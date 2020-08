Bon plan : les Samsung Galaxy S10 et S20 sont en chute libre 🔥

Pour ce week-end, Samsung a décidé de frapper fort en faisant chuter lourdement le prix des Galaxy S10 et S20. Vous avez la possibilité de vous faire plaisir avec les deux gammes tout en réalisant des économies conséquentes lors de ce Back to School anticipé de la marque.

Toutes les promos affichĂ©es sur les Samsung Galaxy S10 et S20 sont consĂ©quentes. Il est assez rare que le constructeur lui-mĂŞme prĂ©sente de tels tarifs sur sa boutique officielle. Le constructeur est bien dĂ©cidĂ© Ă prendre de l’avance sur le Back to School de septembre pour faire profiter ses clients de deals flash lors de ce week-end. Disponible en prĂ©commande, le Galaxy Note 20 bĂ©nĂ©ficie aussi de quelques avantages.

Les Samsung Galaxy S10 ont Ă©tĂ© officialisĂ©s par la marque Ă l’occasion du MWC de 2019. Un an plus tard, la gamme fait toujours partie des smartphones les plus populaires du marchĂ©. En 2020, le constructeur a dĂ©voilĂ©s les dignes successeurs de ces modèles en officialisant les Galaxy S20, trois nouveaux modèles encore plus haut de gamme que les prĂ©cĂ©dents. Grâce Ă la sortie de ces appareils, les Galaxy S10 ont vu leur prix baisser comme c’est habituellement le cas Ă la sortie d’une nouvelle gamme. Avec les remises affichĂ©es par Samsung lors de ce Back to School, ils deviennent encore plus attractifs. Les Galaxy S20 ne sont pas Ă©pargnĂ©s par les remises.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont logiquement les plus impactĂ©s cĂ´tĂ© prix sur la boutique officielle de la marque. Les deux smartphones haut de gamme sont les modèles les plus haut de gamme des trois smartphones prĂ©sentĂ©s en mĂŞme temps. Ils embarquent un Ă©cran imposant qui plaira Ă tout ceux souhaitant profiter d’une dalle de taille consĂ©quente sans pour autant devoir mettre excessivement la main Ă la poche. Pour ce faire, la marque s’est tournĂ©e vers une camĂ©ra poinçonnĂ©e directement dans l’Ă©cran, ce qui offre un gain de place plus intĂ©ressant. C’est pareil pour les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ voient leur prix chuter

DĂ©jĂ intĂ©ressants avant la promotion de Samsung, les Galaxy S10 n’en deviennent qu’encore plus attractifs. Leurs caractĂ©ristiques techniques ont très largement contribuĂ© Ă leur succès et justifient qu’ils se positionnent encore parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© en 2020. C’est donc un plaisir de retrouver des deals de choix sur ces modèles. Les Galaxy S10 et S10+ sont deux modèles haut de gamme tandis que le Galaxy S10 fait office de tĂ©lĂ©phone compact.

AoĂ»t est habituellement un mois assez calme du cĂ´tĂ© des marques, sachant que les soldes sont dĂ©sormais terminĂ©s. Toutefois, Samsung a pris la dĂ©cision de dĂ©voiler son Back to School en avance avec des remises sur les Galaxy S10. Les deux modèles premium de la gamme ont droit Ă une promotion respective de 210 euros, si bien que leur tarif chute drastiquement. Il est rare que les promos de la marque atteignent un tel niveau, surtout quand on ne s’y attend pas comme maintenant. Avec ces deals, vous pouvez faire de belles Ă©conomies cet Ă©tĂ© tout en choisissant un nouveau smartphone dont la qualitĂ© n’est plus Ă prouver.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Avec ce Back to School signĂ© Samsung, les Samsung Galaxy S10 et S20 profitent de tarifs ultra sĂ©duisants. La baisse est d’environ -40% par rapport au prix initial des deux modèles, ce qui est particulièrement Ă©levĂ© sur des smartphones aussi populaires. On le dit une fois de plus, la marque ne fait que très rarement des remises aussi Ă©levĂ©es sur des tĂ©lĂ©phones comme les Galaxy S10 et S20. Les deux gammes se sont propulsĂ©es dans la catĂ©gorie des meilleurs smartphones du marchĂ© Ă leur sortie et ils n’ont pas quittĂ© cette place.

De 40%, cette promotion sur les Samsung Galaxy S10 représente des économies de 210 euros —sur chacun des deux modèles. Ces appareils multiplient les qualités, tant côté design que technique, car la puissance des deux appareils est au rendez-vous, ce qui explique pourquoi ils se sont fait cette place de choix sur le marché des smartphones sous Android.

C’est le Samsung Galaxy S10+ qui se place comme le modèle le plus haut de gamme des trois smartphones. Il a droit Ă un bel Ă©cran AMOLED de 6,4 pouces, mais aussi Ă un excellent processeur Exynos 9820. Le reste de sa fiche technique contribue tout autant Ă son succès sur le marchĂ©. Sachant que la promotion se termine Ă la fin du week-end, nous ne pouvons que vous conseillez d’ĂŞtre rapide pour en profiter sur le Store officiel de la marque.

Le Samsung Galaxy S10+ se diffĂ©rencie Ă©galement sur le secteur de la photo. Il a droit Ă un triple module photo arrière qui saura rĂ©pondre aux attentes des adeptes de la photo. Ă€ l’avant, on retrouvera cette fameuse double camĂ©ra installĂ©e directement dans l’Ă©cran. Elle confère au smartphone un ratio Ă©cran/corps de 88,9%. Le modèle, ainsi que le reste de la gamme, embarque OneUI, une surcouche maison Android est Ă la hauteur cĂ´tĂ© expĂ©rience et interface utilisateur.

Choisir entre le Samsung Galaxy S10 ou S20

On le redit, les promotions sur les Samsung Galaxy S10 et S20 sont particulièrement attractives. Avec la promo sur les Galaxy S10, ce sont 210 euros que vous pourrez Ă©conomiser. La promotion sur les Galaxy S20 vous permettra d’Ă©conomiser 160 euros sur chaque modèle, un montant Ă©galement très consĂ©quent —surtout quand on sait que ces modèles ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s cette annĂ©e par le constructeur. C’est certain, ils seront eux aussi parmi les smartphones les plus puissants du marchĂ© pendant encore un bon moment, c’est dĂ©jĂ une certitude.

Si cette remise est belle, il ne faut pas oublier que le Back to School de Samsung se termine dĂ©jĂ dimanche soir, si bien que les promotions sur les Galaxy S10 et S20 ne seront plus disponibles. En fonction de votre budget, vous avez la certitude de trouver votre bonheur avec l’une des deux gammes —sachant que tous les modèles se positionnement comme des smartphones premium sur le marchĂ©. Il est possible d’Ă©chelonner le paiement pour certains appareils.

Samsung ne limite pas seulement les remises en cours aux Galaxy S10 et S20. Lors de ce week-end, vous pouvez aussi prĂ©commander le nouveau Galaxy Note 20 et profiter d’une paire d’Ă©couteurs sans fil (Galaxy Buds+ ou Buds Live, en fonction du modèle choisi) ou du Pack Gaming gratuitement. Vous avez aussi droit Ă quatre mois offerts Ă YouTube Premium en plus de l’assurance Samsung Care+ incluse gratuitement pendant deux ans. Le Back to School de la marque met aussi en avant d’autres produits comme des tĂ©lĂ©viseurs 4K, des appareils très populaires chez Samsung.

