Bon plan : les Galaxy S10 en chute libre sur la boutique Samsung 🔥

Alors que les French Days sont terminĂ©s, Amazon continue les promotions en cassant les prix des Samsung Galaxy S10 aujourd’hui. Les tĂ©lĂ©phones ont le droit Ă de belles rĂ©ductions, si bien que le Galaxy S10+ passe sous la barre des 700 euros Ă l’occasion de cette vente flash. La boutique officielle de Samsung n’est pas en reste et dĂ©voile aussi des rĂ©ductions très plaisantes. Ci-dessous, les exemplaires disponibles ce samedi :

Pour voir les promotions en cours sur la boutique Samsung, c’est ici :

Voir les offres Samsung

Les Samsung Galaxy S10 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par le constructeur Ă l’occasion du Mobile World Congress en 2019. Cette annĂ©e, le n°1 mondial a levĂ© le voile sur les Samsung Galaxy S20, des modèles qui se prĂ©sentent comme les remplaçants des smartphones officialisĂ©s un peu plus tĂ´t. Leur sortie a eu pour effet de faire baisser les tarif des Samsung Galaxy S10, si bien que cette offre signĂ©e Amazon rend leur rapport qualitĂ© prix encore plus attractif.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les deux modèles de la gamme a se doter d’un Ă©cran grand format. Ce type de smartphones plaira Ă tous ceux qui souhaitent profiter d’une dalle imposante Ă l’occasion de cette promo Amazon et Samsung. PlutĂ´t que de choisir l’encoche qui est encore lĂ sur plein de tĂ©lĂ©phones, Samsung a intĂ©grĂ© une camĂ©ra directement dans un coin de l’Ă©cran poinçonnĂ©. Cette solution permet un beau gain de temps.

Les Samsung Galaxy S10 à prix réduits

Nul doute que les Samsung Galaxy S10 Ă©taient dĂ©jĂ très sĂ©duisants avant cette offre flash signĂ©e Amazon. C’est donc un plaisir de retrouver ces deux modèles hauts de gamme Ă mini prix aujourd’hui, sachant qu’il s’agit des 2 smartphones les plus qualitatifs de la gamme prĂ©sentĂ©e par la marque corĂ©enne lors du MWC, le troisième Ă©tant le Samsung S10e.

Si les French Days sont officiellement finis depuis le dĂ©but de la semaine, c’est une vĂ©ritable de retrouver les Samsung Galaxy S10 Ă des prix barrĂ©s grâce Ă cette promotion Amazon. Avec celle-ci, ce sont près de 150 euros que vous pouvez Ă©conomiser sur le Galaxy S10 et le S10+, ce qui reprĂ©sente de belles Ă©conomies lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Le rapport qualitĂ©-prix des 2 modèles est encore plus imbattable.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Dans le cadre de cette rĂ©duction sur Amazon et sur Samsung, vous avez la possibilitĂ© de faire le choix du Samsung Galaxy S10 ou S10+ Ă tout petit prix par rapport Ă d’habitude. Les Ă©conomies sont d’environ 30% par rapport au prix de base, ce qui est assez rare pour ĂŞtre soulignĂ© compte tenu de la qualitĂ© des smartphones. Cette dernière n’est plus Ă prouver et les smartphones profitent de la puissance et des fonctionnalitĂ©s attendues lors du choix d’un nouveau smartphone Android.

Cette promotion prĂ©sentĂ©e reprĂ©sente une chute de prix sur les Samsung Galaxy S10 allant jusqu’Ă 160 euros par rapport Ă leur tarif habituel. Peu après leur sortie, les tĂ©lĂ©phones de cette gamme se sont hissĂ©s parmi les meilleurs smartphones du marchĂ©, une place qu’ils n’ont pas quittĂ©e malgrĂ© la sortie de leurs successeurs. Si vous choisissez votre smartphone sur Amazon, sachez que vous avez droit Ă la mĂŞme garantie constructeur que si vous achetiez le tĂ©lĂ©phone directement auprès de la boutique officielle de Samsung.

Le Samsung Galaxy S10+ est le modèle le plus haut de gamme des trois tĂ©lĂ©phones prĂ©sentĂ©s par le numĂ©ro 1 mondial. Il se dote d’un Ă©cran AMOLED consĂ©quent de 6,4 pouces pour un processeur maison Exynos 9820. Il ne s’agit lĂ que de quelques caractĂ©ristiques techniques dont se dote le smartphone, mais le reste de sa fiche laisse logiquement Ă penser que l’offre flash d’Amazon ne va pas rester en ligne plus de quelques heures avant de disparaĂ®tre.

Ce Samsung Galaxy S10+ est aussi bon cĂ´tĂ© photo grâce Ă son triple capteur installĂ© Ă l’arrière du smartphone. Sur le devant, on retrouve un double module photo intĂ©grĂ© directement dans un des coins de l’Ă©cran AMOLED. C’est avec cette ingĂ©niositĂ© que ce dernier profite d’une dalle aussi consĂ©quente. Le ratio Ă©cran/corps de ce tĂ©lĂ©phone est de 88,9%. Tous les modèles de la gamme ont OneUI, une surcouche maison Android qui affiche une excellente expĂ©rience utilisateur pour un design simple et efficace Ă comprendre dès la prise en main. Ces qualitĂ©s sont largement Ă la hauteur et bien au-dessus des surcouches de certains concurrents de Samsung.

Pourquoi l’acheter maintenant ?

Dans le cas oĂą vous choisissez un Samsung Galaxy S10 chez Amazon ou Samsung, sachez que vous pouvez profiter de quelques avantages. D’abord, vous avez logiquement droit Ă un prix mini sur un tĂ©lĂ©phone qui s’est hissĂ© dans le top des meilleures ventes dans le monde Ă peine prĂ©sentĂ© sur le marchĂ©.

Si la promotion est belle, les caractĂ©ristiques du smartphone font que la remise en cours risque de ne pas durer très longtemps. Il est assez rare que les Samsung Galaxy S10 profitent d’une offre flash aussi consĂ©quente —car elle s’Ă©lève tout de mĂŞme Ă près de 150 euros d’Ă©conomies. Les offres Ă©clair peuvent disparaĂ®tre dans les heures qui suivent, soyez rapide pour espĂ©rer en profiter.

Si vous avez Ă©tĂ© « trop » rapide lors de l’achat du Samsung Galaxy S10 pendant cette offre flash, sachez que vous avez droit Ă une deuxième chance. Amazon vous permet de tester le smartphone pendant 30 jours et de le renvoyer s’il ne vous convient pas. Sur la boutique officielle de Samsung, vous avez jusqu’Ă 14 jours après la livraison pour retourner l’appareil et obtenir un remboursement.

Pour dĂ©couvrir les offres Galaxy S10, c’est ici :

Voir les offres Samsung