Bon plan : le Samsung Galaxy S10 et S20 à prix cassé pour la rentrée 🔥

Pour la rentrée, Samsung a décidé de faire de belles promotions sur ses excellents Galaxy S10 et S20. À cette occasion, vous avez quelques jours pour choisir votre smartphone et faire des économies sur ce nouvel appareil. Attention, ces offres spéciales expirent bientôt, il faut faire vite.

Les Samsung Galaxy S10 et S20 ont le droit à de belles remises ce week-end. La marque ne fait pas beaucoup de remises —du moins en dehors des opérations comme le Back to School. C’est donc une belle opportunité actuellement que de voir ces smartphones en réduction sur le site officiel, sachant qu’il offre aussi des avantages que l’on ne retrouve pas ailleurs.

Bonus : sur les Samsung S20, vous recevez aussi la garantie Samsung Care+ gratuitement avec le code CAREPLUS (valeur : 149€). A cela, vous recevez jusqu’à 100€ de bonus de reprise en plus sur votre ancien smartphone. Enfin, la boutique Samsung vous donne aussi 30€ de réduction sur une coque ou un étui.

Pour voir la boutique officielle Samsung, c’est par ici :

Découvrir les offres Samsung

Les Samsung Galaxy S10 ont été présentés à l’occasion du MWC de 2019. S’ils ont un an maintenant, ils se positionnent encore dans la catégorie des smartphones les plus populaires du marché. En 2020, la marque coréenne a présenté les Galaxy S20, une gamme qui se situe dans la lignée des précédentes versions. Une fois de plus, les nouveaux appareils sont très premium et à la hauteur du numéro 1 mondial du secteur.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les smartphones qui ont le droit aux plus fortes promotions, ce qui semble logique car les Galaxy S20 sont des modèles plus récents. Ces deux téléphones sont les plus premium de la gamme officialisée lors du MWC de l’an dernier. Les appareils ont une double caméra sur la dalle, ce qui permet un gain de place sur la partie avant. Samsung a fait de même avec la gamme des Galaxy S20 de cette année.

Samsung pousse ses Galaxy S10 et S10+

Pas de doute, les Samsung Galaxy S10 étaient déjà séduisants avant leur promotion dévoilée pour le Black to School. Ces remises ne font qu’améliorer un rapport qualité prix déjà extra par le passé. Ces modèles se sont placés parmi les meilleurs smartphones du marché en 2020 après avoir gagné cette place dès leur sortie. Il est très appréciable de voir que ces téléphones haut de gamme bénéficier de réductions lors de cette période —le Galaxy S10e étant un modèle plus compact que les autres.

Habituellement, le mois d’août est assez calme du côté du fabricant, surtout quand les soldes sont terminés. Mais Samsung a choisi de surprendre ses clients en dévoilant son Back to School avec un peu d’avance. Les Galaxy S10 et S10+ ont le droit à des remises de 210 euros, ce qui est rare pour être souligné plus d’une fois. Les remises de la marque atteignent rarement un tel niveau.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Les Samsung Galaxy S10, mais aussi les Galaxy S20 profitent de prix cassés lors de ce Back to School. Pour les premiers de cette liste, on retrouve des promotions affichées de -40%, ce qui représente presque la moitié du prix initial du modèle. C’est un plaisir de voir de tels tarifs sur ces smartphones qui ne cessent de conquérir le marché depuis leur sortie. Que ce soient les Samsung Galaxy S10 ou Galaxy S20, les offres sont attrayantes ce week-end.

Ces promotions de -40% font chuter les tarifs des Samsung Galaxy S10 de 210 euros, un montant important dans le cadre de l’achat d’un nouveau téléphone. Les deux smartphones en promo ce jour sont à la hauteur côté caractéristiques techniques, que ce soit pour ce qui est de la photo ou la performance. Ils sont parmi les téléphones les plus populaires sur le marché des appareils tournant sous Android.

Samsung Galaxy S10 ou S20, lequel prendre ?

C’est un fait, les deals de Samsung sur les Galaxy S10 et S20 officialisés pour le Back to School sont très agressives. Vous avez droit à vraiquelques avantages supplémentaires en plus des 210 euros d’économies sur les Galaxy S10 et 160 euros sur les Galaxy S20. En fonction du modèle choisi, la marque vous offre sa garantie Samsung Care+ pendant 2 ans avec le code CAREPLUS (jusqu’au 31 août).

Le fait de choisir votre prochain smartphone sur la boutique officielle de Samsung, Back to School ou non, vous permet également de bénéficier du service UP2YOU. Jusqu’à la fin du mois d’août, vous pouvez louer votre Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra et avoir de 80 euros de réduction avec le code UPS20 (39 euros au lieu de 119 euros). Ce service pourrait vous convaincre si vous hésitez encore entre les Galaxy S10 et S20. Vous avez aussi la possibilité d’échelonner le paiement selon le modèle choisi sur la boutique officielle de la marque.

Lors de ce Back To School, Samsung ne fait seulement des promotions sur les Galaxy S10 et S20. En plus de ces deux gammes d’excellentes factures, vous avez la possibilité de trouver de belles remises sur les téléviseurs 4K, d’autres produits haut de gamme de la marque coréen, profitez-en.

Pour voir les deals sur les Samsung Galaxy S10 et S20, c’est ici :

Découvrir les offres Samsung