilleurs plans :

Toute la gamme de Samsung Galaxy S10 bĂ©nĂ©ficie de rĂ©ductions alors que les smartphones ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s Ă l’occasion du MWC 2019, soit il y a un peu plus d’un an. Les Galaxy S20 ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s il y a peu par le numĂ©ro un mondial du marchĂ©, ce qui a pour effet de faire grimper fortement l’excellent rapport qualitĂ©-prix des tĂ©lĂ©phones —particulièrement lors des offres flash chez Fnac et Darty.

Le Samsung Galaxy S10e se positionne comme le smartphone le plus compact de la gamme, ce qui signifie aussi que c’est le plus abordable des 3 tĂ©lĂ©phones du corĂ©en. Les adeptes des Ă©crans plus petits se tourneront vers le Galaxy S10e tandis que les autres pourront choisir grands Ă©crans des Galaxy S10 et Galaxy S10+. On le rappelle, la gamme Galaxy S du constructeur se positionne parmi les rivaux directs des derniers iPhone d’Apple.

Ă€ l’occasion de cet Ă©vĂ©nement spĂ©cial Fnac, les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ ont droit Ă des baisses de prix qui rendent les smartphones vĂ©ritablement attractifs. C’est Ă©galement le cas de nombreux autres produits dont les prix chutent cette semaine. Fnac et Darty montrent ainsi qu’ils continuent Ă proposer des petits prix alors que les French Days devaient avoir lieu, mais que l’opĂ©ration sera finalement repoussĂ©e – voire mĂŞme annulĂ©e.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10e :

L’opĂ©ration « 6 jours pour concrĂ©tiser vos projets » de Fnac se prĂ©sente comme la parfaite occasion de trouver les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ Ă prix mini. On le rappelle, les promotions peuvent vous permettre d’Ă©conomiser entre 200 et 400 euros sur ces smartphones premium. Ainsi, vous avez la possibilitĂ© de profiter d’un nouveau tĂ©lĂ©phone de qualitĂ© Ă un tarif plus que prometteur. Si vous choisissez un smartphone Samsung chez Fnac ou Darty, la garantie constructeur est la mĂŞme que si vous aviez achetĂ© le tĂ©lĂ©phone auprès de la marque.

Sans trop entrer dans les dĂ©tails techniques, il faut rappeler que le Samsung Galaxy S10e actuellement en promo chez Fnac se dote d’un Ă©cran AMOLED de 5,8 pouces et du SoC Exynos 9820 dĂ©veloppĂ© par le constructeur lui-mĂŞme. Ă€ l’arrière, le smartphone se dote d’un double module photo contre une camĂ©ra poinçonnĂ© dans l’Ă©cran avant, ce qui permet de gagner plus de place qu’une encoche. Tous les modèles embarquent OneUI, une surcouche maison Android qui permet de profiter d’une interface et d’une expĂ©rience utilisateur aboutie par rapport Ă celles de certains de ses rivaux.

Les smartphones premium Samsung Galaxy S10 et S10+

Dans le cadre des opérations de Fnac et Darty, les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ ont droit à des promotions, mais ce ne sont pas les seuls smartphones à avoir droit à une baisse des prix. Les Huawei P30 et P30 Lite et le Xiaomi Mi 9T Pro ont aussi eu droit à de belles réductions, au même titre que les Honor 20 ou encore les Redmi Note 8T de Xiaomi. Plusieurs modèles assez populaires sont donc mis en avant à des prix mini sur les sites web des deux marchands.

Si vous faites le choix d’un Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ chez Fnac, vous ĂŞtes ainsi certain de faire des Ă©conomies sur votre smartphone. Toutefois, ces prix mini signifient Ă©galement que les offres flash en cours ne dureront pas longtemps. Les stocks sont limitĂ©s et les 200 Ă 400 euros d’Ă©conomies sur les modèles risquent d’attirer les foules dans les heures Ă venir. Soyez rapide si vous ne voulez pas risquer d’ĂŞtre déçu et de rater cette belle promotion.

Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop rapide en choisissant votre Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+, sachez que Fnac vous fait profiter d’un dĂ©lai de rĂ©traction de 15 jours. Au cours de cette pĂ©riode, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer votre tĂ©lĂ©phone pour ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© sur votre achat. La pĂ©riode est largement suffisante pour se rendre compte que le Samsung Galaxy S10 ne vous convient finalement pas.

